Η ισχυρή μονάδα κινητήρα/αντλίας HD 8/18-4 M St με ανθεκτική αξονική αντλία 3 εμβόλων και μπρούτζινη κεφαλή κυλίνδρου, καθώς και τετραπολικό, μικρής ταχύτητας τριφασικό κινητήρα και έλεγχο διακόπτη πίεσης εντυπωσιάζει με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και απόδοση καθαρισμού έως και 20%. Η σταθερή συσκευή της μεσαίας κατηγορίας έχει σχεδιαστεί για όρθια και οριζόντια λειτουργία. Το εξάρτημα 3 σημείων στο πίσω μέρος της μονάδας δίνει τη δυνατότητα για κάθετη στερέωση στον τοίχο καθώς για οριζόντια εγκατάσταση. Η εύκολη πρόσβαση στην αντλία υψηλής πίεσης που προστατεύεται από ένα μεγάλο φίλτρο νερού, καθώς και στα ηλεκτρονικά μέρη, αποδεικνύει ότι η διάταξη της συσκευής διευκολύνει τη συντήρηση. Με τη λειτουργία του σερβομηχανισμού ελέγχου, υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης του όγκου νερού και της πίεσης εργασίας μέσω της επιλογής του αντίστοιχου ακροφυσίου. Όλα τα μέρη υψηλής πίεσης σε κατάσταση αναμονής προστατεύονται από βλάβες με την αυτόματη εκτόνωση της πίεσης.