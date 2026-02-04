Το HDS 10/21-4 M είναι ένα από τα πιο ισχυρά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού στη μεσαία κατηγορία και εντυπωσιάζει επίσης με την εξελιγμένη εργονομία του και το υψηλό επίπεδο φιλικότητας προς τον χρήστη. Ο 4πολικός και υδρόψυκτος ηλεκτροκινητήρας χαμηλών στροφών, η στιβαρή αξονική αντλία 3 εμβόλων με κεραμικό έμβολο και η οικονομική λειτουργία eco!efficiency εξασφαλίζουν ταυτόχρονα μέγιστη απόδοση και αξιόπιστη, οικονομική λειτουργία. Το πιστόλι σκανδάλης EASY!Force Advanced HP που εξοικονομεί ενέργεια με servo control και η κάνη ψεκασμού μήκους 1050 χιλιοστών με πατενταρισμένη τεχνολογία ακροφυσίων, καθώς και οι σύνδεσμοι ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock περιλαμβάνονται επίσης στο βασικό εξοπλισμό για εργασία χωρίς κόπωση και εξοικονόμηση χρόνου. Πολλές άλλες λεπτομέρειες εξοπλισμού και επιδόσεων είναι επίσης εντυπωσιακές, όπως η βελτιστοποιημένη μηχανική του καυστήρα, οι 2 δεξαμενές απορρυπαντικού, η βολική ιδέα μετακίνησης, η εκτεταμένη τεχνολογία ασφαλείας, ο απλός χειρισμός με έναν μόνο διακόπτη ή οι έξυπνες επιλογές αποθήκευσης εξαρτημάτων.