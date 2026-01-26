Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού HDS-E 8/16-4M, με ηλεκτρικό λέβητα, είναι ιδανικό για χώρους όπου απαγορεύεται η εκπομπή καυσαερίων.
Εξοικονομεί ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα είναι ισχυρό: το καινοτόμο μηχάνημα υψ. πίεσης ζεστού-κρύου νερού HDS E 8/16-4M προσφέρει μια έξοδο θέρμανσης 24 kW και υψηλή θερμοκρασία εργασίας (μέγιστη 85 °C). Χάρη στο καινοτόμο, αποτελεσματικό σύστημα μόνωσης του λέβητα κατασκευασμένο από ειδικό αφρό, η κατανάλωση ενέργειας του μηχανήματος μειώνεται δραστικά στη συνεχή λειτουργία αναμονής (standby), έως και 40%. Το σύστημα eco!efficiency απενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία του μηχανήματος σε θερμοκρασία 60°C, εξοικονομώντας πολύτιμους ενεργειακούς πόρους. Εάν παρόλα αυτά είναι να αφαιρεθεί πολύ λιπαρός ρύπος, χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί η μέγιστη δυνατή θερμοκρασία. Με το Servo Control, είναι εύκολο να διατηρηθεί η θερμοκρασία έως τους 70°C, ακόμη και σε συνεχή λειτουργία. Επιπρόσθετες καινοτόμες λεπτομέρειες, όπως το πιστόλι EASY!Force, το οποίο κάνει τη χρήση της δύναμης ανάκρουσης του υψηλής πίεσης jet, μειώνει τη δύναμη συγκράτησης για το χειριστή στο μηδέν, καθώς και οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock, οι οποίοι κάνουν τη σύνδεση και την αποσύνδεση πέντε φορές πιο γρήγορη σε σχέση με τις συμβατικές συνδέσεις και ολοκληρώνουν ένα εξαιρετικό πακέτο εξοπλισμού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας - οικονομικό
Υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας
Εξοικονομείστε ενέργεια και χρόνο: πιέστε τη σκανδάλη EASY! υψηλής πίεσης και απελευθερώστε τους ιμάντες EASY!Lock quick-release
Σερβομηχανισμός ελέγχου
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|300 - 760
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C) (°C)
|min. 45 - max. 85
|Ισχύς παροχής (kW)
|29,5
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Απόδοση θερμότητας (kW)
|24
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|122,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|133,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 6, 250 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Ηλεκτρικός θερμαντήρας για μηδενικές εκπομπές
- Πίνακας ελέγχου με ενδεικτικές λυχνίες
- Διακοπή πίεσης
- 2 κάδοι χημικού καθαριστικού
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Πεδία εφαρμογής
- Ηλεκτρικά θερμαινόμενο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης μζεστού νερού για τη λειτουργία των καυσαερίων χωρίς σε εσωτερικούς χώρους