Με ποσότητα νερού 800 λίτρα ανά ώρα και πίεση λειτουργίας τα 200 bar, οι επιδόσεις του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 8/20 G εντυπωσιάζουν ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές καθαρισμού στον κατασκευαστικό τομέα, τους δήμους και τους εργολάβους συντήρησης κτιρίων. Τροφοδοτούμενο από έναν ισχυρό βενζινοκινητήρα ο οποίος καθιστά περιττή τη χρήση εξωτερικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, το μηχάνημα απομακρύνει ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους που προκαλούνται, για παράδειγμα, από γκράφιτι ή λιπαντικά. Αυτό διασφαλίζεται από την εξαιρετικά αποδοτική και ανθεκτική τεχνολογία του καυστήρα, καθώς και από την ανθεκτική στροφαλοφόρο αντλία που διαθέτει. Το ενσωματωμένο ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 20 λίτρων παρέχει μεγάλα διαστήματα λειτουργίας. Για την προστασία όλων των σημαντικών εξαρτημάτων του, το HDS 8/20 διαθέτει μια σειρά από τεχνολογίες ασφαλείας, όπως θερμική βαλβίδα ασφαλείας, μεγάλο φίλτρο νερού, παρακολούθηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων και σύστημα απόσβεσης (SDS). H μεγάλη εργονομία, η κινητικότητα, η αντοχή και η ευκολία χρήσης διασφαλίζονται, μεταξύ άλλων, από τα αδιάτρητα ελαστικά, τους τροχίσκους/ροδάκια καθοδήγησης με χειρόφρενο, τις λαβές ώθησης, τον διακόπτη επιλογής με τη χρήση ενός κουμπιού και το στιβαρό σωληνοειδές πλαίσιο από χάλυβα. Εξαρτήματα, όπως το λάστιχο υψηλής πίεσης και η κάνη, μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα απευθείας πάνω στο μηχάνημα.