Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 4/11 C Bp Pack
Το πρώτο μπαταριοκίνητο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 4/11 C Battery. Για φορητές εφαρμογές, όπως π.χ. σε δήμους ή εργασίες εξωραϊσμού. Περιλαμβάνονται 2x μπαταρίες ιόντων λιθίου 36V.
Το HD 4/11 C Bp Battery διαθέτει 2 εξαιρετικά ισχυρές μπαταρίες ιόντων λιθίου 36V και, ως εκ τούτου, αποτελεί το πρώτο μπαταριοκίνητο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher το οποίο χρησιμοποιείται για επαγγελματικές εφαρμογές. Οι μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών των 36 V εξασφαλίζουν κορυφαία απόδοση καθαρισμού και μεγάλες περιόδους λειτουργίας ενώ παράλληλα είναι συμβατές με άλλα μηχανήματα της ίδιας σειράς. Το HD 4/11 C Bp είναι κατάλληλο για όλες τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμες εξωτερικές πηγές ισχύος, όπως συμβαίνει συχνά στις εργασίες δημοτικών αρχών, τον εξωραϊσμό ή τις δραστηριότητες των επιστατών. Επιπλέον πλεονεκτήματα: Το εξαιρετικά φορητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης είναι κατάλληλο για κάθετη και οριζόντια λειτουργία. Εντυπωσιάζει επίσης με τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματά του, όπως η κυλινδρική κεφαλή από ορείχαλκο, ο αυτόματος μηχανισμός εκτόνωσης πίεσης, το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock και ο έξυπνος χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ. Η λειτουργία eco!efficiency αποτελεί ιδανική επιλογή για ηπιότερους ρύπους μειώνοντας την απόδοση καθαρισμού, ώστε να παραταθεί ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας σε έως και 34 λεπτά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Οικονομική και αποδοτική λειτουργία eco!efficiency
Ποιότητα
Δυνατότητα μεταφοράς
Η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Παροχή (l/h)
|320 - 400
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|150 / 15
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,6
|Παροχή νερού
|3/4″
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|36
|Χωρητικότητα (Ah)
|7,5
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|2
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|30 (7,5 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|58 / 81
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|6
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Μήκος καλωδίου για φορτιστή μπαταρίας (m)
|1,2
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|26,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|31,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 370 x 930
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μπαταρία: Μπαταρία 36 V/7,5 Ah Battery Power+ (2 τμχ.)
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Τούρμπο μπεκ
- Σωρήνας αναρρόφησης νερού
Εξοπλισμός
- Φορτιστής: Φορτιστής ταχείας φόρτισης 36 V Battery Power+ (2 τμχ.)
- Διακοπή πίεσης
Πεδία εφαρμογής
- Για αυτόνομο, κινητό καθαρισμό υψηλής πίεσης, π.χ. για επιστάτες, στον εξωραϊσμό ή σε δημοτικό χώρο.