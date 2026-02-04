Αξιόπιστο και ισχυρό, συμπαγές και κινητό: Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/17 M που δεν θερμαίνεται και έχει τριφασικό κινητήρα συνδυάζει τη μεγάλη διάρκεια ζωής, την εύκολη επισκευή, τη μέγιστη ευελιξία και την άνετη εργασία σε μια εξαιρετικά αποτελεσματική συσκευή που έχει σχεδιαστεί για όρθια και οριζόντια λειτουργία. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, που αξιοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης, και οι συνδετήρες γρήγορης απελευθέρωσης EASY!Lock, για έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τους παραδοσιακούς συνδέσμους χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στην ανθεκτικότητα και τη στιβαρότητα, εγγυώνται ξεκούραστη εργασία και εξοικονόμηση χρόνου κατά τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. Χάρη στη νέα μηχανική της αντλίας, η ενεργειακή απόδοση και η απόδοση καθαρισμού αυξάνονται κατά 20% περίπου. Τα μέρη υψηλής πίεσης δεν κινδυνεύουν από βλάβες σε κατάσταση αναμονής χάρη στην ενσωματωμένη και αποτελεσματική αυτόματη εκτόνωση της πίεσης. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει έξυπνες δυνατότητες για την αποθήκευση των εξαρτημάτων – από έναν σωληνοειδή δίσκο από χάλυβα για σύντομα διαλείμματα και ένα τμήμα ακροφυσίου για το περιστροφικό ακροφύσιο μέχρι η δυνατότητα στερέωσης για τη βέλτιστη κάνη αφρού.