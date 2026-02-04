Η κατασκευαστική βιομηχανία, οι δήμοι, ο βιομηχανικός τομέας και τα συνεργεία καθαρισμού κτιρίων ωφελούνται ιδιαίτερα από την αυτοδύναμη λειτουργική διαθεσιμότητα του κινητού μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 7/20 G Classic. Ο ισχυρός βενζινοκινητήρας του (ΣΤΑΔΙΟ V ΤΗΣ ΕΕ) καθιστά δυνατή την ολοκλήρωση εργασιών καθαρισμού ακόμη και σε χώρους χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος. Η πίεση λειτουργίας των 200 bar, η ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα και η παροχή έως και 700 λίτρων νερού την ώρα παράγουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Χάρη στους ανθεκτικούς σε διάτρηση τροχούς και το σταθερό σωληνωτό χαλύβδινο πλαίσιο, το μηχάνημα διαθέτει την απαραίτητη κινητικότητα και στιβαρότητα. Η εργονομική λαβή ώθησης, ο χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων, για παράδειγμα, ο εύκαμπτος σωλήνας και η κάνη υψηλής πίεσης και οι μικρές διαστάσεις καθιστούν εύκολο τον χειρισμό και τη μεταφορά στο αυτοκίνητο. Ένα μεγάλο φίλτρο νερού και η θερμική βαλβίδα ασφαλείας παρέχουν αποτελεσματική προστασία στα εσωτερικά εξαρτήματα, τα οποία είναι επίσης πολύ εύκολα προσβάσιμα για εργασίες συντήρησης.