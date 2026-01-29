Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 10/25-4 S Plus
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/25-4 S Plus εντυπωσιάζει με υψηλή απόδοση και ποιότητα. Συστήματα υποβοήθησης και περιστροφικό ακροφύσιο Vibrasoft σχεδιασμένα με γνώμονα την εργονομία.
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/25-4 S Plus είναι το ιδανικό μηχάνημα για εργονομική και φιλική προς το χρήστη λειτουργία. Το πιστόλι σκανδάλης Kärcher EASY!Force Advanced το κάνει άνετο στη χρήση χωρίς δύναμη συγκράτησης. Η πίεση και ο όγκος του νερού μπορούν να ρυθμιστούν στον ελεγκτή Servo Control που βρίσκεται μεταξύ της κάνης και του πιστολιού σκανδάλης. Μειώνοντας την πίεση με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα σε ευαίσθητες επιφάνειες – χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουν ολόκληρο το ακροφύσιο. Το περιστροφικό ακροφύσιο Vibrasoft μειώνει επίσης σημαντικά τους κραδασμούς στη λόγχη ψεκασμού. Τα συστήματα υποστήριξης και η ένδειξη κατάστασης LED αυξάνουν τη φιλικότητα προς το χρήστη. Τα προσεκτικά επιλεγμένα υλικά διασφαλίζουν ότι η κορυφαία ποιότητα συνεχίζεται μέσα στο μηχάνημα Super Class. Μια ανθεκτική αντλία ταλάντωσης, έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή λειτουργούν σε συνεργασία με έναν 4-πολικό κινητήρα χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού. Οι ενσωματωμένοι φορείς πλαισίου κατασκευασμένοι από αλουμίνιο σχηματίζουν ένα ελαφρύ αλλά στιβαρό πλαίσιο, κάνοντας τη φόρτωση με γερανό μια επιλογή. Για συμπαγή και φορητό σχεδιασμό, ο κινητήρας και η μονάδα αντλίας είναι τοποθετημένα κατακόρυφα σε όρθια διάταξη. Το μηχάνημα διαθέτει επίσης αποθήκευση αξεσουάρ με τη μορφή αποθηκευτικού χώρου και ρυθμιζόμενα άγκιστρα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγής όρθια σχεδίαση που βασίζεται στην κατακόρυφη διάταξη του κινητήρα και της μονάδας αντλίας
4-πολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού, στιβαρή αντλία με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή
Εργονομικό Vibrasoft Dirt Blaster
Συστήματα υποβοήθησης και ένδειξη κατάστασης LED
Η έξυπνα σχεδιασμένη ιδέα υπηρεσιών διευκολύνει τις γρήγορες λειτουργίες επί τόπου
Ευρεία γκάμα αξεσουάρ με EASY!Lock
Εκτεταμένη γκάμα αξεσουάρ και κιτ προσαρτημάτων
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|376 / 424
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500 - 1000
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|80 - 250
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|280 / 2,8
|Ισχύς παροχής (kW)
|8,8
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|047
|Παροχή νερού
|1″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|70,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|78,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Πιστόλι ψεκασμού με μαλακή επένδυση στη λαβή
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Υψηλή ποιότητα
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Τούρμπο μπεκ
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Τετραπολικό τριφασικό μοτέρ με ψύξη νερού και αέρα
- Αξονική αντλία τριών εμβόλων: Με πιστόνια από ανοξείδωτο ατσάλι
- Διακοπή πίεσης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Παράθυρο επιθεώρησης λαδιού
- Εξάρτημα από ορείχαλκο για την είσοδο του νερού
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός τρακτέρ, μηχανημάτων και εργαλείων στη γεωργία
- Μηχανήματα και εξοπλισμός καθαρισμού στο εργοτάξιο, όπως αναμικτήρες τσιμέντου, σκαλωσιές, τροχοφόροι φορτωτές, εκσκαφείς ή αντλίες σκυροδέματος
- Καθαρισμός μηχανημάτων παραγωγής στη βιομηχανία, όπως σε χρωματοπωλεία, στην παραγωγή τροφίμων ή στον τομέα της μεταποίησης
- Καθαρισμός οχημάτων στον τομέα των μεταφορών, όπως φορτηγά, πλοία, αεροπλάνα ή λεωφορεία
- Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων όπως δημόσιες πλατείες, δρόμοι, σιντριβάνια ή χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων