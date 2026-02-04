Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 8/18-4 M St
Μονάδα αντλίας μεσαίας κατηγορίας HD 8/18-4 M St με ανθεκτική αξονική αντλία 3 εμβόλων με μπρούτζινη κεφαλή κυλίνδρου και τετραπολικό, μικρής ταχύτητας, τριφασικό κινητήρα. Οριζόντια και κάθετη χρήση.
Η ισχυρή μονάδα κινητήρα/αντλίας HD 8/18-4 M St με ανθεκτική αξονική αντλία 3 εμβόλων και μπρούτζινη κεφαλή κυλίνδρου, καθώς και τετραπολικό, μικρής ταχύτητας τριφασικό κινητήρα και έλεγχο διακόπτη πίεσης εντυπωσιάζει με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και απόδοση καθαρισμού έως και 20%. Η σταθερή συσκευή της μεσαίας κατηγορίας έχει σχεδιαστεί για όρθια και οριζόντια λειτουργία. Το εξάρτημα 3 σημείων στο πίσω μέρος της μονάδας δίνει τη δυνατότητα για κάθετη στερέωση στον τοίχο καθώς για οριζόντια εγκατάσταση. Η εύκολη πρόσβαση στην αντλία υψηλής πίεσης που προστατεύεται από ένα μεγάλο φίλτρο νερού, καθώς και στα ηλεκτρονικά μέρη, αποδεικνύει ότι η διάταξη της συσκευής διευκολύνει τη συντήρηση. Με τη λειτουργία του σερβομηχανισμού ελέγχου, υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης του όγκου νερού και της πίεσης εργασίας μέσω της επιλογής του αντίστοιχου ακροφυσίου. Όλα τα μέρη υψηλής πίεσης σε κατάσταση αναμονής προστατεύονται από βλάβες με την αυτόματη εκτόνωση της πίεσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξοπλισμός υψηλής ποιότηταςΑυτόματη εκτόνωση της πίεσης για την προστασία των μερών που επεκτείνει τη διάρκεια ζωής τους. Ισχυρός τετραπολικός ηλεκτρικός κινητήρας ομαλής εκκίνησης. Κυλινδρική κεφαλή υψηλής ποιότητας από ορείχαλκο
Ευέλικτη λειτουργίαΣχεδιάστηκε για όρθια και οριζόντια λειτουργία.
Σχεδιασμένη για στατική λειτουργίαΑπλό και ανθεκτικό εξάρτημα 3 σημείων για στερέωση στον τοίχο στο πίσω μέρος της μονάδας. Εξοικονόμηση χώρου, συμπαγής σχεδιασμός. Ανθεκτικό πλαστικό σασί που προστατεύει αξιόπιστα την αντλία από τις ζημιές και τους ρύπους.
Εύκολη συντήρηση
- Εύκολη πρόσβαση στον κύλινδρο όταν το κάτω μέρος της συσκευής είναι ανοιχτό.
- Γρήγορη πρόσβαση στο ηλεκτρικό κιβώτιο με την απλή αφαίρεση του καλύμματος.
- Μεγάλο, εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από τους ρύπους του νερού.
Αυξημένη ενεργειακή απόδοση
- Νεοσχεδιασμένη αξονική αντλία 3 εμβόλων για σημαντικά μειωμένες απώλειες ροής και πίεσης.
- 20% αύξηση της απόδοσης καθαρισμού και της ενεργειακής απόδοσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|760
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|270 / 27
|Ισχύς παροχής (kW)
|4,6
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Παροχή νερού
|3/4″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|31,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|34
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|290 x 300 x 565
Πεδίο προμήθειας
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Διακοπή πίεσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση στον καθαρισμό οχημάτων, στους τομείς των κατασκευών και των μεταφορών, καθώς και στη βιομηχανία