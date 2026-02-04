Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS 8/20 G
Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 8/20 G διαθέτει βενζινοκινητήρα, ανθεκτική στροφαλοφόρο αντλία και αποτελεσματική τεχνολογία καυστήρα.
Με ποσότητα νερού 800 λίτρα ανά ώρα και πίεση λειτουργίας τα 200 bar, οι επιδόσεις του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 8/20 G εντυπωσιάζουν ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές καθαρισμού στον κατασκευαστικό τομέα, τους δήμους και τους εργολάβους συντήρησης κτιρίων. Τροφοδοτούμενο από έναν ισχυρό βενζινοκινητήρα ο οποίος καθιστά περιττή τη χρήση εξωτερικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, το μηχάνημα απομακρύνει ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους που προκαλούνται, για παράδειγμα, από γκράφιτι ή λιπαντικά. Αυτό διασφαλίζεται από την εξαιρετικά αποδοτική και ανθεκτική τεχνολογία του καυστήρα, καθώς και από την ανθεκτική στροφαλοφόρο αντλία που διαθέτει. Το ενσωματωμένο ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 20 λίτρων παρέχει μεγάλα διαστήματα λειτουργίας. Για την προστασία όλων των σημαντικών εξαρτημάτων του, το HDS 8/20 διαθέτει μια σειρά από τεχνολογίες ασφαλείας, όπως θερμική βαλβίδα ασφαλείας, μεγάλο φίλτρο νερού, παρακολούθηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων και σύστημα απόσβεσης (SDS). H μεγάλη εργονομία, η κινητικότητα, η αντοχή και η ευκολία χρήσης διασφαλίζονται, μεταξύ άλλων, από τα αδιάτρητα ελαστικά, τους τροχίσκους/ροδάκια καθοδήγησης με χειρόφρενο, τις λαβές ώθησης, τον διακόπτη επιλογής με τη χρήση ενός κουμπιού και το στιβαρό σωληνοειδές πλαίσιο από χάλυβα. Εξαρτήματα, όπως το λάστιχο υψηλής πίεσης και η κάνη, μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα απευθείας πάνω στο μηχάνημα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρός βενζινοκινητήραςΔυνατότητα αυτονομίας από εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εκπομπών καυσαερίων βάσει του προτύπου STAGE V της ΕΕ. Πρακτική χειροκίνητη εκκίνηση με έλξη.
Κορυφαία κινητικότηταΜεγάλα αδιάτρητα ελαστικά και τροχίσκους/ροδάκια καθοδήγησης με χειρόφρενο. Λαβές ώθησης για εύκολη μεταφορά και ευελιξία. Δυνατότητα φόρτωσης με γερανό χάρη στο ανθεκτικό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα.
Στιβαρή κατασκευή για τις πιο απαιτητικές εργασίεςΤο ανθεκτικό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει τη μηχανή από εξωτερικές επιδράσεις. Δοκιμασμένη τεχνολογία ασφαλείας, όπως θερμική βαλβίδα ασφαλείας και φίλτρο νερού. Κατάλληλο για φόρτωση γερανού στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης και τον κατασκευαστικό τομέα.
Σχεδιασμός εξαρτημάτων
- Επιλογή αποθήκευσης για όλα τα μέρη των εξαρτημάτων απευθείας στο μηχάνημα
- Ξεκούραστο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force.
- Εργονομική λαβή και θέση αποθήκευσης εύκαμπτου σωλήνα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|800
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|200 / 20
|Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C) (°C)
|max. 80
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|30
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο (kg/h)
|5,9
|Δεξαμενή καυσίμου (l)
|30
|Καύσιμα
|Πετρελαίου / Ελαφρύ έλαιο
|Τύπος κίνησης
|Βενζίνη
|Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών
|1
|Δυνατότητα μεταφοράς
|καλάθι
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|175
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|180
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1130 x 910 x 895
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Προστατευτικό πλαίσιο κλωβού
- Ανθεκτικό κυλινδρικό ατσάλινο πλαίσιο για τη μεταφορά με γερανό
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για καθαρισμό μηχανημάτων ή οχημάτων στον κατασκευαστικό τομέα ή στις μεταφορές
- Για χρήση από επαγγελματίες καθαρισμού και δημοτικές αρχές για την αφαίρεση επίμονων ρύπων