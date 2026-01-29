Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 P
Το HD 5/11 P έχει μικρό μέγεθος, είναι ελαφρύ και κινητό. Λεπτομέρειες εξοπλισμού: λαβή μεταφοράς, μπρούτζινη κεφαλή κυλίνδρου και αυτόματη εκτόνωση της πίεσης. Για κάθετη και οριζόντια λειτουργία.
Το φορητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 P εντυπωσιάζει με τη συμπαγή κατασκευή του, το μικρό βάρος και την εξαιρετική κινητικότητα. Το μηχάνημα έχει αξιόπιστη αξονική αντλία τριών εμβόλων με μπρούτζινη κεφαλή κυλίνδρου. Μια επιπλέον λαβή μεταφοράς και η επεκτάσιμη λαβή ώθησης κάνουν πιο εύκολη τη μεταφορά του μηχανήματος και την αποθήκευσή του σε μικρούς χώρους. Κατάλληλο για κάθετη και οριζόντια λειτουργία. Ο πρακτικός χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων περιλαμβάνει ένα τμήμα ακροφυσίου, σύνδεση βίδας (M 18 x 1,5) για το Καθαριστικό Μηχάνημα Επιφανειών και μια πρακτική ταινία από καουτσούκ για την ασφάλιση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης. Το σύστημα αυτόματης εκτόνωσης της πίεσης εντυπωσιάζει προσφέροντας σαφή πλεονεκτήματα: προστατεύει τα μέρη, παρατείνει τη διάρκεια ζωής, μειώνει το κόστος επισκευής και συντήρησης και μειώνει τη δύναμη έλξης που ασκείται στο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force. Επίσης, αξιοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης. Οι συνδετήρες γρήγορης απελευθέρωσης EASY!Lock, που επίσης είναι καινούργιο χαρακτηριστικό, επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τους συμβατικούς συνδέσμουςβίδας χωρίς εκπτώσεις στη στιβαρότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξοικονομείστε ενέργεια και χρόνο: πιέστε τη σκανδάλη EASY! υψηλής πίεσης και απελευθερώστε τους ιμάντες EASY!Lock quick-releaseΕπιτέλους - εργαστείτε χωρίς να κουράζεστε: με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force Ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock: ανθεκτικοί και ισχυροί. Και πέντε φορές πιο γρήγοροι σε σχέση με τους συμβατικούς.
Πρώτης τάξης ευκινησίαΗ ενσωματωμένη χειρολαβή στο μπροστά μέρος του μηχανήματος εξασφαλίζει εύκολο φόρτωμα και βολική μεταφορά. Compact σχεδιασμός και χαμηλό βάρος.
ΕυελιξίαΚάθετη και οριζόντια λειτουργία. Ξεχωριστές θέσεις πάρκινγκ και μεταφοράς για τη μονάδα του ψεκασμού. Το μηχάνημα εξασφαλίζει μέγιστη σταθερότητα στην οριζόντια λειτουργία.
Ποιότητα
- Αυτόματος μηχανισμός ανακούφισης της πίεσης που προστατεύει τα εξαρτήματα και το χρόνο ζωής του μηχανήματος
- Κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας.
Αποθήκευση εξαρτημάτων
- Βιδωτή σύνδεση (Μ 18x1,5) για αποθήκευση ενός εξαρτήματος καθαρισμού τοίχων & δαπέδων πάνω στο μηχάνημα.
- Αποθηκευτικός χώρος Αξεσουάρ: - Χώροι για το τριπλό και το τούρμπο μπεκ.
- Λαστιχένια λωρίδα για το δέσιμο της μάνικας ΥΠ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|490
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|110 / 11
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|160 / 16
|Ισχύς παροχής (kW)
|2,2
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Παροχή νερού
|3/4″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|20,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|22,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|351 x 312 x 904
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 6, 250 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
Εξοπλισμός
- Διακοπή πίεσης
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός προσόψεων
- Καθαρισμός δαπέδου και τοίχων
- Εξωτερικοί χώροι
- Οχήματα
- Μηχανήματα και συσκευές