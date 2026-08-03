Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 9/20-4 S Plus είναι το ιδανικό μηχάνημα για εργονομική και χωρίς κόπωση εργασία. Το πιστόλι σκανδάλης Kärcher EASY!Force Advanced το κάνει άνετο στη χρήση χωρίς δύναμη συγκράτησης. Ο ελεγκτής Servo Control ρυθμίζει την πίεση και τον όγκο του νερού. Το περιστροφικό ακροφύσιο Vibrasoft μειώνει τους κραδασμούς στη κάνη ψεκασμού έως και 30%. Τα προσεκτικά επιλεγμένα υλικά και η κορυφαία ποιότητα είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του HD 9/20-4 S Plus. Μια ανθεκτική αντλία ταλάντωσης, έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή λειτουργούν σε συνεργασία με έναν 4-πολικό κινητήρα χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού. Οι ενσωματωμένοι φορείς πλαισίου κατασκευασμένοι από αλουμίνιο σχηματίζουν ένα ελαφρύ αλλά στιβαρό πλαίσιο, κάνοντας τη φόρτωση με γερανό μια επιλογή. Για μέγιστη φορητότητα και συμπαγείς αναλογίες, ο κινητήρας και η μονάδα αντλίας είναι τοποθετημένα κατακόρυφα σε όρθια διάταξη. Το μηχάνημα διαθέτει επίσης αποθήκευση αξεσουάρ με τη μορφή αποθηκευτικού χώρου και ρυθμιζόμενα άγκιστρα.