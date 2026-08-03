Σχεδιασμένο για δύσκολες εφαρμογές, το HD 10/25-4 S St Classic σταθερής εγκατάστασης μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού της Kärcher εντυπωσιάζει με βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού, εύκολη λειτουργία και εξαιρετικό εξοπλισμό. Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό: πιστόλι σκανδάλης, κάνη, σωλήνας υψηλής πίεσης 10 μέτρων και ακροφύσιο ισχύος - όλα με τους καινοτόμους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης EASY!Lock για ταχύτητα και ευκολία. Η ισχύς του κινητήρα 8,8 kW του μηχανήματος παράγει πίεση εργασίας έως 250 bar και αποδίδει ωριαία ροή 1000 λίτρων. Στο εσωτερικό, η ισχυρή, εύκολα ρυθμιζόμενη αντλία στροφαλοφόρου άξονα με την υψηλής ποιότητας ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και ο 4-πολικός κινητήρας χαμηλών στροφών με αυτόματη διακοπή λειτουργίας και ψύξη αέρα/νερού εργάζονται σκληρά για να εξασφαλίσουν συνεπή, μακροχρόνια και εξαιρετικά αξιόπιστη λειτουργία. Επιπλέον, ένα εύκολο στον καθαρισμό φίλτρο νερού προστατεύει αξιόπιστα την αντλία από φερτά σωμάτια. Οι εργασίες ρουτίνας και συντήρησης του HD 10/25-4 S St Classic μπορούν να ολοκληρωθούν εξίσου γρήγορα με την εγκατάσταση του εξαιρετικά ανθεκτικού χαλύβδινου πλαισίου του στον τοίχο ή στο δάπεδο.