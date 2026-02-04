HD 8 / 18-4 Μ Cage: κινητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης σε έκδοση με ιδιαίτερα ανθεκτικό κλωβό και χαλύβδινο σωληνωτό πλαίσιο με επικάλυψη επιχρίσματος σε σκόνη για προστασία σε φορητές εφαρμογές υπό δύσκολες συνθήκες και σε περίπτωση συχνής μεταφοράς. Το εύκολο στη συντήρηση μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για κάθετη και οριζόντια χρήση και, ως εκ τούτου, προσφέρει στον χρήστη μέγιστη ευελιξία και αξιοπιστία. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, το οποίο χρησιμοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χρήστης, και οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock, οι οποίοι επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τις συμβατικές κοχλιωτές συνδέσεις χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την ανθεκτικότητα ή τη μεγάλη διάρκεια ζωής, διασφαλίζουν άνεση στην εργασία σας χωρίς καταπόνηση και με εξοικονόμηση χρόνου όσον αφορά την προσάρτηση και αφαίρεση εξαρτημάτων. Επιπλέον, ο όγκος νερού και η πίεση λειτουργίας ελέγχονται από το Servo Control απ’ ευθείας πάνω στο πιστόλι ψεκασμού του μηχανήματος.. Με έναν τετραπολικό, τριφασικό κινητήρα ομαλής εκκίνησης με έλεγχο του διακόπτη πίεσης, η αξονική αντλία 3 εμβόλων με κυλινδρική κεφαλή από ορείχαλκο μειώνει της ενεργειακές απαιτήσεις κατά 20% περίπου. Για την προστασία των εξαρτημάτων υψηλής πίεσης, περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό το χαρακτηριστικό της αυτόματης εκτόνωσης της πίεσης και το μεγάλο λεπτό φίλτρο νερού.