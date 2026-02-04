Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 10/15-4 Cage Food
Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 10/15-4 Cage Food με πίεση λειτουργίας 150 bar. Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με νερό είναι ασφαλή για κατανάλωση τροφίμων. Αυτό το καθιστά κατάλληλο για εμπορική χρήση στη βιομηχανία τροφίμων.
Με αντοχή σε θερμό νερό 85 °C και υψηλές επιδόσεις, το μη θερμαινόμενο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 10/15-4 Cage Food είναι ιδανικό για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Το ανθεκτικό του πλαίσιο κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο εύκαμπτος σωλήνας πίεσης και οι τροχοί κατασκευάζονται από υλικό που δεν αφήνει σημάδια στο δάπεδο. Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με νερό είναι ασφαλή για κατανάλωση τροφίμων. Σε κουζίνες, ψυκτικές ή απλές αποθήκες: το μηχάνημα πληροί εύκολα όλους τους αυστηρούς κανονισμούς υγιεινής. Επίσης, εντυπωσιάζει με την πρωτοποριακή τεχνολογία. Το καινοτόμο πιστόλι με σκανδάλη EASY!Force HD αξιοποιεί τη δύναμη επαναφοράς της δέσμης υψηλής πίεσης, μηδενίζοντας έτσι τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χειριστής και επιτρέποντας μεγάλα διαστήματα ξεκούραστης λειτουργίας. Με τους νέους, κατοχυρωμένους με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, συνδέσμους ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock, η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση μπορούν να γίνουν σε χρόνο μηδέν –πέντε φορές ταχύτερα σε σύγκριση με τις συμβατικές κοχλιωτές συνδέσεις– χωρίς να επηρεάζεται η ανθεκτικότητα και η μεγάλη διάρκεια ζωής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμβατή με τους πλέον αυστηρούς ισχύοντες κανονισμούς υγιεινής
Πολύ αποτελεσματικός καθαρισμός
Κατάλληλο για όλες τις υγιεινομικές απαιτήσεις.
Εξοικονομείστε ενέργεια και χρόνο: πιέστε τη σκανδάλη EASY! υψηλής πίεσης και απελευθερώστε τους ιμάντες EASY!Lock quick-release
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|440 - 990
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 85
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Ισχύς παροχής (kW)
|6,4
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|78,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|86,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|650 x 521 x 1100
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Food
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Σχεδιασμός για τρόφιμα
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8,400 bar
- Κάνη ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Λειτουργία καθαριστικού μέσου: 5 l
- Διακοπή πίεσης
- Κατασκευή κλειστού σωληνωτού πλαισίου με ενσωματωμένη λαβή για φόρτωση σε γερανό