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Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 9/20-4*KAP

HD 9/20-4 Classic: το αξιόπιστο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης λαμβάνει υψηλή αξιολόγηση, ενώ μπορεί να λειτουργήσει μεγάλα διαστήματα χωρίς να απαιτούνται εργασίες συντήρησης.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικά και στιβαρά
  • Εξαιρετικά μεγάλοι στροφαλοφόροι άξονες και διωστήρες με ανθεκτικά ρουλεμάν με μπίλιες.
  • Κεραμικά έμβολα για μείωση των φθορών.
  • Πακέτο στεγανοποίησης υψηλής απόδοσης για μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας.
Ιδιαίτερα εύκολη συντήρηση
  • Κάλυμμα μηχανήματος με μεγάλο άνοιγμα για εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα που απαιτούν εργασίες επισκευής και συντήρησης.
  • Μεγάλο λεπτό φίλτρο νερού για βέλτιστη προστασία της αντλίας.
  • Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος ακροφυσίων.
Βελτιωμένη απόδοση καθαρισμού
  • Πατενταρισμένα ισχυρά επίπεδα ακροφύσια δέσμης της Kärcher: έως και 40% μεγαλύτερη δύναμη κρούσης σε σχέση με τα συμβατικά ακροφύσια.
  • Μεγάλη απόδοση επιφάνειας και σχολαστική αφαίρεση ρύπων.
Πρώτης τάξης ευκινησία
  • Οι μεγάλοι τροχοί και η εργονομική λαβή ώθησης εξασφαλίζουν βέλτιστη ευελιξία στις στροφές και εύκολο χειρισμό.
  • Η πτυσσόμενη λαβή ώθησης επιτρέπει την αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 3
Τάση (V) 400
Συχνότητα (Hz) 50
Παροχή (l/h) 520 - 900
Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) 60
Πίεση λειτουργίας (bar/MPa) 70 - max. 240 / 7 - 20
Μέγ. πίεση (bar) 240
Ισχύς παροχής (kW) 6,9
Χρώμα ανθρακί
Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg) 64
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 72
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 746 x 589 x 695

Πεδίο προμήθειας

  • Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
  • Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
  • Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
  • Κάνη ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι: 850 mm
  • Ακροφύσιο ισχύος

Εξοπλισμός

  • Διακοπή πίεσης
  • Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 9/20-4*KAP
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 9/20-4*KAP
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 9/20-4*KAP
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 9/20-4*KAP
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 9/20-4*KAP
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