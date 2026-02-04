Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/17 M
Το κινητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/17 M έχει μια ανθεκτική, αξονική αντλία 3 εμβόλων με έμβολα από σκληρυμένο ανοξείδωτο χάλυβα, αυτόματη εκτόνωση της πίεσης και αξιόπιστο τριφασικό κινητήρα.
Αξιόπιστο και ισχυρό, συμπαγές και κινητό: Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/17 M που δεν θερμαίνεται και έχει τριφασικό κινητήρα συνδυάζει τη μεγάλη διάρκεια ζωής, την εύκολη επισκευή, τη μέγιστη ευελιξία και την άνετη εργασία σε μια εξαιρετικά αποτελεσματική συσκευή που έχει σχεδιαστεί για όρθια και οριζόντια λειτουργία. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, που αξιοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης, και οι συνδετήρες γρήγορης απελευθέρωσης EASY!Lock, για έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τους παραδοσιακούς συνδέσμους χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στην ανθεκτικότητα και τη στιβαρότητα, εγγυώνται ξεκούραστη εργασία και εξοικονόμηση χρόνου κατά τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. Χάρη στη νέα μηχανική της αντλίας, η ενεργειακή απόδοση και η απόδοση καθαρισμού αυξάνονται κατά 20% περίπου. Τα μέρη υψηλής πίεσης δεν κινδυνεύουν από βλάβες σε κατάσταση αναμονής χάρη στην ενσωματωμένη και αποτελεσματική αυτόματη εκτόνωση της πίεσης. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει έξυπνες δυνατότητες για την αποθήκευση των εξαρτημάτων – από έναν σωληνοειδή δίσκο από χάλυβα για σύντομα διαλείμματα και ένα τμήμα ακροφυσίου για το περιστροφικό ακροφύσιο μέχρι η δυνατότητα στερέωσης για τη βέλτιστη κάνη αφρού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξοπλισμός υψηλής ποιότητας
- Αυτόματη εκτόνωση της πίεσης για την προστασία των μερών που επεκτείνει τη διάρκεια ζωής τους.
- Ισχυρός, διπολικός, αερόψυκτος ηλεκτρικός κινητήρας.
- Κυλινδρική κεφαλή υψηλής ποιότητας από ορείχαλκο
Ευέλικτη λειτουργία
- Σχεδιάστηκε για όρθια και οριζόντια λειτουργία.
- Μέγιστη σταθερότητα σε οριζόντια λειτουργία καθώς οι τροχοί δεν αγγίζουν το έδαφος.
Κορυφαία κινητικότητα
- Η λαβή ώθησης συμπτύσσεται με το πάτημα ενός κουμπιού και έτσι αυξάνεται το συμπαγές μέγεθος της συσκευής και μειώνεται ο χώρος που απαιτείται.
- Ξεκούραστη αποθήκευση σε οχήματα επισκευής.
- Ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης που μειώνουν τον χρόνο συναρμολόγησης.
Έξυπνος χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ
- Βραχίονας για τη στερέωση της κάνης αφρού.
- Το EASY!Lock TR20 επιτρέπει την αποθήκευση του ακροφυσίου ισχύος ή του εξαρτήματος καθαρισμού επιφανειών στη συσκευή.
- Πρακτικό μέρος ακροφυσίου για τη στήριξη του περιστρεφόμενου ακροφυσίου.
Εύκολη συντήρηση
- Εύκολη πρόσβαση στον κύλινδρο όταν το κάτω μέρος της συσκευής είναι ανοιχτό.
- Γρήγορη πρόσβαση στο ηλεκτρικό κιβώτιο με την απλή αφαίρεση του καλύμματος.
- Μεγάλο, εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από τους ρύπους του νερού.
Αποδοτικές λύσεις που εξοικονομούν χρόνο
- Ξεκούραστο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force.
- Ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock: ανθεκτικοί και ισχυροί. Και πέντε φορές πιο γρήγοροι σε σχέση με τους συμβατικούς.
Αυξημένη ενεργειακή απόδοση
- Νεοσχεδιασμένη αξονική αντλία 3 εμβόλων για σημαντικά μειωμένες απώλειες ροής και πίεσης.
- 20% αύξηση της απόδοσης καθαρισμού και της ενεργειακής απόδοσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|700
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|170 / 17
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Ισχύς παροχής (kW)
|4,2
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Παροχή νερού
|3/4″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|31,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|35,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|400 x 455 x 700
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Υψηλή ποιότητα
- Διακοπή πίεσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση στον καθαρισμό οχημάτων, στους τομείς των κατασκευών και των μεταφορών, καθώς και στη βιομηχανία