Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/21-4 S είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση σε δύσκολες συνθήκες. Τα καλύτερα υλικά εγγυώνται κορυφαία ποιότητα – και μπορείτε να βασιστείτε και στα δύο από την Kärcher. Μέσα στο μηχάνημα, μια ανθεκτική ταλαντευόμενη αντλία με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή προσφέρει ισχυρή απόδοση, που συμπληρώνεται από έναν 4-πολικό κινητήρα χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού. Οι ενσωματωμένοι φορείς πλαισίου αλουμινίου μειώνουν το βάρος και παρέχουν ένα ελαφρύ αλλά ανθεκτικό πλαίσιο, κατάλληλο για φόρτωση από γερανό. Για συμπαγή σχεδιασμό και μέγιστη φορητότητα, ο κινητήρας και η μονάδα αντλίας είναι τοποθετημένα κατακόρυφα σε όρθια διάταξη. Επιπλέον, διαθέτει αποθήκευση αξεσουάρ με τη μορφή αποθηκευτικού χώρου και ρυθμιζόμενα άγκιστρα. Το HD 10/21-4 S οδηγεί την εργονομική εργασία στο επόμενο επίπεδο. Χάρη στο πιστόλι σκανδάλης EASY!Force Advanced, μπορεί να λειτουργήσει αβίαστα χωρίς καμία δύναμη συγκράτησης, με επιδέξια υποβοήθηση από μια περιστρεφόμενη κάνη από ανοξείδωτο χάλυβα 1050 χιλιοστών. Ο ελεγκτής Servo Control που βρίσκεται μεταξύ του πιστολιού σκανδάλης και της κάνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της πίεσης και της έντασης του νερού.