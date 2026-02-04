Με αντοχή σε θερμό νερό 85 °C και υψηλές επιδόσεις, το μη θερμαινόμενο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 10/15-4 Cage Food είναι ιδανικό για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Το ανθεκτικό του πλαίσιο κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο εύκαμπτος σωλήνας πίεσης και οι τροχοί κατασκευάζονται από υλικό που δεν αφήνει σημάδια στο δάπεδο. Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με νερό είναι ασφαλή για κατανάλωση τροφίμων. Σε κουζίνες, ψυκτικές ή απλές αποθήκες: το μηχάνημα πληροί εύκολα όλους τους αυστηρούς κανονισμούς υγιεινής. Επίσης, εντυπωσιάζει με την πρωτοποριακή τεχνολογία. Το καινοτόμο πιστόλι με σκανδάλη EASY!Force HD αξιοποιεί τη δύναμη επαναφοράς της δέσμης υψηλής πίεσης, μηδενίζοντας έτσι τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χειριστής και επιτρέποντας μεγάλα διαστήματα ξεκούραστης λειτουργίας. Με τους νέους, κατοχυρωμένους με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, συνδέσμους ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock, η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση μπορούν να γίνουν σε χρόνο μηδέν –πέντε φορές ταχύτερα σε σύγκριση με τις συμβατικές κοχλιωτές συνδέσεις– χωρίς να επηρεάζεται η ανθεκτικότητα και η μεγάλη διάρκεια ζωής.