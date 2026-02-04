Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 13/18-4 S Classic
Το στιβαρό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 13/18-4 S Classic είναι κατασκευασμένο για την αντιμετώπιση δύσκολων εργασιών καθημερινά. Super Class από κάθε άποψη: εξαιρετική ισχύς για αξιόπιστα αποτελέσματα καθαρισμού.
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 13/18-4 S Classic έχει σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση σε δύσκολες συνθήκες και δεν αποτυγχάνει ποτέ να εντυπωσιάσει με την εξαιρετική του ισχύ. Ξεχωρίζει από το πλήθος με τη στιβαρή κατασκευή του και το στιβαρό ατσάλινο σκελετό του. Είναι εύκολο και διαισθητικό στη ρύθμιση, και γρήγορο και χωρίς προβλήματα στη λειτουργία του. Όλα τα σημαντικά μέρη είναι προσβάσιμα γρήγορα και εύκολα. Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης Super Class είναι εξοπλισμένο με το πιστόλι υψηλής πίεσης Classic για μηχανήματα της σειράς HD Classic. Διαθέτει επίσης κορυφαίο συνδετήρα ταχείας απελευθέρωσης EASY!Lock. Αυτό το κάνει πέντε φορές πιο γρήγορο στην εγκατάσταση και την απόσυρσή του, εξοικονομώντας χρόνο και ταλαιπωρία. Ένα ενσωματωμένο φίλτρο νερού προστατεύει αξιόπιστα την αντλία υψηλής πίεσης από σωματίδια βρωμιάς και ρύπους, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος. Μια ισχυρή αντλία στροφαλοφόρου και ανθεκτικά υλικά είναι η ραχοκοκαλιά του πλυστικού υψηλής πίεσης: με κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο και κεραμικά έμβολα. Η πίεση μπορεί να ρυθμιστεί όπως απαιτείται στην αντλία. Ο 4πολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού για μακροχρόνια και αξιόπιστη λειτουργία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρή και στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και κεραμικά έμβολα
Στιβαρό ατσάλινο πλαίσιο με μεγάλους τροχούς για μέγιστη φορητότητα
Κλασικά αξεσουάρ με συνδέσεις EASY!Lock
Σαφής σχεδιασμός μηχανής
4-πολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|376 / 424
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|700 - 1300
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|50 - 180
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|240 / 2,4
|Ισχύς παροχής (kW)
|8,8
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|075
|Παροχή νερού
|1″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|60
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|67,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|720 x 637 x 1060
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση
- Τετραπολικό τριφασικό μοτέρ με ψύξη νερού και αέρα
- Διακοπή πίεσης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Παράθυρο επιθεώρησης λαδιού
- Εξάρτημα από ορείχαλκο για την είσοδο του νερού
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός στάβλων ζώων στη γεωργία
- Καθαρισμός τρακτέρ, μηχανημάτων και εργαλείων στη γεωργία
- Καθαρισμός επενδύσεων και χύτευσης σκυροδέματος στον κατασκευαστικό τομέα
- Μηχανήματα και εξοπλισμός καθαρισμού στο εργοτάξιο, όπως αναμικτήρες τσιμέντου, σκαλωσιές, τροχοφόροι φορτωτές, εκσκαφείς ή αντλίες σκυροδέματος
- Καθαρισμός μηχανημάτων παραγωγής στη βιομηχανία, όπως σε χρωματοπωλεία, στην παραγωγή τροφίμων ή στον τομέα της μεταποίησης
- Καθαρισμός οχημάτων στον τομέα των μεταφορών, όπως φορτηγά, πλοία, αεροπλάνα ή λεωφορεία
- Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων όπως δημόσιες πλατείες, δρόμοι, σιντριβάνια ή χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων