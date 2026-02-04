Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/20 G Classic
Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 7/20 G Classic διαθέτει έναν ισχυρό βενζινοκινητήρα, καθιστώντας εφικτή την ολοκλήρωση απαιτητικών εφαρμογών καθαρισμού σε χώρους χωρίς ρεύμα.
Η κατασκευαστική βιομηχανία, οι δήμοι, ο βιομηχανικός τομέας και τα συνεργεία καθαρισμού κτιρίων ωφελούνται ιδιαίτερα από την αυτοδύναμη λειτουργική διαθεσιμότητα του κινητού μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 7/20 G Classic. Ο ισχυρός βενζινοκινητήρας του (ΣΤΑΔΙΟ V ΤΗΣ ΕΕ) καθιστά δυνατή την ολοκλήρωση εργασιών καθαρισμού ακόμη και σε χώρους χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος. Η πίεση λειτουργίας των 200 bar, η ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα και η παροχή έως και 700 λίτρων νερού την ώρα παράγουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Χάρη στους ανθεκτικούς σε διάτρηση τροχούς και το σταθερό σωληνωτό χαλύβδινο πλαίσιο, το μηχάνημα διαθέτει την απαραίτητη κινητικότητα και στιβαρότητα. Η εργονομική λαβή ώθησης, ο χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων, για παράδειγμα, ο εύκαμπτος σωλήνας και η κάνη υψηλής πίεσης και οι μικρές διαστάσεις καθιστούν εύκολο τον χειρισμό και τη μεταφορά στο αυτοκίνητο. Ένα μεγάλο φίλτρο νερού και η θερμική βαλβίδα ασφαλείας παρέχουν αποτελεσματική προστασία στα εσωτερικά εξαρτήματα, τα οποία είναι επίσης πολύ εύκολα προσβάσιμα για εργασίες συντήρησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
ΑνεξαρτησίαΔυνατότητα αυτονομίας από εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εκπομπών καυσαερίων βάσει του προτύπου STAGE V της ΕΕ. Πρακτική χειροκίνητη εκκίνηση με έλξη.
Κορυφαία κινητικότηταΟι ανθεκτικοί σε διάτρηση τροχοί εγγυώνται μόνιμα εξαιρετική ευελιξία κίνησης. Επίσης, το μικρό και κομψό μηχάνημα ελίσσεται πολύ εύκολα σε περιορισμένους χώρους. Για εξαιρετική ευελιξία κίνησης, άνετη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση —ταιριάζει απόλυτα σε ένα κλασικό αυτοκίνητο.
Ανθεκτικά και στιβαράΈνα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές. Δοκιμασμένη τεχνολογία ασφαλείας, όπως θερμική βαλβίδα ασφαλείας και φίλτρο νερού. Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση
Δυνατότητα αποθήκευσης εξαρτημάτων
- Άγκιστρο εύκαμπτου σωλήνα και χώρος αποθήκευσης για ευκολία φύλαξης και μεταφοράς.
- Εργονομική λαβή και θέση αποθήκευσης εύκαμπτου σωλήνα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|700
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|200 / 20
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|250 / 25
|Παροχή νερού
|3/4″
|Τύπος κίνησης
|Βενζίνη
|Τύπος κινητήρα
|G210FA
|Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών
|1
|Δυνατότητα μεταφοράς
|High
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|36,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|43
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|878 x 538 x 702
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Standard
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Ακροφύσιο ισχύος
- Φίλτρο νερού
Εξοπλισμός
- Προστατευτικό πλαίσιο κλωβού
- Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση