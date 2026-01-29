Το φορητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 P εντυπωσιάζει με τη συμπαγή κατασκευή του, το μικρό βάρος και την εξαιρετική κινητικότητα. Το μηχάνημα έχει αξιόπιστη αξονική αντλία τριών εμβόλων με μπρούτζινη κεφαλή κυλίνδρου. Μια επιπλέον λαβή μεταφοράς και η επεκτάσιμη λαβή ώθησης κάνουν πιο εύκολη τη μεταφορά του μηχανήματος και την αποθήκευσή του σε μικρούς χώρους. Κατάλληλο για κάθετη και οριζόντια λειτουργία. Ο πρακτικός χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων περιλαμβάνει ένα τμήμα ακροφυσίου, σύνδεση βίδας (M 18 x 1,5) για το Καθαριστικό Μηχάνημα Επιφανειών και μια πρακτική ταινία από καουτσούκ για την ασφάλιση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης. Το σύστημα αυτόματης εκτόνωσης της πίεσης εντυπωσιάζει προσφέροντας σαφή πλεονεκτήματα: προστατεύει τα μέρη, παρατείνει τη διάρκεια ζωής, μειώνει το κόστος επισκευής και συντήρησης και μειώνει τη δύναμη έλξης που ασκείται στο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force. Επίσης, αξιοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης. Οι συνδετήρες γρήγορης απελευθέρωσης EASY!Lock, που επίσης είναι καινούργιο χαρακτηριστικό, επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τους συμβατικούς συνδέσμουςβίδας χωρίς εκπτώσεις στη στιβαρότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής.