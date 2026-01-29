Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/17 C

Το μικρών διαστάσεων, ελαφρύ και πολυμορφικό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 5/17 C προσφέρει εξαιρετική κινητικότητα και είναι κατάλληλο για κάθετη και οριζόντια λειτουργία. Το μηχάνημα διαθέτει εξελιγμένο χώρο αποθήκευσης εξαρτημάτων, ενώ η μπρούτζινη κεφαλή κυλίνδρου και η αυτόματη εκτόνωση της πίεσης εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Ταυτόχρονα, εντυπωσιάζει με νέα καινοτόμα χαρακτηριστικά που προσφέρουν μακροπρόθεσμα ακόμα μεγαλύτερη άνεση στον χρήστη κατά την εργασία, καθώς εξασφαλίζουν ξεκούραστη λειτουργία και εξοικονόμηση χρόνου κατά τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force αξιοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης, ενώ οι συνδετήρες γρήγορης απελευθέρωσης EASY!Lock επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τους συμβατικούς συνδέσμους βίδας, χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την ανθεκτικότητα και τη στιβαρότητα. Συνολικά, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, με υψηλό βαθμό άνεσης και μεγάλη διάρκεια ζωής.