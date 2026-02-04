Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/13 C
Πρακτικό, κινητό, πολυμορφικό: το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 6/13 C για κάθετη και οριζόντια λειτουργία. Με χώρο αποθήκευσης εξαρτημάτων, μπρούτζινη κεφαλή κυλίνδρου και αυτόματη εκτόνωση της πίεσης.
Το μικρό, ελαφρύ και πολυμορφικό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 6/13 C προσφέρει εξαιρετική κινητικότητα και είναι κατάλληλο για κάθετη και οριζόντια λειτουργία. Το μηχάνημα διαθέτει εξελιγμένο χώρο αποθήκευσης εξαρτημάτων και η μπρούτζινη κεφαλή κυλίνδρου και η αυτόματη εκτόνωση της πίεσης εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Ταυτόχρονα, εντυπωσιάζει με νέα καινοτόμα χαρακτηριστικά που προσφέρουν μακροπρόθεσμα ακόμα μεγαλύτερη άνεση στον χρήστη κατά την εργασία, καθώς εξασφαλίζουν ξεκούραστη λειτουργία και εξοικονόμηση χρόνου κατά τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force αξιοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης, ενώ οι συνδετήρες γρήγορης απελευθέρωσης EASY!Lock επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τους συμβατικούς συνδέσμους βίδας χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά τηνανθεκτικότητα και τη στιβαρότητα. Συνολικά, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, με υψηλό βαθμό άνεσης και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξοικονομείστε ενέργεια και χρόνο: πιέστε τη σκανδάλη EASY! υψηλής πίεσης και απελευθερώστε τους ιμάντες EASY!Lock quick-releaseΕπιτέλους - εργαστείτε χωρίς να κουράζεστε: με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force Ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock: ανθεκτικοί και ισχυροί. Και πέντε φορές πιο γρήγοροι σε σχέση με τους συμβατικούς.
Δυνατότητα μεταφοράςΕνσωματωμένη λαβή μεταφοράς στο μπροστινό μέρος της μηχανής επιτρέπει την εύκολη φόρτωση και άνετη μεταφορά. Η πτυσσόμενη λαβή μπορεί να μικρύνει με ένα μόνο κουμπί. Compact σχεδιασμός.
ΕυελιξίαΚάθετη και οριζόντια λειτουργία. Στην οριζόντια θέση οι ρόδες δεν είναι πάνω στο μηχάνημα έτσι ώστε να υπάρχει μέγιστη σταθερότητα. Ξεχωριστές θέσεις πάρκινγκ και μεταφοράς για τη μονάδα του ψεκασμού.
Ποιότητα
- Αυτόματος μηχανισμός ανακούφισης της πίεσης που προστατεύει τα εξαρτήματα και το χρόνο ζωής του μηχανήματος
- Κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας.
- Μεγάλο, εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από τους ρύπους του νερού.
Αποθήκευση εξαρτημάτων
- Βιδωτή σύνδεση (Μ 18x1,5) για αποθήκευση ενός εξαρτήματος καθαρισμού τοίχων & δαπέδων πάνω στο μηχάνημα.
- Αποθηκευτικός χώρος Αξεσουάρ: - Χώροι για το τριπλό και το τούρμπο μπεκ.
- Λαστιχένια λωρίδα για το δέσιμο της μάνικας ΥΠ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|590
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|130 / 13
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|190 / 19
|Ισχύς παροχής (kW)
|2,9
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου (mm)
|38
|Παροχή νερού
|3/4″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|25,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|28
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 360 x 930
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 6, 200 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
Εξοπλισμός
- Λειτουργία καθαριστικού μέσου: Αναρρόφηση
- Διακοπή πίεσης