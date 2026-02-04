Το HD 4/11 C Bp Battery είναι το πρώτο μπαταριοκίνητο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης που είναι κατάλληλο για επαγγελματικές εφαρμογές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε κάθετα είτε οριζόντια, ενώ παράλληλα εντυπωσιάζει με το εύρος των χαρακτηριστικών εξοπλισμού υψηλής ποιότητας που διαθέτει, όπως η κυλινδρική κεφαλή από ορείχαλκο, ο αυτόματος μηχανισμός εκτόνωσης πίεσης και ο έξυπνος χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ. Επίσης, η συσκευή διαθέτει τα εξής: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force χρησιμοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χρήστης, ενώ οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τις συμβατικές κοχλιωτές συνδέσεις χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την ανθεκτικότητα ή τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Το μηχάνημα είναι ιδανικό για επιστάτες, εργασίες εξωραϊσμού ή χρήση σε δήμους και λειτουργεί με 2 ισχυρές μπαταρίες ιόντων-λιθίου 36V, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα παραδοτέα. Οι μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V είναι συμβατές με άλλα μηχανήματα της ίδιας σειράς και εγγυώνται μεγάλες περιόδους λειτουργίας και εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. Για ηπιότερους ρύπους, συνιστάται η χρήση της λειτουργίας eco!efficiency προκειμένου να παραταθεί ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας έως και 34 λεπτά.