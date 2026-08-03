Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 9/20-4 S Plus
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 9/20-4 S Plus προσφέρει υψηλή απόδοση και κορυφαία ποιότητα. Εργονομική εργασία χάρη στο περιστροφικό ακροφύσιο Vibrasoft και το πιστόλι σκανδάλης EASY!Force Advanced.
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 9/20-4 S Plus είναι το ιδανικό μηχάνημα για εργονομική και χωρίς κόπωση εργασία. Το πιστόλι σκανδάλης Kärcher EASY!Force Advanced το κάνει άνετο στη χρήση χωρίς δύναμη συγκράτησης. Ο ελεγκτής Servo Control ρυθμίζει την πίεση και τον όγκο του νερού. Το περιστροφικό ακροφύσιο Vibrasoft μειώνει τους κραδασμούς στη κάνη ψεκασμού έως και 30%. Τα προσεκτικά επιλεγμένα υλικά και η κορυφαία ποιότητα είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του HD 9/20-4 S Plus. Μια ανθεκτική αντλία ταλάντωσης, έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή λειτουργούν σε συνεργασία με έναν 4-πολικό κινητήρα χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού. Οι ενσωματωμένοι φορείς πλαισίου κατασκευασμένοι από αλουμίνιο σχηματίζουν ένα ελαφρύ αλλά στιβαρό πλαίσιο, κάνοντας τη φόρτωση με γερανό μια επιλογή. Για μέγιστη φορητότητα και συμπαγείς αναλογίες, ο κινητήρας και η μονάδα αντλίας είναι τοποθετημένα κατακόρυφα σε όρθια διάταξη. Το μηχάνημα διαθέτει επίσης αποθήκευση αξεσουάρ με τη μορφή αποθηκευτικού χώρου και ρυθμιζόμενα άγκιστρα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγής όρθια σχεδίαση που βασίζεται στην κατακόρυφη διάταξη του κινητήρα και της μονάδας αντλίαςΜικρό αποτύπωμα και αναλογίες που εξοικονομούν χώρο. Εύκολο στους ελιγμούς και στη μεταφορά. Η μέγιστη σταθερότητα εξασφαλίζει σταθερή βάση για το μηχάνημα.
4-πολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού, στιβαρή αντλία με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλήΜεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης. Υψηλή απόδοση και υψηλή αποτελεσματικότητα. Με δυνατότητα αναρρόφησης και θερμοκρασία νερού έως 60 °C.
Εργονομικό Vibrasoft Dirt BlasterΜειώνει τους κραδασμούς έως και 30%. Μειώνει την ένταση και το επίπεδο θορύβου. Το περιστροφικό ακροφύσιο αφαιρεί τη σκληρή δουλειά από εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού.
Η έξυπνα σχεδιασμένη ιδέα υπηρεσιών διευκολύνει τις γρήγορες λειτουργίες επί τόπου
- Περιστρεφόμενη κεφαλή αντλίας.
- Βολική ένδειξη στάθμης πλήρωσης λαδιού και οπή αποστράγγισης λαδιού ενσωματωμένη στο πλαίσιο.
- Αρθρωτή κατασκευή, που περιλαμβάνει αντλία, κινητήρα και πίνακα ελέγχου.
Ευρεία γκάμα αξεσουάρ με EASY!Lock
- Η πίεση και ο όγκος του νερού μπορούν να ρυθμιστούν στον ελεγκτή Servo Control που βρίσκεται μεταξύ της λόγχης και του πιστολιού σκανδάλης.
- EASY!Force Advanced για εργασία χωρίς κόπωση χωρίς δύναμη συγκράτησης.
- Περιστρεφόμενη κάνη από ανοξείδωτο χάλυβα 1050 mm.
Εκτεταμένη γκάμα αξεσουάρ και κιτ προσαρτημάτων
- Αποθηκευτικός χώρος.
- Ρυθμιζόμενα άγκιστρα, π.χ. για την αποθήκευση δεύτερης κάνης ή ηλεκτρικού καλωδίου.
- Αποθήκευση για σωλήνα υψηλής πίεσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|376 - 424
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500 - 900
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|50 - 200
|Μέγ. πίεση (bar)
|250
|Ισχύς παροχής (kW)
|7
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|047
|Παροχή νερού
|1″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|62,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|71,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Πιστόλι ψεκασμού με μαλακή επένδυση στη λαβή
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Υψηλή ποιότητα
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Τούρμπο μπεκ
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Τετραπολικό τριφασικό μοτέρ με ψύξη νερού και αέρα
- Αξονική αντλία τριών εμβόλων: Με πιστόνια από ανοξείδωτο ατσάλι
- Διακοπή πίεσης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Παράθυρο επιθεώρησης λαδιού
- Εξάρτημα από ορείχαλκο για την είσοδο του νερού
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Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός τρακτέρ, μηχανημάτων και εργαλείων στη γεωργία
- Μηχανήματα και εξοπλισμός καθαρισμού στο εργοτάξιο, όπως αναμικτήρες τσιμέντου, σκαλωσιές, τροχοφόροι φορτωτές, εκσκαφείς ή αντλίες σκυροδέματος
- Καθαρισμός μηχανημάτων παραγωγής στη βιομηχανία, όπως σε χρωματοπωλεία, στην παραγωγή τροφίμων ή στον τομέα της μεταποίησης
- Καθαρισμός οχημάτων στον τομέα των μεταφορών, όπως φορτηγά, πλοία, αεροπλάνα ή λεωφορεία
- Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων όπως δημόσιες πλατείες, δρόμοι, σιντριβάνια ή χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων