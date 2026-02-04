Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS 8/20 D
Το νέο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 8/20 Β εντυπωσιάζει με τον ισχυρό ντιζελοκίνητο κινητήρα και τη στιβαρή στροφαλοφόρο αντλία της Kärcher..
Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 8/20 D διαθέτει ισχυρό κινητήρα ντίζελ με ηλεκτρική εκκίνηση, ισχυρή και ανθεκτική στροφαλοφόρο αντλία και μια πολύ αποτελεσματική τεχνολογία καυστήρα. Τα χαρακτηριστικά αυτά παρέχουν εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού ακόμα και σε πιο δύσκολες συνθήκες, όπως σε χώρους όπου δεν υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ιδανικό για εφαρμογές στον κατασκευαστικό τομέα, για τις δημοτικές αρχές ή για εργολάβους συντήρησης κτιρίων: το μηχάνημα παρέχει ποσότητα νερού 800 λίτρα ανά ώρα και 200 bar πίεση λειτουργίας κατά την αφαίρεση επίμονων ρύπων. Το ενσωματωμένο ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 20 λίτρων επιτρέπει στο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης να χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους. Η δοκιμασμένη τεχνολογία ασφαλείας, η οποία περιλαμβάνει θερμική βαλβίδα ασφαλείας, φίλτρο νερού, παρακολούθηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων και σύστημα απόσβεσης (SDS), προστατεύει με αξιόπιστο τρόπο όλα τα σημαντικά εξαρτήματα, ενώ το στιβαρό σωληνοειδές πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει το μηχάνημα από εξωτερικές ζημιές. Τα αδιάτρητα ελαστικά, οι τροχίσκοι/τα ροδάκια καθοδήγησης με χειρόφρενο, οι εργονομικές λαβές ώθησης και ο φιλικός προς τον χρήστη διακόπτης επιλογής ενός πλήκτρου περιλαμβάνονται επίσης στον βασικό εξοπλισμό. Εξαρτήματα όπως το λάστιχο υψηλής πίεσης και η κάνη μπορούν να αποθηκευτούν χωρίς κόπο απευθείας πάνω στο μηχάνημα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ντιζελοκίνητος κινητήρας εσωτερικής καύσης με μείωση κατανάλωσηςΔυνατότητα αυτονομίας από εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εκπομπών καυσαερίων βάσει του προτύπου STAGE V της ΕΕ. Με πρακτική ηλεκτρική εκκίνηση.
Κορυφαία κινητικότηταΜεγάλα αδιάτρητα ελαστικά και τροχίσκους/ροδάκια καθοδήγησης με χειρόφρενο. Λαβές ώθησης για εύκολη μεταφορά και ευελιξία. Δυνατότητα φόρτωσης με γερανό χάρη στο ανθεκτικό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα.
Στιβαρή κατασκευή για τις πιο απαιτητικές εργασίεςΤο ανθεκτικό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει τη μηχανή από εξωτερικές επιδράσεις. Δοκιμασμένη τεχνολογία ασφαλείας, όπως θερμική βαλβίδα ασφαλείας και φίλτρο νερού. Κατάλληλο για φόρτωση γερανού στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης και τον κατασκευαστικό τομέα.
Σχεδιασμός εξαρτημάτων
- Επιλογή αποθήκευσης για όλα τα μέρη των εξαρτημάτων απευθείας στο μηχάνημα
- Ξεκούραστο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force.
- Εργονομική λαβή και θέση αποθήκευσης εύκαμπτου σωλήνα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|800
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|200 / 20
|Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C) (°C)
|max. 80
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|30
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο (kg/h)
|5,9
|Δεξαμενή καυσίμου (l)
|30
|Καύσιμα
|Πετρελαίου / Ελαφρύ έλαιο
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών
|1
|Δυνατότητα μεταφοράς
|καλάθι
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|243
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|248
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1130 x 910 x 895
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Προστατευτικό πλαίσιο κλωβού
- Ηλεκτροκίνηση
- Ανθεκτικό κυλινδρικό ατσάλινο πλαίσιο για τη μεταφορά με γερανό
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για καθαρισμό μηχανημάτων ή οχημάτων στον κατασκευαστικό τομέα ή στις μεταφορές
- Για χρήση από επαγγελματίες καθαρισμού και δημοτικές αρχές για την αφαίρεση επίμονων ρύπων