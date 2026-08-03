Το μηχάνημα σταθερής εγκτατάστασης καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/21-4 S St. Classic προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό καθαρισμού υψηλής απόδοσης με εξαιρετικά απλή λειτουργία, συντήρηση, εγκατάσταση του χαλύβδινου πλαισίου του στον τοίχο ή στο δάπεδο. Ο Kινητήρας 8 kW του μηχανήματος, παράγει πίεση λειτουργίας έως και 210 bar και αποδίδει ωριαία παροχή 1000 λίτρων. Κάτω από το εξαιρετικά στιβαρό χαλύβδινο πλαίσιο εργάζονται σκληρά η ισχυρή, εύκολα ρυθμιζόμενη αντλία στροφαλοφόρου άξονα με την υψηλής ποιότητας ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και ο 4-πολικός κινητήρας χαμηλών στροφών με αυτόματη διακοπή λειτουργίας και ψύξη αέρα/νερού. Αυτό διασφαλίζει με συνέπεια, μακροχρόνια και αξιόπιστη λειτουργία. Επιπλέον, ένα εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο νερού προστατεύει αξιόπιστα την αντλία από φερτά σωμάτια. Σε συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη γκάμα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό - πιστόλι σκανδάλης, λόγχη, σωλήνας υψηλής πίεσης 10 μέτρων και ακροφύσιο ισχύος, όλα με τους καινοτόμους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης EASY!Lock για ταχύτητα και ευκολία - το HD 10/21-4 S Classic είναι η ιδανική επιλογή για δύσκολες συνθήκες εργασίας.