Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/25-4 S οδηγεί την εργονομική εργασία στο επόμενο επίπεδο. Το πρακτικά σχεδιασμένο πιστόλι σκανδάλης EASY!Force Advanced καθιστά εύκολη τη χρήση του χωρίς δύναμη συγκράτησης. Μια περιστρεφόμενη κάνη από ανοξείδωτο χάλυβα 1050 χιλιοστών προσφέρει μέγιστη απόδοση. Το Servo Control επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει την πίεση και τον όγκο του νερού απευθείας από το πιστόλι σκανδάλης/σκανδάλη. Τα συστήματα υποβοήθησης και η ένδειξη κατάστασης LED βελτιώνουν επίσης τη φιλική προς το χρήστη σχεδίαση. Μπορείτε να βασιστείτε στην Kärcher για τη χρήση των καλύτερων υλικών για να εγγυηθείτε την υψηλότερη και μακροχρόνια ποιότητα. Στο εσωτερικό του μηχανήματος λειτουργεί μια ανθεκτική ταλαντευόμενη αντλία με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και μια ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή. Το HD 10/25-4 S κινείται από έναν 4-πολικό κινητήρα χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού. Οι ενσωματωμένοι φορείς πλαισίου αλουμινίου μειώνουν το βάρος και παρέχουν ένα ελαφρύ αλλά ανθεκτικό πλαίσιο, καθιστώντας τη φόρτωση με γερανό μια επιλογή. Η όρθια κατασκευή, όπου ο κινητήρας και η μονάδα αντλίας είναι εγκατεστημένα σε κατακόρυφη διάταξη, προσφέρει μέγιστη φορητότητα στην πράξη. Ο συμπαγής σχεδιασμός ενσωματώνει επίσης έξυπνη αποθήκευση αξεσουάρ, όπως αποθήκη και ρυθμιζόμενους γάντζους.