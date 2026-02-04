Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/25-4 S Classic έχει σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση σε δύσκολες συνθήκες και δεν αποτυγχάνει ποτέ να εντυπωσιάσει με την εξαιρετική του ισχύ. Ξεχωρίζει από το πλήθος με τη στιβαρή κατασκευή του και το στιβαρό ατσάλινο σκελετό του. Είναι εύκολο και διαισθητικό στη ρύθμιση, και γρήγορο και χωρίς προβλήματα στη λειτουργία του. Όλα τα σημαντικά μέρη είναι προσβάσιμα γρήγορα και εύκολα. Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης Super Class είναι εξοπλισμένο με το πιστόλι υψηλής πίεσης Classic για μηχανήματα της σειράς HD Classic. Διαθέτει επίσης κορυφαίο συνδετήρα ταχείας απελευθέρωσης EASY!Lock. Αυτό το κάνει πέντε φορές πιο γρήγορο στην εγκατάσταση και την απόσυρσή του, εξοικονομώντας χρόνο και ταλαιπωρία. Ένα ενσωματωμένο φίλτρο νερού προστατεύει αξιόπιστα την αντλία υψηλής πίεσης από σωματίδια βρωμιάς και ρύπους, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος. Μια ισχυρή αντλία στροφαλοφόρου και ανθεκτικά υλικά είναι η ραχοκοκαλιά του πλυστικού υψηλής πίεσης: με κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο και κεραμικά έμβολα. Η πίεση μπορεί να ρυθμιστεί όπως απαιτείται στην αντλία. Ο 4πολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού για μακροχρόνια και αξιόπιστη λειτουργία.