Το HD 4/11 C Bp Battery διαθέτει 2 εξαιρετικά ισχυρές μπαταρίες ιόντων λιθίου 36V και, ως εκ τούτου, αποτελεί το πρώτο μπαταριοκίνητο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher το οποίο χρησιμοποιείται για επαγγελματικές εφαρμογές. Οι μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών των 36 V εξασφαλίζουν κορυφαία απόδοση καθαρισμού και μεγάλες περιόδους λειτουργίας ενώ παράλληλα είναι συμβατές με άλλα μηχανήματα της ίδιας σειράς. Το HD 4/11 C Bp είναι κατάλληλο για όλες τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμες εξωτερικές πηγές ισχύος, όπως συμβαίνει συχνά στις εργασίες δημοτικών αρχών, τον εξωραϊσμό ή τις δραστηριότητες των επιστατών. Επιπλέον πλεονεκτήματα: Το εξαιρετικά φορητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης είναι κατάλληλο για κάθετη και οριζόντια λειτουργία. Εντυπωσιάζει επίσης με τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματά του, όπως η κυλινδρική κεφαλή από ορείχαλκο, ο αυτόματος μηχανισμός εκτόνωσης πίεσης, το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock και ο έξυπνος χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ. Η λειτουργία eco!efficiency αποτελεί ιδανική επιλογή για ηπιότερους ρύπους μειώνοντας την απόδοση καθαρισμού, ώστε να παραταθεί ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας σε έως και 34 λεπτά.