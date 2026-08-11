Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 9/20-4*KAP
HD 9/20-4 Classic: το αξιόπιστο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης λαμβάνει υψηλή αξιολόγηση, ενώ μπορεί να λειτουργήσει μεγάλα διαστήματα χωρίς να απαιτούνται εργασίες συντήρησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικά και στιβαρά
- Εξαιρετικά μεγάλοι στροφαλοφόροι άξονες και διωστήρες με ανθεκτικά ρουλεμάν με μπίλιες.
- Κεραμικά έμβολα για μείωση των φθορών.
- Πακέτο στεγανοποίησης υψηλής απόδοσης για μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας.
Ιδιαίτερα εύκολη συντήρηση
- Κάλυμμα μηχανήματος με μεγάλο άνοιγμα για εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα που απαιτούν εργασίες επισκευής και συντήρησης.
- Μεγάλο λεπτό φίλτρο νερού για βέλτιστη προστασία της αντλίας.
- Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος ακροφυσίων.
Βελτιωμένη απόδοση καθαρισμού
- Πατενταρισμένα ισχυρά επίπεδα ακροφύσια δέσμης της Kärcher: έως και 40% μεγαλύτερη δύναμη κρούσης σε σχέση με τα συμβατικά ακροφύσια.
- Μεγάλη απόδοση επιφάνειας και σχολαστική αφαίρεση ρύπων.
Πρώτης τάξης ευκινησία
- Οι μεγάλοι τροχοί και η εργονομική λαβή ώθησης εξασφαλίζουν βέλτιστη ευελιξία στις στροφές και εύκολο χειρισμό.
- Η πτυσσόμενη λαβή ώθησης επιτρέπει την αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|520 - 900
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|70 - max. 240 / 7 - 20
|Μέγ. πίεση (bar)
|240
|Ισχύς παροχής (kW)
|6,9
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|64
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|72
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|746 x 589 x 695
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Κάνη ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι: 850 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Διακοπή πίεσης
- Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση