Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 4/11 C Bp
Ιδανικό για επιστάτες, εργασίες εξωραϊσμού ή δημοτική χρήση: Το πρώτο μας μπαταριοκίνητο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 4/11 C Battery για επαγγελματική χρήση.
Το HD 4/11 C Bp Battery είναι το πρώτο μπαταριοκίνητο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης που είναι κατάλληλο για επαγγελματικές εφαρμογές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε κάθετα είτε οριζόντια, ενώ παράλληλα εντυπωσιάζει με το εύρος των χαρακτηριστικών εξοπλισμού υψηλής ποιότητας που διαθέτει, όπως η κυλινδρική κεφαλή από ορείχαλκο, ο αυτόματος μηχανισμός εκτόνωσης πίεσης και ο έξυπνος χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ. Επίσης, η συσκευή διαθέτει τα εξής: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force χρησιμοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χρήστης, ενώ οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τις συμβατικές κοχλιωτές συνδέσεις χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την ανθεκτικότητα ή τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Το μηχάνημα είναι ιδανικό για επιστάτες, εργασίες εξωραϊσμού ή χρήση σε δήμους και λειτουργεί με 2 ισχυρές μπαταρίες ιόντων-λιθίου 36V, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα παραδοτέα. Οι μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V είναι συμβατές με άλλα μηχανήματα της ίδιας σειράς και εγγυώνται μεγάλες περιόδους λειτουργίας και εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. Για ηπιότερους ρύπους, συνιστάται η χρήση της λειτουργίας eco!efficiency προκειμένου να παραταθεί ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας έως και 34 λεπτά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 VΥψηλή απόδοση καθαρισμού και μεγάλοι χρόνοι λειτουργίας. Συμβατότητα μπαταριών σε αρκετές σειρές. Ταχυφορτιστής εξοικονόμησης χρόνου.
Οικονομική και αποδοτική λειτουργία eco!efficiencyΕξοικονομεί ενέργεια και παρατείνει τον χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας. Μείωση απόδοση καθαρισμού για ηπιότερους ρύπους.
ΠοιότηταΑυτόματος μηχανισμός ανακούφισης της πίεσης που προστατεύει τα εξαρτήματα και το χρόνο ζωής του μηχανήματος Κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας. Μεγάλο, εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από τους ρύπους του νερού.
Δυνατότητα μεταφοράς
- Η ενσωματωμένη χειρολαβή στο μπροστά μέρος του μηχανήματος εξασφαλίζει εύκολο φόρτωμα και βολική μεταφορά.
- Η πτυσσόμενη λαβή μπορεί να μικρύνει με ένα μόνο κουμπί.
- Κάθετη και οριζόντια λειτουργία.
Η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία.
- Αυτόνομος καθαρισμός υψηλής πίεσης, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας.
- Συντομότεροι χρόνοι εγκατάστασης, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη για τοποθέτηση καλωδίου ρεύματος.
- Υπάρχει δυνατότητα για πλήρως αυτονομία εργασίας με τη βοήθεια ενός σωλήνα αναρρόφησης για εξωτερικές πηγές νερού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Παροχή (l/h)
|320 - 400
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|150 / 15
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,6
|Παροχή νερού
|3/4″
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|2
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|30 (7,5 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|58 / 81
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|6
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Μήκος καλωδίου για φορτιστή μπαταρίας (m)
|1,2
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|20,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|23,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 370 x 930
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Τούρμπο μπεκ
- Σωρήνας αναρρόφησης νερού
Εξοπλισμός
- Διακοπή πίεσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για αυτόνομο, κινητό καθαρισμό υψηλής πίεσης, π.χ. για επιστάτες, στον εξωραϊσμό ή σε δημοτικό χώρο.