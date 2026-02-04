Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 8/18-4 Cage ST
HD 8 / 18-4 Μ Cage: Εξαιρετικά στιβαρό, μη θερμαινόμενο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με χαλύβδινο σωληνωτό πλαίσιο με επικάλυψη επιχρίσματος σε σκόνη για εμπορική χρήση σε σκληρές συνθήκες και με τη μέγιστη προστασία της μονάδας αντλίας.
HD 8 / 18-4 Μ Cage: κινητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης σε έκδοση με ιδιαίτερα ανθεκτικό κλωβό και χαλύβδινο σωληνωτό πλαίσιο με επικάλυψη επιχρίσματος σε σκόνη για προστασία σε φορητές εφαρμογές υπό δύσκολες συνθήκες και σε περίπτωση συχνής μεταφοράς. Το εύκολο στη συντήρηση μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για κάθετη και οριζόντια χρήση και, ως εκ τούτου, προσφέρει στον χρήστη μέγιστη ευελιξία και αξιοπιστία. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, το οποίο χρησιμοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χρήστης, και οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock, οι οποίοι επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τις συμβατικές κοχλιωτές συνδέσεις χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την ανθεκτικότητα ή τη μεγάλη διάρκεια ζωής, διασφαλίζουν άνεση στην εργασία σας χωρίς καταπόνηση και με εξοικονόμηση χρόνου όσον αφορά την προσάρτηση και αφαίρεση εξαρτημάτων. Επιπλέον, ο όγκος νερού και η πίεση λειτουργίας ελέγχονται από το Servo Control απ’ ευθείας πάνω στο πιστόλι ψεκασμού του μηχανήματος.. Με έναν τετραπολικό, τριφασικό κινητήρα ομαλής εκκίνησης με έλεγχο του διακόπτη πίεσης, η αξονική αντλία 3 εμβόλων με κυλινδρική κεφαλή από ορείχαλκο μειώνει της ενεργειακές απαιτήσεις κατά 20% περίπου. Για την προστασία των εξαρτημάτων υψηλής πίεσης, περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό το χαρακτηριστικό της αυτόματης εκτόνωσης της πίεσης και το μεγάλο λεπτό φίλτρο νερού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικά και στιβαρά
Εξοπλισμός υψηλής ποιότητας
Εύκολη συντήρηση
Αυξημένη ενεργειακή απόδοση
Αποδοτικές λύσεις που εξοικονομούν χρόνο
Ευέλικτη λειτουργία
Έξυπνος χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|760
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|270 / 27
|Ισχύς παροχής (kW)
|4,6
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Παροχή νερού
|3/4″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|44,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|48,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|420 x 460 x 970
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Υψηλή ποιότητα
- Διακοπή πίεσης
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση στον καθαρισμό οχημάτων, στους τομείς των κατασκευών και των μεταφορών, καθώς και στη βιομηχανία