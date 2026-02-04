Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 10/25-4 S
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/25-4 S προσφέρει κορυφαία ποιότητα, υψηλή απόδοση και χρήσιμα συστήματα υποβοήθησης. Σχεδιασμένο για εργονομική εργασία και μέγιστη φορητότητα.
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/25-4 S οδηγεί την εργονομική εργασία στο επόμενο επίπεδο. Το πρακτικά σχεδιασμένο πιστόλι σκανδάλης EASY!Force Advanced καθιστά εύκολη τη χρήση του χωρίς δύναμη συγκράτησης. Μια περιστρεφόμενη κάνη από ανοξείδωτο χάλυβα 1050 χιλιοστών προσφέρει μέγιστη απόδοση. Το Servo Control επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει την πίεση και τον όγκο του νερού απευθείας από το πιστόλι σκανδάλης/σκανδάλη. Τα συστήματα υποβοήθησης και η ένδειξη κατάστασης LED βελτιώνουν επίσης τη φιλική προς το χρήστη σχεδίαση. Μπορείτε να βασιστείτε στην Kärcher για τη χρήση των καλύτερων υλικών για να εγγυηθείτε την υψηλότερη και μακροχρόνια ποιότητα. Στο εσωτερικό του μηχανήματος λειτουργεί μια ανθεκτική ταλαντευόμενη αντλία με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και μια ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή. Το HD 10/25-4 S κινείται από έναν 4-πολικό κινητήρα χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού. Οι ενσωματωμένοι φορείς πλαισίου αλουμινίου μειώνουν το βάρος και παρέχουν ένα ελαφρύ αλλά ανθεκτικό πλαίσιο, καθιστώντας τη φόρτωση με γερανό μια επιλογή. Η όρθια κατασκευή, όπου ο κινητήρας και η μονάδα αντλίας είναι εγκατεστημένα σε κατακόρυφη διάταξη, προσφέρει μέγιστη φορητότητα στην πράξη. Ο συμπαγής σχεδιασμός ενσωματώνει επίσης έξυπνη αποθήκευση αξεσουάρ, όπως αποθήκη και ρυθμιζόμενους γάντζους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγής όρθια σχεδίαση που βασίζεται στην κατακόρυφη διάταξη του κινητήρα και της μονάδας αντλίας
4-πολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού, στιβαρή αντλία με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή
Η έξυπνα σχεδιασμένη ιδέα υπηρεσιών διευκολύνει τις γρήγορες λειτουργίες επί τόπου
Συστήματα υποβοήθησης και ένδειξη κατάστασης LED
Ευρεία γκάμα αξεσουάρ με EASY!Lock
Εκτεταμένη γκάμα αξεσουάρ και κιτ προσαρτημάτων
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|376 / 424
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500 - 1000
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|80 - 250
|Μέγ. πίεση (bar)
|280
|Ισχύς παροχής (kW)
|8,8
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|047
|Παροχή νερού
|1″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|69,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|78,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Υψηλή ποιότητα
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Τετραπολικό τριφασικό μοτέρ με ψύξη νερού και αέρα
- Αξονική αντλία τριών εμβόλων: Με πιστόνια από ανοξείδωτο ατσάλι
- Διακοπή πίεσης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας του μοτέρ με ενδεικτικές λυχνίες
- Παράθυρο επιθεώρησης λαδιού
- Εξάρτημα από ορείχαλκο για την είσοδο του νερού
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός τρακτέρ, μηχανημάτων και εργαλείων στη γεωργία
- Μηχανήματα και εξοπλισμός καθαρισμού στο εργοτάξιο, όπως αναμικτήρες τσιμέντου, σκαλωσιές, τροχοφόροι φορτωτές, εκσκαφείς ή αντλίες σκυροδέματος
- Καθαρισμός μηχανημάτων παραγωγής στη βιομηχανία, όπως σε χρωματοπωλεία, στην παραγωγή τροφίμων ή στον τομέα της μεταποίησης
- Καθαρισμός οχημάτων στον τομέα των μεταφορών, όπως φορτηγά, πλοία, αεροπλάνα ή λεωφορεία
- Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων όπως δημόσιες πλατείες, δρόμοι, σιντριβάνια ή χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων