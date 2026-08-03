Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 10/21-4 S ST Classic
Εύκολο στη χρήση με κάθε τρόπο, εξαιρετικά ισχυρό και στιβαρό: το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/21-4 S St. Classic για σκληρή συνεχή χρήση σε σταθερή λειτουργία.
Το μηχάνημα σταθερής εγκτατάστασης καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/21-4 S St. Classic προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό καθαρισμού υψηλής απόδοσης με εξαιρετικά απλή λειτουργία, συντήρηση, εγκατάσταση του χαλύβδινου πλαισίου του στον τοίχο ή στο δάπεδο. Ο Kινητήρας 8 kW του μηχανήματος, παράγει πίεση λειτουργίας έως και 210 bar και αποδίδει ωριαία παροχή 1000 λίτρων. Κάτω από το εξαιρετικά στιβαρό χαλύβδινο πλαίσιο εργάζονται σκληρά η ισχυρή, εύκολα ρυθμιζόμενη αντλία στροφαλοφόρου άξονα με την υψηλής ποιότητας ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και ο 4-πολικός κινητήρας χαμηλών στροφών με αυτόματη διακοπή λειτουργίας και ψύξη αέρα/νερού. Αυτό διασφαλίζει με συνέπεια, μακροχρόνια και αξιόπιστη λειτουργία. Επιπλέον, ένα εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο νερού προστατεύει αξιόπιστα την αντλία από φερτά σωμάτια. Σε συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη γκάμα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό - πιστόλι σκανδάλης, λόγχη, σωλήνας υψηλής πίεσης 10 μέτρων και ακροφύσιο ισχύος, όλα με τους καινοτόμους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης EASY!Lock για ταχύτητα και ευκολία - το HD 10/21-4 S Classic είναι η ιδανική επιλογή για δύσκολες συνθήκες εργασίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρή και στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και κεραμικά έμβολαΥψηλή απόδοση και υψηλή αποτελεσματικότητα. Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης. Με δυνατότητα αναρρόφησης και θερμοκρασία νερού έως 60 °C.
Στιβαρό, σταθερό πλαίσιοΈνα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές. Ανθεκτικό χαλύβδινο πλαίσιο προστατεύει όλα τα εξαρτήματα. Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος για αξεσουάρ.
Κλασικά αξεσουάρ με συνδέσεις EASY!LockΓρήγορη εγκατάσταση και συσκευασία και εύκολη αντικατάσταση αξεσουάρ. Στιβαρά και ανθεκτικά αξεσουάρ. Ευκολία στη χρήση
Σαφής σχεδιασμός μηχανής
- Μεγάλο φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία
- Η πίεση και ο όγκος του νερού μπορούν να ρυθμιστούν στην ίδια την αντλία.
- Η στάθμη πλήρωσης και η ποιότητα του λαδιού μπορούν να ελεγχθούν εύκολα χρησιμοποιώντας το γυαλί ελέγχου και τη ράβδο στάθμης στάθμης.
4-πολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού
- Τα υψηλής ποιότητας υλικά της Kärcher εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Για υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος συντήρησης.
- Ανθεκτικό, πλήρως αξιόπιστο.
Δυναμική λειτουργία και απλή συντήρηση
- Το ενσωματωμένο φίλτρο νερού μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί χωρίς κανένα εργαλείο.
- Καλή προσβασιμότητα για εύκολο σέρβις και συντήρηση.
- Εύκολη λειτουργία.
Μεγάλη ευελιξία
- Η εκτεταμένη σειρά εξαρτημάτων παρέχει εργονομικές και οικονομικές λύσεις καθαρισμού για πολυάριθμες εφαρμογές.
- Ευρεία σειρά εξαρτημάτων για διάφορες εφαρμογές
- Ελάχιστη προσπάθεια εγκατάστασης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|376 - 424
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500 - 1000
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|50 - 210
|Μέγ. πίεση (bar)
|270
|Ισχύς παροχής (kW)
|8
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|050
|Παροχή νερού
|1″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|50,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|55,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση
- Τετραπολικό τριφασικό μοτέρ με ψύξη νερού και αέρα
- Διακοπή πίεσης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Παράθυρο επιθεώρησης λαδιού
- Εξάρτημα από ορείχαλκο για την είσοδο του νερού
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός στάβλων ζώων στη γεωργία
- Ιδανικό για αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων
- Καθαρισμός οχημάτων και μηχανών στο βιομηχανικό και αγροτικο τομέα, καθώς και στην αυτοκινητοβιομηχανία
- Καθαρισμός τρακτέρ, μηχανημάτων και εργαλείων στη γεωργία
- Καθαρισμός με υψηλή πίεση μηχανημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό και τον γεωργικό τομέα και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης
- Για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής, αποθηκών, χώρων διαχείρισης εμπορευμάτων καθώς και χώρων φόρτωσης
- Ιδανικό για ποικίλες εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας
- Βιομηχανία
- Γεωργία