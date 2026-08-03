Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 17/15-4 S ST Classic
Τόσο στιβαρό όσο και ισχυρό: το σταθερό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 17/15-4 S St Classic για εφαρμογές καθαρισμού που απαιτούν μεγάλο όγκο νερού. Συναρμολόγηση, λειτουργία και συντήρηση που είναι τόσο εύκολη, που γίνεται παιχνιδάκι.
Στιβαρό, ισχυρό, εξαιρετικά απλό στη λειτουργία και κατάλληλο για τις πιο δύσκολες σταθερές εφαρμογές: το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 17/15-4 S St. Classic της Kärcher παράγει πίεση λειτουργίας έως 150 bar από την ισχύ του κινητήρα 9 kW και αποδίδει ωριαία παροχή 1700 λίτρων. Η ισχυρή, εύκολα ρυθμιζόμενη αντλία στροφαλοφόρου άξονα με την υψηλής ποιότητας ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και ο 4πολικός κινητήρας χαμηλών στροφών με αυτόματη διακοπή λειτουργίας και ψύξη αέρα/νερού αποτελούν τη χτυπητή καρδιά του μηχανήματος, εξασφαλίζοντας σταθερή και μακροχρόνια λειτουργία. Επιπλέον, η αντλία προστατεύεται αποτελεσματικά από τα φερτά σωφμάτια με ένα φίλτρο νερού που καθαρίζεται εύκολα. Το πιστόλι, η λόγχη, ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης 10 μέτρων και ένα ακροφύσιο ισχύος παρέχονται στάνταρ - όλα με τον καινοτόμο ταχυσύνδεσμο EASY!Lock για ταχύτητα και ευκολία. Οι εργασίες ρουτίνας και συντήρησης στο HD 17/15-4 S St Classic μπορούν να ολοκληρωθούν εξίσου γρήγορα με την εγκατάσταση του εξαιρετικά ανθεκτικού χαλύβδινου πλαισίου του στον τοίχο ή στο δάπεδο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρή και στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και κεραμικά έμβολαΥψηλή απόδοση και υψηλή αποτελεσματικότητα. Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης. Με δυνατότητα αναρρόφησης και θερμοκρασία νερού έως 60 °C.
Στιβαρό, σταθερό πλαίσιοΈνα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές. Ανθεκτικό χαλύβδινο πλαίσιο προστατεύει όλα τα εξαρτήματα. Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος για αξεσουάρ.
Κλασικά αξεσουάρ με συνδέσεις EASY!LockΓρήγορη εγκατάσταση και συσκευασία και εύκολη αντικατάσταση αξεσουάρ. Στιβαρά και ανθεκτικά αξεσουάρ. Ευκολία στη χρήση
4-πολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού, στιβαρή αντλία με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή
- Τα υψηλής ποιότητας υλικά της Kärcher εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ανθεκτικό, πλήρως αξιόπιστο.
- Για υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος συντήρησης.
Σαφής σχεδιασμός μηχανής
- Μεγάλο φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία
- Η πίεση και ο όγκος του νερού μπορούν να ρυθμιστούν στην ίδια την αντλία.
- Η στάθμη πλήρωσης και η ποιότητα του λαδιού μπορούν να ελεγχθούν εύκολα χρησιμοποιώντας το γυαλί ελέγχου και τη ράβδο στάθμης στάθμης.
Δυναμική λειτουργία και απλή συντήρηση
- Το ενσωματωμένο φίλτρο νερού μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί χωρίς κανένα εργαλείο.
- Καλή προσβασιμότητα για εύκολο σέρβις και συντήρηση.
- Εύκολη λειτουργία.
Μεγάλη ευελιξία
- Ευρεία σειρά εξαρτημάτων για διάφορες εφαρμογές
- Η εκτεταμένη σειρά εξαρτημάτων παρέχει εργονομικές και οικονομικές λύσεις καθαρισμού για πολυάριθμες εφαρμογές.
- Ελάχιστη προσπάθεια εγκατάστασης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|376 - 424
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|1000 - 1700
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|100 - 150
|Μέγ. πίεση (bar)
|210
|Ισχύς παροχής (kW)
|9
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|110
|Παροχή νερού
|1″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|61
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|66,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 10, 250 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση
- Τετραπολικό τριφασικό μοτέρ με ψύξη νερού και αέρα
- Διακοπή πίεσης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Παράθυρο επιθεώρησης λαδιού
- Εξάρτημα από ορείχαλκο για την είσοδο του νερού
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός στάβλων ζώων στη γεωργία
- Ιδανικό για αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων
- Καθαρισμός οχημάτων και μηχανών στο βιομηχανικό και αγροτικο τομέα, καθώς και στην αυτοκινητοβιομηχανία
- Καθαρισμός τρακτέρ, μηχανημάτων και εργαλείων στη γεωργία
- Καθαρισμός με υψηλή πίεση μηχανημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό και τον γεωργικό τομέα και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης
- Για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής, αποθηκών, χώρων διαχείρισης εμπορευμάτων καθώς και χώρων φόρτωσης
- Ιδανικό για ποικίλες εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας
- Βιομηχανία
- Γεωργία