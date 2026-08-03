Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 10/21-4 S
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/21-4 S προσφέρει υψηλή ισχύ και ποιότητα Super Class – ο εργονομικός σχεδιασμός του το καθιστά ιδανικό εργαλείο για καθημερινή χρήση.
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/21-4 S είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση σε δύσκολες συνθήκες. Τα καλύτερα υλικά εγγυώνται κορυφαία ποιότητα – και μπορείτε να βασιστείτε και στα δύο από την Kärcher. Μέσα στο μηχάνημα, μια ανθεκτική ταλαντευόμενη αντλία με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή προσφέρει ισχυρή απόδοση, που συμπληρώνεται από έναν 4-πολικό κινητήρα χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού. Οι ενσωματωμένοι φορείς πλαισίου αλουμινίου μειώνουν το βάρος και παρέχουν ένα ελαφρύ αλλά ανθεκτικό πλαίσιο, κατάλληλο για φόρτωση από γερανό. Για συμπαγή σχεδιασμό και μέγιστη φορητότητα, ο κινητήρας και η μονάδα αντλίας είναι τοποθετημένα κατακόρυφα σε όρθια διάταξη. Επιπλέον, διαθέτει αποθήκευση αξεσουάρ με τη μορφή αποθηκευτικού χώρου και ρυθμιζόμενα άγκιστρα. Το HD 10/21-4 S οδηγεί την εργονομική εργασία στο επόμενο επίπεδο. Χάρη στο πιστόλι σκανδάλης EASY!Force Advanced, μπορεί να λειτουργήσει αβίαστα χωρίς καμία δύναμη συγκράτησης, με επιδέξια υποβοήθηση από μια περιστρεφόμενη κάνη από ανοξείδωτο χάλυβα 1050 χιλιοστών. Ο ελεγκτής Servo Control που βρίσκεται μεταξύ του πιστολιού σκανδάλης και της κάνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της πίεσης και της έντασης του νερού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγής όρθια σχεδίαση που βασίζεται στην κατακόρυφη διάταξη του κινητήρα και της μονάδας αντλίαςΜικρό αποτύπωμα και αναλογίες που εξοικονομούν χώρο. Εύκολο στους ελιγμούς και στη μεταφορά. Η μέγιστη σταθερότητα εξασφαλίζει σταθερή βάση για το μηχάνημα.
4-πολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού, στιβαρή αντλία με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλήΜεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης. Υψηλή απόδοση και υψηλή αποτελεσματικότητα. Με δυνατότητα αναρρόφησης και θερμοκρασία νερού έως 60 °C.
Η έξυπνα σχεδιασμένη ιδέα υπηρεσιών διευκολύνει τις γρήγορες λειτουργίες επί τόπουΠεριστρεφόμενη κεφαλή αντλίας. Βολική ένδειξη στάθμης πλήρωσης λαδιού και οπή αποστράγγισης λαδιού ενσωματωμένη στο πλαίσιο. Αρθρωτή κατασκευή, που περιλαμβάνει αντλία, κινητήρα και πίνακα ελέγχου.
Ευρεία γκάμα αξεσουάρ με EASY!Lock
- Η πίεση και ο όγκος του νερού μπορούν να ρυθμιστούν στον ελεγκτή Servo Control που βρίσκεται μεταξύ της λόγχης και του πιστολιού σκανδάλης.
- EASY!Force Advanced για εργασία χωρίς κόπωση χωρίς δύναμη συγκράτησης.
- Περιστρεφόμενη κάνη από ανοξείδωτο χάλυβα 1050 mm.
Πολλαπλοί χώροι αποθήκευσης αξεσουάρ ενσωματωμένοι στο μηχάνημα
- Αποθηκευτικός χώρος.
- Ρυθμιζόμενα άγκιστρα, π.χ. για την αποθήκευση δεύτερης κάνης ή ηλεκτρικού καλωδίου.
- Αποθήκευση για σωλήνα υψηλής πίεσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|376 - 424
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500 - 1000
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|50 - 210
|Μέγ. πίεση (bar)
|250
|Ισχύς παροχής (kW)
|8
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|050
|Παροχή νερού
|1″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|63,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|71,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Πιστόλι ψεκασμού με μαλακή επένδυση στη λαβή
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Υψηλή ποιότητα
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Τετραπολικό τριφασικό μοτέρ με ψύξη νερού και αέρα
- Αξονική αντλία τριών εμβόλων: Με πιστόνια από ανοξείδωτο ατσάλι
- Διακοπή πίεσης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Παράθυρο επιθεώρησης λαδιού
- Εξάρτημα από ορείχαλκο για την είσοδο του νερού
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Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός τρακτέρ, μηχανημάτων και εργαλείων στη γεωργία
- Μηχανήματα και εξοπλισμός καθαρισμού στο εργοτάξιο, όπως αναμικτήρες τσιμέντου, σκαλωσιές, τροχοφόροι φορτωτές, εκσκαφείς ή αντλίες σκυροδέματος
- Καθαρισμός μηχανημάτων παραγωγής στη βιομηχανία, όπως σε χρωματοπωλεία, στην παραγωγή τροφίμων ή στον τομέα της μεταποίησης
- Καθαρισμός οχημάτων στον τομέα των μεταφορών, όπως φορτηγά, πλοία, αεροπλάνα ή λεωφορεία
- Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων όπως δημόσιες πλατείες, δρόμοι, σιντριβάνια ή χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων