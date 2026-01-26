Εξοικονομεί ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα είναι ισχυρό: το καινοτόμο μηχάνημα υψ. πίεσης ζεστού-κρύου νερού HDS E 8/16-4M προσφέρει μια έξοδο θέρμανσης 24 kW και υψηλή θερμοκρασία εργασίας (μέγιστη 85 °C). Χάρη στο καινοτόμο, αποτελεσματικό σύστημα μόνωσης του λέβητα κατασκευασμένο από ειδικό αφρό, η κατανάλωση ενέργειας του μηχανήματος μειώνεται δραστικά στη συνεχή λειτουργία αναμονής (standby), έως και 40%. Το σύστημα eco!efficiency απενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία του μηχανήματος σε θερμοκρασία 60°C, εξοικονομώντας πολύτιμους ενεργειακούς πόρους. Εάν παρόλα αυτά είναι να αφαιρεθεί πολύ λιπαρός ρύπος, χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί η μέγιστη δυνατή θερμοκρασία. Με το Servo Control, είναι εύκολο να διατηρηθεί η θερμοκρασία έως τους 70°C, ακόμη και σε συνεχή λειτουργία. Επιπρόσθετες καινοτόμες λεπτομέρειες, όπως το πιστόλι EASY!Force, το οποίο κάνει τη χρήση της δύναμης ανάκρουσης του υψηλής πίεσης jet, μειώνει τη δύναμη συγκράτησης για το χειριστή στο μηδέν, καθώς και οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock, οι οποίοι κάνουν τη σύνδεση και την αποσύνδεση πέντε φορές πιο γρήγορη σε σχέση με τις συμβατικές συνδέσεις και ολοκληρώνουν ένα εξαιρετικό πακέτο εξοπλισμού.