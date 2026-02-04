Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 8/20 D διαθέτει ισχυρό κινητήρα ντίζελ με ηλεκτρική εκκίνηση, ισχυρή και ανθεκτική στροφαλοφόρο αντλία και μια πολύ αποτελεσματική τεχνολογία καυστήρα. Τα χαρακτηριστικά αυτά παρέχουν εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού ακόμα και σε πιο δύσκολες συνθήκες, όπως σε χώρους όπου δεν υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ιδανικό για εφαρμογές στον κατασκευαστικό τομέα, για τις δημοτικές αρχές ή για εργολάβους συντήρησης κτιρίων: το μηχάνημα παρέχει ποσότητα νερού 800 λίτρα ανά ώρα και 200 bar πίεση λειτουργίας κατά την αφαίρεση επίμονων ρύπων. Το ενσωματωμένο ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 20 λίτρων επιτρέπει στο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης να χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους. Η δοκιμασμένη τεχνολογία ασφαλείας, η οποία περιλαμβάνει θερμική βαλβίδα ασφαλείας, φίλτρο νερού, παρακολούθηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων και σύστημα απόσβεσης (SDS), προστατεύει με αξιόπιστο τρόπο όλα τα σημαντικά εξαρτήματα, ενώ το στιβαρό σωληνοειδές πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει το μηχάνημα από εξωτερικές ζημιές. Τα αδιάτρητα ελαστικά, οι τροχίσκοι/τα ροδάκια καθοδήγησης με χειρόφρενο, οι εργονομικές λαβές ώθησης και ο φιλικός προς τον χρήστη διακόπτης επιλογής ενός πλήκτρου περιλαμβάνονται επίσης στον βασικό εξοπλισμό. Εξαρτήματα όπως το λάστιχο υψηλής πίεσης και η κάνη μπορούν να αποθηκευτούν χωρίς κόπο απευθείας πάνω στο μηχάνημα.