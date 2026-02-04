Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/10 CXF
Μη θερμαινόμενο, μικρό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/10 CXF. Έχει σχεδιαστεί για γενική χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και διαθέτει σερβομηχανισμό ελέγχου και ενσωματωμένο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα.
Σχεδιασμένο ειδικά για τη βιομηχανία τροφίμων: το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 7/10 CXF. Με εξοπλισμό υψηλής ποιότητας, το κορυφαίο μοντέλο στην κατηγορία Compact είναι όρθιας κατασκευής, εξαιρετικά στιβαρό και εντυπωσιάζει με το υψηλό επίπεδο κινητικότητας, την εύκολη λειτουργία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής των επιμέρους εξαρτημάτων του. Με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, το οποίο αξιοποιεί τη δύναμη επαναφοράς της δέσμης υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που ασκεί ο χρήστης, καθώς και τους συνδέσμους ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock, οι οποίοι επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση σε σχέση με τις συμβατικές κοχλιωτές συνδέσεις, το μηχάνημα είναι ιδιαίτερα εύχρηστο. Πρόσθετα χαρακτηριστικά που καθιστούν την εργασία ακόμη πιο βολική για τον χειριστή είναι ο σερβομηχανισμός ελέγχου για απεριόριστη παροχή νερού, η ρύθμιση της πίεσης απευθείας στο πιστόλι με σκανδάλη και το τριπλό ακροφύσιο για γρήγορη ρύθμιση ψεκασμού. Χάρη στη δοσομετρική βαλβίδα, είναι δυνατός ο ψεκασμός χημικών προϊόντων καθαρισμού με χαμηλή πίεση. Μια σειρά χρήσιμων λεπτομερειών, όπως οι πολυάριθμες δυνατότητες αποθήκευσης εξαρτημάτων, η αποθήκευση καλωδίων, μια θήκη ακροφυσίων και ένα ενσωματωμένο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα συμπληρώνουν τον εξοπλισμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξοικονομείστε ενέργεια και χρόνο: πιέστε τη σκανδάλη EASY! υψηλής πίεσης και απελευθερώστε τους ιμάντες EASY!Lock quick-release
Κατάλληλο για όλες τις υγιεινομικές απαιτήσεις.
Πρακτικό σύστημα απορρυπαντικού
Σερβομηχανισμός ελέγχου
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|250 - 700
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|80
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|10 - 100 / 1 - 10
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|120 / 12
|Ισχύς παροχής (kW)
|3
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|36,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|39
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|360 x 400 x 925
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Food
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 15 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Σχεδιασμός για τρόφιμα
- Κάνη ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι: 840 mm
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- Λειτουργία καθαριστικού μέσου: Αναρρόφηση
- Διακοπή πίεσης
- Ρυθμιζόμενη πίεση και παροχή νερού