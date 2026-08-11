Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 9/20-4*KAP

HD 9/20-4 Classic: το αξιόπιστο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης λαμβάνει υψηλή αξιολόγηση, ενώ μπορεί να λειτουργήσει μεγάλα διαστήματα χωρίς να απαιτούνται εργασίες συντήρησης.