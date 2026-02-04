Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/16-4 M Plus
Κινητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/16-4 M Plus M με κινητήρα AC και αξονική αντλία 3 εμβόλων. Μικρού μεγέθους αξιόπιστη συσκευή με υψηλή απόδοση καθαρισμού και απόδοση ενέργειας για καθημερινή χρήση.
Το κινητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/16-4 M Plus που δεν θερμαίνεται έχει πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά στον βασικό εξοπλισμό για ασφαλή και άνετη εργασία. Η αυτόματη εκτόνωση της πίεσης, για παράδειγμα, προστατεύει τα μέρη υψηλής πίεσης από βλάβες σε κατάσταση αναμονής, ενώ το καινοτόμο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force αξιοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης και οι συνδετήρες γρήγορης απελευθέρωσης EASY!Lock επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τους συμβατικούς συνδέσμους βίδας, χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στην ανθεκτικότητα και τη στιβαρότητα. Η συσκευή είναι κατάλληλη για όρθια και σταθερή λειτουργία και προσφέρει μεγάλη ευελιξία ως προς τη χρήση. Η αξιόπιστη αξονική αντλία 3 εμβόλων με μπρούτζινη κεφαλή κυλίνδρου αυξάνει την ισχύ καθαρισμού και την ενεργειακή απόδοση κατά 20% περίπου. Οι πολλές επιλογές για την αποθήκευση των εξαρτημάτων κατά τη μεταφορά και η διάταξη της συσκευής που διευκολύνει τη συντήρηση συμπληρώνουν τον έξυπνο σχεδιασμό του HD 6/16-4 M Plus.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξοπλισμός υψηλής ποιότητας
- Αυτόματη εκτόνωση της πίεσης για την προστασία των μερών που επεκτείνει τη διάρκεια ζωής τους.
- Ισχυρός τετραπολικός ηλεκτρικός κινητήρας ομαλής εκκίνησης.
- Κυλινδρική κεφαλή υψηλής ποιότητας από ορείχαλκο
Ευέλικτη λειτουργία
- Σχεδιάστηκε για όρθια και οριζόντια λειτουργία.
- Μέγιστη σταθερότητα σε οριζόντια λειτουργία καθώς οι τροχοί δεν αγγίζουν το έδαφος.
Κορυφαία κινητικότητα
- Η λαβή ώθησης συμπτύσσεται με το πάτημα ενός κουμπιού και έτσι αυξάνεται το συμπαγές μέγεθος της συσκευής και μειώνεται ο χώρος που απαιτείται.
- Ξεκούραστη αποθήκευση σε οχήματα επισκευής.
- Ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης που μειώνουν τον χρόνο συναρμολόγησης.
Έξυπνος χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ
- Βραχίονας για τη στερέωση της κάνης αφρού.
- Το EASY!Lock TR20 επιτρέπει την αποθήκευση του ακροφυσίου ισχύος ή του εξαρτήματος καθαρισμού επιφανειών στη συσκευή.
- Πρακτικό μέρος ακροφυσίου για τη στήριξη του περιστρεφόμενου ακροφυσίου.
Εύκολη συντήρηση
- Εύκολη πρόσβαση στον κύλινδρο όταν το κάτω μέρος της συσκευής είναι ανοιχτό.
- Γρήγορη πρόσβαση στο ηλεκτρικό κιβώτιο με την απλή αφαίρεση του καλύμματος.
- Μεγάλο, εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από τους ρύπους του νερού.
Αποδοτικές λύσεις που εξοικονομούν χρόνο
- Ξεκούραστο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force.
- Ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock: ανθεκτικοί και ισχυροί. Και πέντε φορές πιο γρήγοροι σε σχέση με τους συμβατικούς.
Αυξημένη ενεργειακή απόδοση
- Νεοσχεδιασμένη αξονική αντλία 3 εμβόλων για σημαντικά μειωμένες απώλειες ροής και πίεσης.
- 20% αύξηση της απόδοσης καθαρισμού και της ενεργειακής απόδοσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|600
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|έως και 60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|160 / 16
|Μέγ. πίεση ( )
|240 / 24
|Ισχύς παροχής (kW)
|3,3
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Παροχή νερού
|3/4″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|37
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|40,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|400 x 455 x 700
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Τούρμπο μπεκ
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Υψηλή ποιότητα
- Διακοπή πίεσης
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικός για κατασκευαστικές, εμπορικές εταιρείες, παρόχους οικοδομικών υπηρεσιών και δήμους