Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 9/20-4 M της Kärcher συνδυάζει την υψηλότερη ποιότητα καθαρισμού με την καλύτερη εργονομία και τη φιλικότητα προς το χρήστη. Εξαρτήματα και συστήματα υψηλής ποιότητας, όπως η στιβαρή αξονική αντλία 3 εμβόλων με κεραμικό έμβολο, ο υδρόψυκτος 4πολικός ηλεκτροκινητήρας χαμηλών στροφών, η βελτιστοποιημένη μηχανική του καυστήρα και η οικονομική λειτουργία eco!efficiency, εξασφαλίζουν ασφαλή και οικονομική λειτουργία. Το καινοτόμο πιστόλι σκανδάλης EASY!Force Advanced HP με servo control και η ανοξείδωτη κάνη μήκους 1050 χιλιοστών με πατενταρισμένη τεχνολογία ακροφυσίων περιλαμβάνεται επίσης στον βασικό εξοπλισμό για αβίαστη, χωρίς κόπωση και εργονομική εργασία. Το μηχάνημα μεσαίας κατηγορίας εντυπωσιάζει επίσης με τις 2 δεξαμενές απορρυπαντικού, τον εύκολο χειρισμό με 1 διακόπτη, την εργονομική αποθήκευση εξαρτημάτων, τους συνδέσμους ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock που εξοικονομούν χρόνο και την εξελιγμένη ιδέα κινητικότητας. Η σταθερά εφαρμοζόμενη τεχνολογία ασφαλείας με φίλτρο νερού, βαλβίδες ασφαλείας και σωλήνα SDS προστατεύει επίσης αξιόπιστα το ιδιαίτερα φιλικό προς τη συντήρηση HDS 9/20-4 M από ζημιές.