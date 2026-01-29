Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/25-4 S Plus είναι το ιδανικό μηχάνημα για εργονομική και φιλική προς το χρήστη λειτουργία. Το πιστόλι σκανδάλης Kärcher EASY!Force Advanced το κάνει άνετο στη χρήση χωρίς δύναμη συγκράτησης. Η πίεση και ο όγκος του νερού μπορούν να ρυθμιστούν στον ελεγκτή Servo Control που βρίσκεται μεταξύ της κάνης και του πιστολιού σκανδάλης. Μειώνοντας την πίεση με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα σε ευαίσθητες επιφάνειες – χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουν ολόκληρο το ακροφύσιο. Το περιστροφικό ακροφύσιο Vibrasoft μειώνει επίσης σημαντικά τους κραδασμούς στη λόγχη ψεκασμού. Τα συστήματα υποστήριξης και η ένδειξη κατάστασης LED αυξάνουν τη φιλικότητα προς το χρήστη. Τα προσεκτικά επιλεγμένα υλικά διασφαλίζουν ότι η κορυφαία ποιότητα συνεχίζεται μέσα στο μηχάνημα Super Class. Μια ανθεκτική αντλία ταλάντωσης, έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή λειτουργούν σε συνεργασία με έναν 4-πολικό κινητήρα χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού. Οι ενσωματωμένοι φορείς πλαισίου κατασκευασμένοι από αλουμίνιο σχηματίζουν ένα ελαφρύ αλλά στιβαρό πλαίσιο, κάνοντας τη φόρτωση με γερανό μια επιλογή. Για συμπαγή και φορητό σχεδιασμό, ο κινητήρας και η μονάδα αντλίας είναι τοποθετημένα κατακόρυφα σε όρθια διάταξη. Το μηχάνημα διαθέτει επίσης αποθήκευση αξεσουάρ με τη μορφή αποθηκευτικού χώρου και ρυθμιζόμενα άγκιστρα.