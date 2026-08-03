Το HD 9/20-4 S St Classic μηχάνημα κρύου νερού υψηλής πίεσης έχει σχεδιαστεί για σταθερή, μακροχρόνια και εξαιρετικά αξιόπιστη λειτουργία ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το σταθερής εγκτατάστασης μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με μια ισχυρή, εύκολα ρυθμιζόμενη αντλία στροφαλοφόρου άξονα με κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας και έναν 4-πολικό κινητήρα χαμηλών στροφών με αυτόματη διακοπή λειτουργίας και ψύξη αέρα/νερού. Ενώ η αντλία προστατεύεται καλά από ένα ενσωματωμένο και εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο νερού, ο υπόλοιπος βασικός εξοπλισμός μιλάει από μόνος του - με πιστόλι, κάνη, σωλήνα υψηλής πίεσης 10 μέτρων και ακροφύσιο ισχύος, τα οποία περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της προμήθειας. Για πρόσθετη ταχύτητα και ευκολία, όλα αυτά συνοδεύονται από τους καινοτόμους ταχυσυνδέσμους μας EASY!Lock. Για την καλύτερη δυνατή απόδοση καθαρισμού, ο κινητήρας ισχύος 7 kW του μηχανήματος παράγει πίεση λειτουργίας έως 200 bar, η οποία με τη σειρά της παρέχει ωριαία ροή 900 λίτρων. Και δεν τελειώνει εδώ: οι εργασίες σέρβις και συντήρησης στο HD 9/20-4 S St Classic μπορούν να ολοκληρωθούν εξίσου γρήγορα με την τοποθέτηση του εξαιρετικά ανθεκτικού χαλύβδινου πλαισίου του στον τοίχο ή στο δάπεδο.