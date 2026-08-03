Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/16-4 MXA Plus
Εξαιρετικά δεδομένα απόδοσης και πρακτικό καρούλι εύκαμπτου σωλήνα είναι τα χαρακτηριστικά του HD 7/16-4 MX που το διακρίνουν στην καθημερινή εμπορική χρήση.
Το μικρών διαστάσεων, κινητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/16-4 MX που δεν θερμαίνεται, με τετραπολικό, ομαλής εκκίνησης τριφασικό κινητήρα, εντυπωσιάζει χάρη στο μεγάλο εύρος εξοπλισμού, τον σχεδιασμό του μηχανήματος για εύκολη συντήρηση και την υψηλή ευελιξία κατά τη χρήση. Το ενσωματωμένο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα απλοποιεί σημαντικά τον χειρισμό με τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, ενώ η πρόσφατα σχεδιασμένη ανθεκτική αξονική αντλία 3 εμβόλων με μπρούτζινη κεφαλή κυλίνδρου αυξάνει εντυπωσιακά την απόδοση καθαρισμού, καθώς και την ενεργειακή απόδοση κατά 20% ενώ, ταυτόχρονα, εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής. Η αυτόματη εκτόνωση της πίεσης και το μεγάλο φίλτρο νερού προστατεύουν τα υψηλής ποιότητας μέρη. Οι καινοτόμες λύσεις διασφαλίζουν άνεση στην εργασία σας χωρίς καταπόνηση και με εξοικονόμηση χρόνου όσον αφορά την προσάρτηση και αφαίρεση εξαρτημάτων: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force χρησιμοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χρήστης ενώ οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τις συμβατικές κοχλιωτές συνδέσεις χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την ανθεκτικότητα ή τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στις έξυπνες λύσεις, τα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένης της προαιρετικής κάνης αφρού, μπορούν να αποθηκευτούν πάνω στη συσκευή για την ασφαλή μεταφορά τους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόματο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα με μηχανισμό με ελατήριο
- Μέγιστη άνεση κατά τον χειρισμό του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης.
- Δυνατότητα για σύντομους χρόνους προετοιμασίας χάρη στη γρήγορη τύλιξη και εκτύλιξη.
- Αποτροπή κινδύνου να σκοντάψει κανείς, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια λειτουργίας.
Πρόσθετο στήριγμα
- Διεύρυνση της επιφάνειας στήριξης του μηχανήματος.
- Αύξηση της σταθερότητας της κλίσης κατά τη λειτουργία σε όρθια θέση.
Εξοπλισμός υψηλής ποιότητας
- Αυτόματη εκτόνωση της πίεσης για την προστασία των μερών που επεκτείνει τη διάρκεια ζωής τους.
- Ισχυρός τετραπολικός ηλεκτρικός κινητήρας ομαλής εκκίνησης.
- Κυλινδρική κεφαλή υψηλής ποιότητας από ορείχαλκο
Έξυπνος χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ
- Βραχίονας για τη στερέωση της κάνης αφρού.
- Το EASY!Lock TR20 επιτρέπει την αποθήκευση του ακροφυσίου ισχύος ή του εξαρτήματος καθαρισμού επιφανειών στη συσκευή.
- Πρακτικό μέρος ακροφυσίου για τη στήριξη του περιστρεφόμενου ακροφυσίου.
Κορυφαία κινητικότητα
- Η λαβή ώθησης συμπτύσσεται με το πάτημα ενός κουμπιού και έτσι αυξάνεται το συμπαγές μέγεθος της συσκευής και μειώνεται ο χώρος που απαιτείται.
- Ξεκούραστη αποθήκευση σε οχήματα επισκευής.
- Ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης που μειώνουν τον χρόνο συναρμολόγησης.
Ευέλικτη λειτουργία
- Σχεδιάστηκε για όρθια και οριζόντια λειτουργία.
- Μέγιστη σταθερότητα σε οριζόντια λειτουργία καθώς οι τροχοί δεν αγγίζουν το έδαφος.
Εύκολη συντήρηση
- Εύκολη πρόσβαση στον κύλινδρο όταν το κάτω μέρος της συσκευής είναι ανοιχτό.
- Γρήγορη πρόσβαση στο ηλεκτρικό κιβώτιο με την απλή αφαίρεση του καλύμματος.
- Μεγάλο, εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από τους ρύπους του νερού.
Αποδοτικές λύσεις που εξοικονομούν χρόνο
- Ξεκούραστο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force.
- Ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock: ανθεκτικοί και ισχυροί. Και πέντε φορές πιο γρήγοροι σε σχέση με τους συμβατικούς.
Αυξημένη ενεργειακή απόδοση
- Νεοσχεδιασμένη αξονική αντλία 3 εμβόλων για σημαντικά μειωμένες απώλειες ροής και πίεσης.
- 20% αύξηση της απόδοσης καθαρισμού και της ενεργειακής απόδοσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|350 - 700
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|240 / 24
|Ισχύς παροχής (kW)
|4,2
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|45,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|49
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Τούρμπο μπεκ
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 15 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Flex
- Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- ANTI!Twist
- Διακοπή πίεσης
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση στον καθαρισμό οχημάτων, στους τομείς των κατασκευών και των μεταφορών, καθώς και στη βιομηχανία