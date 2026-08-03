Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 9/20-4 S ST Classic
Αναπτύχθηκε ειδικά για σκληρή, σταθερή συνεχή χρήση και βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού: το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 9/20-4 S St Classic. Πολύ εύκολη εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία.
Το HD 9/20-4 S St Classic μηχάνημα κρύου νερού υψηλής πίεσης έχει σχεδιαστεί για σταθερή, μακροχρόνια και εξαιρετικά αξιόπιστη λειτουργία ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το σταθερής εγκτατάστασης μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με μια ισχυρή, εύκολα ρυθμιζόμενη αντλία στροφαλοφόρου άξονα με κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας και έναν 4-πολικό κινητήρα χαμηλών στροφών με αυτόματη διακοπή λειτουργίας και ψύξη αέρα/νερού. Ενώ η αντλία προστατεύεται καλά από ένα ενσωματωμένο και εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο νερού, ο υπόλοιπος βασικός εξοπλισμός μιλάει από μόνος του - με πιστόλι, κάνη, σωλήνα υψηλής πίεσης 10 μέτρων και ακροφύσιο ισχύος, τα οποία περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της προμήθειας. Για πρόσθετη ταχύτητα και ευκολία, όλα αυτά συνοδεύονται από τους καινοτόμους ταχυσυνδέσμους μας EASY!Lock. Για την καλύτερη δυνατή απόδοση καθαρισμού, ο κινητήρας ισχύος 7 kW του μηχανήματος παράγει πίεση λειτουργίας έως 200 bar, η οποία με τη σειρά της παρέχει ωριαία ροή 900 λίτρων. Και δεν τελειώνει εδώ: οι εργασίες σέρβις και συντήρησης στο HD 9/20-4 S St Classic μπορούν να ολοκληρωθούν εξίσου γρήγορα με την τοποθέτηση του εξαιρετικά ανθεκτικού χαλύβδινου πλαισίου του στον τοίχο ή στο δάπεδο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρή και στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και κεραμικά έμβολαΥψηλή απόδοση και υψηλή αποτελεσματικότητα. Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης. Με δυνατότητα αναρρόφησης και θερμοκρασία νερού έως 60 °C.
Στιβαρό, σταθερό πλαίσιοΈνα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές. Μακροχρόνιο, στιβαρό και συνεπώς πολύ οικονομικό μηχάνημα. Το στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο παρέχει προστασία κατά την εκτέλεση βαριών εργασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Κλασικά αξεσουάρ με συνδέσεις EASY!LockΣτιβαρά και ανθεκτικά αξεσουάρ. Γρήγορη εγκατάσταση και συσκευασία και εύκολη αντικατάσταση αξεσουάρ. Ευκολία στη χρήση
Σαφής σχεδιασμός μηχανής
- Μεγάλο φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία
- Η πίεση και ο όγκος του νερού μπορούν να ρυθμιστούν στην ίδια την αντλία.
- Η στάθμη πλήρωσης και η ποιότητα του λαδιού μπορούν να ελεγχθούν εύκολα χρησιμοποιώντας το γυαλί ελέγχου και τη ράβδο στάθμης στάθμης.
4-πολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού, στιβαρή αντλία με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή
- Συνδυάζει αποτελεσματική ψύξη νερού με ένα στιβαρό σύστημα ψύξης αέρα για μέγιστη απόδοση ψύξης ακόμη και σε κυμαινόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος και θερμοκρασίας νερού.
- Ανθεκτικό, πλήρως αξιόπιστο.
- Τα υψηλής ποιότητας υλικά της Kärcher εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Δυναμική λειτουργία και απλή συντήρηση
- Το ενσωματωμένο φίλτρο νερού μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί χωρίς κανένα εργαλείο.
- Εύκολη λειτουργία.
- Καλή προσβασιμότητα για εύκολο σέρβις και συντήρηση.
Μεγάλη ευελιξία
- Η εκτεταμένη σειρά εξαρτημάτων παρέχει εργονομικές και οικονομικές λύσεις καθαρισμού για πολυάριθμες εφαρμογές.
- Ευρεία σειρά εξαρτημάτων για διάφορες εφαρμογές
- Ελάχιστη προσπάθεια εγκατάστασης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|376 - 424
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|450 - 900
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|50 - 200
|Μέγ. πίεση (bar)
|260
|Ισχύς παροχής (kW)
|7
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|047
|Παροχή νερού
|1″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|49,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|55,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση
- Τετραπολικό τριφασικό μοτέρ με ψύξη νερού και αέρα
- Διακοπή πίεσης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Παράθυρο επιθεώρησης λαδιού
- Εξάρτημα από ορείχαλκο για την είσοδο του νερού
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός στάβλων ζώων στη γεωργία
- Ιδανικό για αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων
- Καθαρισμός οχημάτων και μηχανών στο βιομηχανικό και αγροτικο τομέα, καθώς και στην αυτοκινητοβιομηχανία
- Καθαρισμός τρακτέρ, μηχανημάτων και εργαλείων στη γεωργία
- Καθαρισμός με υψηλή πίεση μηχανημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό και τον γεωργικό τομέα και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης
- Για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής, αποθηκών, χώρων διαχείρισης εμπορευμάτων καθώς και χώρων φόρτωσης
- Ιδανικό για ποικίλες εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας
- Βιομηχανία
- Γεωργία