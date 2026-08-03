Το μικρών διαστάσεων, κινητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/16-4 MX που δεν θερμαίνεται, με τετραπολικό, ομαλής εκκίνησης τριφασικό κινητήρα, εντυπωσιάζει χάρη στο μεγάλο εύρος εξοπλισμού, τον σχεδιασμό του μηχανήματος για εύκολη συντήρηση και την υψηλή ευελιξία κατά τη χρήση. Το ενσωματωμένο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα απλοποιεί σημαντικά τον χειρισμό με τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, ενώ η πρόσφατα σχεδιασμένη ανθεκτική αξονική αντλία 3 εμβόλων με μπρούτζινη κεφαλή κυλίνδρου αυξάνει εντυπωσιακά την απόδοση καθαρισμού, καθώς και την ενεργειακή απόδοση κατά 20% ενώ, ταυτόχρονα, εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής. Η αυτόματη εκτόνωση της πίεσης και το μεγάλο φίλτρο νερού προστατεύουν τα υψηλής ποιότητας μέρη. Οι καινοτόμες λύσεις διασφαλίζουν άνεση στην εργασία σας χωρίς καταπόνηση και με εξοικονόμηση χρόνου όσον αφορά την προσάρτηση και αφαίρεση εξαρτημάτων: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force χρησιμοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χρήστης ενώ οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τις συμβατικές κοχλιωτές συνδέσεις χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την ανθεκτικότητα ή τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στις έξυπνες λύσεις, τα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένης της προαιρετικής κάνης αφρού, μπορούν να αποθηκευτούν πάνω στη συσκευή για την ασφαλή μεταφορά τους.