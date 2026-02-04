Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS 10/21-4 M
Φιλικό προς το χρήστη, ισχυρό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού με 4πολικό, υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα, οικονομική λειτουργία eco!efficiency και 2 δεξαμενές απορρυπαντικού.
Το HDS 10/21-4 M είναι ένα από τα πιο ισχυρά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού στη μεσαία κατηγορία και εντυπωσιάζει επίσης με την εξελιγμένη εργονομία του και το υψηλό επίπεδο φιλικότητας προς τον χρήστη. Ο 4πολικός και υδρόψυκτος ηλεκτροκινητήρας χαμηλών στροφών, η στιβαρή αξονική αντλία 3 εμβόλων με κεραμικό έμβολο και η οικονομική λειτουργία eco!efficiency εξασφαλίζουν ταυτόχρονα μέγιστη απόδοση και αξιόπιστη, οικονομική λειτουργία. Το πιστόλι σκανδάλης EASY!Force Advanced HP που εξοικονομεί ενέργεια με servo control και η κάνη ψεκασμού μήκους 1050 χιλιοστών με πατενταρισμένη τεχνολογία ακροφυσίων, καθώς και οι σύνδεσμοι ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock περιλαμβάνονται επίσης στο βασικό εξοπλισμό για εργασία χωρίς κόπωση και εξοικονόμηση χρόνου. Πολλές άλλες λεπτομέρειες εξοπλισμού και επιδόσεων είναι επίσης εντυπωσιακές, όπως η βελτιστοποιημένη μηχανική του καυστήρα, οι 2 δεξαμενές απορρυπαντικού, η βολική ιδέα μετακίνησης, η εκτεταμένη τεχνολογία ασφαλείας, ο απλός χειρισμός με έναν μόνο διακόπτη ή οι έξυπνες επιλογές αποθήκευσης εξαρτημάτων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλή απόδοσηΣτη ρύθμιση Eco το μηχάνημα λειτουργεί στην πιο οικονομική γκάμα θερμοκρασιών (60°C) με πλήρη ροή νερού. Οι κύκλοι καύσης έχουν βελτιστοποιηθεί ώστε να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου μέχρι και 20% σε σύγκριση με την πλήρη λειτουργία.
Ευρεία γκάμα αξεσουάρ με EASY!LockEASY!Force Advanced για εργασία χωρίς κόπωση χωρίς δύναμη συγκράτησης. Η πίεση και ο όγκος του νερού μπορούν να ρυθμιστούν στον ελεγκτή Servo Control που βρίσκεται μεταξύ της λόγχης και του πιστολιού σκανδάλης. Περιστρεφόμενη κάνη από ανοξείδωτο χάλυβα 1050 mm.
Μέγιστη αποτελεσματικότηταΕξαιρετικά αποδοτική, δοκιμασμένη και πιστοποιημένη τεχνολογία καυστήρα «Made in Germany». Τετραπολικό ηλεκτρικό μοτέρ με αξιακή αντλία τριών εμβόλων Υδρόψυκτο μοτέρ για υψηλό επίπεδο απόδοσης και αντοχής
Λειτουργική αξιοπιστία
- Το εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία από σωματίδια ρύπων στο νερό.
- Οι βαλβίδες ασφαλείας, η προστασία από έλλειψη νερού και καυσίμου διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα του μηχανήματος.
- Το σύστημα ήπιας απόσβεσης (SDS) απορροφά τις δονήσεις και τις διακυμάνσεις της πίεσης στο σύστημα υψ. πίεσης.
Πολλαπλοί χώροι αποθήκευσης αξεσουάρ ενσωματωμένοι στο μηχάνημα
- Επί της συσκευής αποθήκευση για τα εξαρτήματα full range. Περιλαμβάνει 2 άγκιστρα για το σωλήνα αναρρόφησης και καλώδιοτροφοδοσίας
- Ευρύχωρο ντουλαπάκι για καθαριστικά, γάντια, εργαλεία, για παράδειγμα.
Δοσολογία καθαριστικού
- Εύκολη εναλλαγή χημικού καθαριστικού μεταξύ δεξαμενών 1 και 2.
- Ακριβής δοσολογία χημικού καθαριστικού με λειτουργία ξεβγάλματος με καθαρό νερό.
Μεγάλη κινητικότητα
- Σχεδιασμός "jogger" με μεγάλους ελαστικούς τροχούς και περιστρεφόμενους τροχίσκους.
- Ενσωματωμένο σύστημα κλίσης για αντιμετώπιση εμποδίων, όπως σκάλες και κράσπεδα
- Λαβές ώθησης για εύκολη μεταφορά και ευελιξία.
Εύχρηστα χειριστήρια
- Ένας διακόπτης για όλες τις λειτουργίες της μονάδας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500 - 1000
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Ισχύς παροχής (kW)
|8
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο (kg/h)
|7,3
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, eco!efficiency (kg/h)
|5,8
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Δεξαμενή καυσίμου (l)
|25
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|160,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|170,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8,400 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Λειτουργία καθαριστικού μέσου: Δοχείο 20 + 10 l
- ANTI!Twist
- Οι δεξαμενές απορρυπαντικού, αφαλάτωσης και καυσίμων μπορούν να πληρωθούν από έξω
- Πίνακας ελέγχου με ενδεικτικές λυχνίες
- Διακοπή πίεσης
- Βύσμα με αναστρεφόμενους πόλους (τριφασικό)
- 2 κάδοι χημικού καθαριστικού
- Προστασία από ξηρή λειτουργία
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός οχημάτων
- Καθαρισμός εξοπλισμού και μηχανημάτων
- Καθαρισμός εργαστηρίου
- Καθαρισμός εξωτερικών χώρων
- Καθαρισμός σημείου service
- Καθαρισμός προσόψεων
- Καθαρισμός πισίνας
- Καθαρισμός αθλητικών εγκαταστάσεων
- Καθαρισμός γραμμών παραγωγής
- Καθαρισμός συστημάτων παραγωγής