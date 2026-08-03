Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 13/18-4 SXA Plus
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 13/18-4 SXA Plus είναι κατασκευασμένο από υλικά εξαιρετικής ποιότητας για μέγιστη απόδοση. Με συστήματα υποβοήθησης, αυτόματο καρούλι σωλήνα και περιστροφικό ακροφύσιο Vibrasoft.
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 13/18-4 SXA Plus έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την καλύτερη ποιότητα και εργονομία. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force Advanced εξαφανίζει τυχόν δυνάμεις συγκράτησης. Η πίεση και ο όγκος του νερού μπορούν να ρυθμιστούν στον ελεγκτή Servo Control που βρίσκεται μεταξύ της κάνης και του πιστολιού σκανδάλης. Αυτό σημαίνει ότι η πίεση μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει σε ευαίσθητες επιφάνειες – χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε το ακροφύσιο ή να κάνετε ρυθμίσεις στο ίδιο το μηχάνημα. Το περιστροφικό ακροφύσιο Vibrasoft μειώνει τον θόρυβο και τους κραδασμούς. Τα συστήματα υποστήριξης και η ένδειξη κατάστασης LED παρέχουν σαφείς πληροφορίες. Το μηχάνημα Super Class ξεχωρίζει από το πλήθος για την εξαιρετική του κατασκευή και τα άριστα ποιοτικά υλικά του. Στην καρδιά του βρίσκεται μια ανθεκτική ταλαντευόμενη αντλία με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή. Ο 4-πολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού είναι ισχυρός και κατασκευασμένος για να διαρκεί. Οι ενσωματωμένοι φορείς πλαισίου αλουμινίου σχηματίζουν ένα ελαφρύ πλαίσιο, κατάλληλο για φόρτωση από γερανό. Το όρθιο στυλ κατασκευής με κάθετο κινητήρα και μονάδα αντλίας διατηρεί το μηχάνημα συμπαγές και φορητό. Διαθέτει επίσης σωλήνα υψηλής πίεσης Ultra Guard με επίστρωση Teflon® και άφθονο ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης για αξεσουάρ, καθώς και αυτόματο καρούλι σωλήνα για τύλιγμα και ξετύλιγμα έως και 45° – ακόμα και υπό πίεση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόματο καρούλι σωλήναΑυτόματο τύλιγμα και ξετύλιγμα μέχρι γωνία 45°, ακόμη και υπό πίεση. Ανθεκτικός στις γρατσουνιές και λείος σωλήνας Ultra Guard HD με επίστρωση Teflon®. Χρόνοι ρύθμισης έως και δύο φορές ταχύτεροι.
Συμπαγής όρθια σχεδίαση που βασίζεται στην κατακόρυφη διάταξη του κινητήρα και της μονάδας αντλίαςΜικρό αποτύπωμα και αναλογίες που εξοικονομούν χώρο. Εύκολο στους ελιγμούς και στη μεταφορά. Η μέγιστη σταθερότητα εξασφαλίζει σταθερή βάση για το μηχάνημα.
4-πολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού, στιβαρή αντλία με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλήΜεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης. Υψηλή απόδοση και υψηλή αποτελεσματικότητα. Με δυνατότητα αναρρόφησης και θερμοκρασία νερού έως 60 °C.
Εργονομικό Vibrasoft Dirt Blaster
- Μειώνει τους κραδασμούς έως και 30%.
- Μειώνει την ένταση και το επίπεδο θορύβου.
- Το περιστροφικό ακροφύσιο αφαιρεί τη σκληρή δουλειά από εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού.
Η έξυπνα σχεδιασμένη ιδέα υπηρεσιών διευκολύνει τις γρήγορες λειτουργίες επί τόπου
- Περιστρεφόμενη κεφαλή αντλίας.
- Βολική ένδειξη στάθμης πλήρωσης λαδιού και οπή αποστράγγισης λαδιού ενσωματωμένη στο πλαίσιο.
- Αρθρωτή κατασκευή, που περιλαμβάνει αντλία, κινητήρα και πίνακα ελέγχου.
Συστήματα υποβοήθησης και ένδειξη κατάστασης LED
- Ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα ενδείξεων του μηχανήματος.
- Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση εύρους χαμηλής τάσης ή υπέρτασης.
- Απενεργοποιείται σε περίπτωση διαρροών ή διακοπής φάσης.
Ευρεία γκάμα αξεσουάρ με EASY!Lock
- Η πίεση και ο όγκος του νερού μπορούν να ρυθμιστούν στον ελεγκτή Servo Control που βρίσκεται μεταξύ της λόγχης και του πιστολιού σκανδάλης.
- EASY!Force Advanced για εργασία χωρίς κόπωση χωρίς δύναμη συγκράτησης.
- Περιστρεφόμενη κάνη από ανοξείδωτο χάλυβα 1050 mm.
Πολλαπλοί χώροι αποθήκευσης αξεσουάρ ενσωματωμένοι στο μηχάνημα
- Αποθηκευτικός χώρος.
- Ρυθμιζόμενα άγκιστρα, π.χ. για την αποθήκευση δεύτερης κάνης ή ηλεκτρικού καλωδίου.
- Αποθήκευση για σωλήνα υψηλής πίεσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|376 - 424
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|700 - 1300
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|50 - 180
|Μέγ. πίεση (bar)
|250
|Ισχύς παροχής (kW)
|8,8
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|075
|Παροχή νερού
|1″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|81,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|90,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Πιστόλι ψεκασμού με μαλακή επένδυση στη λαβή
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 20 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Ultra Guard
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Τούρμπο μπεκ
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Τετραπολικό τριφασικό μοτέρ με ψύξη νερού και αέρα
- Αξονική αντλία τριών εμβόλων: Με πιστόνια από ανοξείδωτο ατσάλι
- Διακοπή πίεσης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας του μοτέρ με ενδεικτικές λυχνίες
- Παράθυρο επιθεώρησης λαδιού
- Εξάρτημα από ορείχαλκο για την είσοδο του νερού
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός τρακτέρ, μηχανημάτων και εργαλείων στη γεωργία
- Μηχανήματα και εξοπλισμός καθαρισμού στο εργοτάξιο, όπως αναμικτήρες τσιμέντου, σκαλωσιές, τροχοφόροι φορτωτές, εκσκαφείς ή αντλίες σκυροδέματος
- Καθαρισμός μηχανημάτων παραγωγής στη βιομηχανία, όπως σε χρωματοπωλεία, στην παραγωγή τροφίμων ή στον τομέα της μεταποίησης
- Καθαρισμός οχημάτων στον τομέα των μεταφορών, όπως φορτηγά, πλοία, αεροπλάνα ή λεωφορεία
- Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων όπως δημόσιες πλατείες, δρόμοι, σιντριβάνια ή χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων