Σχεδιασμένο ειδικά για τη βιομηχανία τροφίμων: το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 7/10 CXF. Με εξοπλισμό υψηλής ποιότητας, το κορυφαίο μοντέλο στην κατηγορία Compact είναι όρθιας κατασκευής, εξαιρετικά στιβαρό και εντυπωσιάζει με το υψηλό επίπεδο κινητικότητας, την εύκολη λειτουργία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής των επιμέρους εξαρτημάτων του. Με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, το οποίο αξιοποιεί τη δύναμη επαναφοράς της δέσμης υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που ασκεί ο χρήστης, καθώς και τους συνδέσμους ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock, οι οποίοι επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση σε σχέση με τις συμβατικές κοχλιωτές συνδέσεις, το μηχάνημα είναι ιδιαίτερα εύχρηστο. Πρόσθετα χαρακτηριστικά που καθιστούν την εργασία ακόμη πιο βολική για τον χειριστή είναι ο σερβομηχανισμός ελέγχου για απεριόριστη παροχή νερού, η ρύθμιση της πίεσης απευθείας στο πιστόλι με σκανδάλη και το τριπλό ακροφύσιο για γρήγορη ρύθμιση ψεκασμού. Χάρη στη δοσομετρική βαλβίδα, είναι δυνατός ο ψεκασμός χημικών προϊόντων καθαρισμού με χαμηλή πίεση. Μια σειρά χρήσιμων λεπτομερειών, όπως οι πολυάριθμες δυνατότητες αποθήκευσης εξαρτημάτων, η αποθήκευση καλωδίων, μια θήκη ακροφυσίων και ένα ενσωματωμένο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα συμπληρώνουν τον εξοπλισμό.