Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 10/25-4 S ST Classic
Εύκολη συναρμολόγηση, λειτουργία, συντήρηση και βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού. Το στιβαρό σταθερό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/25-4 S St Classic, για σκληρή συνεχή χρήση και βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού με εύκολη εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση.
Σχεδιασμένο για δύσκολες εφαρμογές, το HD 10/25-4 S St Classic σταθερής εγκατάστασης μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού της Kärcher εντυπωσιάζει με βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού, εύκολη λειτουργία και εξαιρετικό εξοπλισμό. Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό: πιστόλι σκανδάλης, κάνη, σωλήνας υψηλής πίεσης 10 μέτρων και ακροφύσιο ισχύος - όλα με τους καινοτόμους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης EASY!Lock για ταχύτητα και ευκολία. Η ισχύς του κινητήρα 8,8 kW του μηχανήματος παράγει πίεση εργασίας έως 250 bar και αποδίδει ωριαία ροή 1000 λίτρων. Στο εσωτερικό, η ισχυρή, εύκολα ρυθμιζόμενη αντλία στροφαλοφόρου άξονα με την υψηλής ποιότητας ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και ο 4-πολικός κινητήρας χαμηλών στροφών με αυτόματη διακοπή λειτουργίας και ψύξη αέρα/νερού εργάζονται σκληρά για να εξασφαλίσουν συνεπή, μακροχρόνια και εξαιρετικά αξιόπιστη λειτουργία. Επιπλέον, ένα εύκολο στον καθαρισμό φίλτρο νερού προστατεύει αξιόπιστα την αντλία από φερτά σωμάτια. Οι εργασίες ρουτίνας και συντήρησης του HD 10/25-4 S St Classic μπορούν να ολοκληρωθούν εξίσου γρήγορα με την εγκατάσταση του εξαιρετικά ανθεκτικού χαλύβδινου πλαισίου του στον τοίχο ή στο δάπεδο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρή και στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και κεραμικά έμβολαΥψηλή απόδοση και υψηλή αποτελεσματικότητα. Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης. Με δυνατότητα αναρρόφησης και θερμοκρασία νερού έως 60 °C.
Στιβαρό, σταθερό πλαίσιοΈνα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές. Ανθεκτικό χαλύβδινο πλαίσιο προστατεύει όλα τα εξαρτήματα. Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος για αξεσουάρ.
Κλασικά αξεσουάρ με συνδέσεις EASY!LockΓρήγορη εγκατάσταση και συσκευασία και εύκολη αντικατάσταση αξεσουάρ. Στιβαρά και ανθεκτικά αξεσουάρ. Ευκολία στη χρήση
4-πολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού, στιβαρή αντλία με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή
- Τα υψηλής ποιότητας υλικά της Kärcher εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ανθεκτικό, πλήρως αξιόπιστο.
- Για υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος συντήρησης.
Σαφής σχεδιασμός μηχανής
- Μεγάλο φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία
- Η πίεση και ο όγκος του νερού μπορούν να ρυθμιστούν στην ίδια την αντλία.
- Η στάθμη πλήρωσης και η ποιότητα του λαδιού μπορούν να ελεγχθούν εύκολα χρησιμοποιώντας το γυαλί ελέγχου και τη ράβδο στάθμης στάθμης.
Δυναμική λειτουργία και απλή συντήρηση
- Το ενσωματωμένο φίλτρο νερού μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί χωρίς κανένα εργαλείο.
- Καλή προσβασιμότητα για εύκολο σέρβις και συντήρηση.
- Εύκολη λειτουργία.
Μεγάλη ευελιξία
- Ευρεία σειρά εξαρτημάτων για διάφορες εφαρμογές
- Η εκτεταμένη σειρά εξαρτημάτων παρέχει εργονομικές και οικονομικές λύσεις καθαρισμού για πολυάριθμες εφαρμογές.
- Ελάχιστη προσπάθεια εγκατάστασης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|376 - 424
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500 - 1000
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|60 - 250
|Μέγ. πίεση (bar)
|310
|Ισχύς παροχής (kW)
|8,8
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|045
|Παροχή νερού
|1″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|48,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|54,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση
- Τετραπολικό τριφασικό μοτέρ με ψύξη νερού και αέρα
- Διακοπή πίεσης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Εξάρτημα από ορείχαλκο για την είσοδο του νερού
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός στάβλων ζώων στη γεωργία
- Ιδανικό για αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων
- Καθαρισμός οχημάτων και μηχανών στο βιομηχανικό και αγροτικο τομέα, καθώς και στην αυτοκινητοβιομηχανία
- Καθαρισμός τρακτέρ, μηχανημάτων και εργαλείων στη γεωργία
- Καθαρισμός με υψηλή πίεση μηχανημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό και τον γεωργικό τομέα και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης
- Για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής, αποθηκών, χώρων διαχείρισης εμπορευμάτων καθώς και χώρων φόρτωσης
- Ιδανικό για ποικίλες εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας
- Βιομηχανία
- Γεωργία