Κινητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/14-4 MX, με τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος, έλεγχο του διακόπτη πίεσης, ενσωματωμένο καρότσι εύκαμπτου σωλήνα για τον πρακτικό χειρισμό του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης, καθώς και πολλές δυνατότητες αποθήκευσης εξαρτημάτων. Η πρόσφατα σχεδιασμένη ανθεκτική αξονική αντλία 3 εμβόλων με κεφαλή κυλίνδρου από ορείχαλκο εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής για τη συσκευή, η οποία είναι εύκολη στον χειρισμό και την αποθήκευση, μειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις, ενώ παράλληλα βελτιώνει την απόδοση καθαρισμού κατά 20% περίπου. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, το οποίο χρησιμοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χρήστης, καθώς και οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock, οι οποίοι επιτρέπουν έως και πέντε φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τις συμβατικές κοχλιωτές συνδέσεις χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την ανθεκτικότητα ή τη μεγάλη διάρκεια ζωής, διασφαλίζουν άνεση στην εργασία σας χωρίς καταπόνηση και εξοικονόμηση χρόνου όσον αφορά την προσάρτηση και αφαίρεση εξαρτημάτων. Το χαρακτηριστικό της αυτόματης εκτόνωσης της πίεσης παρέχει αποτελεσματική και αξιόπιστη προστασία των εξαρτημάτων υψηλής πίεσης από φορτία που βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. Η αντλία υψηλής πίεσης και τα ηλεκτρονικά μέρη είναι ιδιαίτερα εύκολα προσβάσιμα χάρη στον σχεδιασμό της συσκευής που διευκολύνει τη συντήρηση.