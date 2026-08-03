Στιβαρό, ισχυρό, εξαιρετικά απλό στη λειτουργία και κατάλληλο για τις πιο δύσκολες σταθερές εφαρμογές: το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 17/15-4 S St. Classic της Kärcher παράγει πίεση λειτουργίας έως 150 bar από την ισχύ του κινητήρα 9 kW και αποδίδει ωριαία παροχή 1700 λίτρων. Η ισχυρή, εύκολα ρυθμιζόμενη αντλία στροφαλοφόρου άξονα με την υψηλής ποιότητας ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και ο 4πολικός κινητήρας χαμηλών στροφών με αυτόματη διακοπή λειτουργίας και ψύξη αέρα/νερού αποτελούν τη χτυπητή καρδιά του μηχανήματος, εξασφαλίζοντας σταθερή και μακροχρόνια λειτουργία. Επιπλέον, η αντλία προστατεύεται αποτελεσματικά από τα φερτά σωφμάτια με ένα φίλτρο νερού που καθαρίζεται εύκολα. Το πιστόλι, η λόγχη, ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης 10 μέτρων και ένα ακροφύσιο ισχύος παρέχονται στάνταρ - όλα με τον καινοτόμο ταχυσύνδεσμο EASY!Lock για ταχύτητα και ευκολία. Οι εργασίες ρουτίνας και συντήρησης στο HD 17/15-4 S St Classic μπορούν να ολοκληρωθούν εξίσου γρήγορα με την εγκατάσταση του εξαιρετικά ανθεκτικού χαλύβδινου πλαισίου του στον τοίχο ή στο δάπεδο.