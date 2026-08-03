Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/15 MXA Plus
Μικρών διαστάσεων καθαριστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης HD 6/15 MX με κινητήρα AC και καρούλι εύκαμπτου σωλήνα για πρακτικό χειρισμό του λάστιχου υψηλής πίεσης, πίεση λειτουργίας 150 bar και αυτόματη εκτόνωση της πίεσης.
Κινητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/15 MX, με τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος, έλεγχο του διακόπτη πίεσης, ενσωματωμένο καρότσι εύκαμπτου σωλήνα για πρακτικό χειρισμό του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης, καθώς και πολλές δυνατότητες στοιβασίας και αποθήκευσης εξαρτημάτων. Η πρόσφατα σχεδιασμένη ανθεκτική αξονική αντλία 3 εμβόλων με κεφαλή κυλίνδρου από ορείχαλκο εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής για τη συσκευή, η οποία είναι εύκολη στον χειρισμό και την αποθήκευση, μειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις, ενώ παράλληλα βελτιώνει την απόδοση καθαρισμού κατά 20% περίπου. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, το οποίο χρησιμοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χρήστης, καθώς και οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock, οι οποίοι επιτρέπουν έως και πέντε φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τις συμβατικές κοχλιωτές συνδέσεις χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την ανθεκτικότητα ή τη μεγάλη διάρκεια ζωής, διασφαλίζουν άνεση στην εργασία σας χωρίς καταπόνηση και εξοικονόμηση χρόνου όσον αφορά την προσάρτηση και αφαίρεση εξαρτημάτων. Το χαρακτηριστικό της αυτόματης εκτόνωσης της πίεσης παρέχει αποτελεσματική και αξιόπιστη προστασία των εξαρτημάτων υψηλής πίεσης από φορτία που βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. Η αντλία υψηλής πίεσης και τα ηλεκτρονικά μέρη είναι ιδιαίτερα εύκολα προσβάσιμα χάρη στον σχεδιασμό της συσκευής που διευκολύνει τη συντήρηση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόματο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα με μηχανισμό με ελατήριο
- Μέγιστη άνεση κατά τον χειρισμό του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης.
- Δυνατότητα για σύντομους χρόνους προετοιμασίας χάρη στη γρήγορη τύλιξη και εκτύλιξη.
- Αποτροπή κινδύνου να σκοντάψει κανείς, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια λειτουργίας.
Πρόσθετο στήριγμα
- Διεύρυνση της επιφάνειας στήριξης του μηχανήματος.
- Αύξηση της σταθερότητας της κλίσης κατά τη λειτουργία σε όρθια θέση.
Εξοπλισμός υψηλής ποιότητας
- Αυτόματη εκτόνωση της πίεσης για την προστασία των μερών που επεκτείνει τη διάρκεια ζωής τους.
- Ισχυρός, διπολικός, αερόψυκτος ηλεκτρικός κινητήρας.
- Κυλινδρική κεφαλή υψηλής ποιότητας από ορείχαλκο
Έξυπνος χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ
- Βραχίονας για τη στερέωση της κάνης αφρού.
- Το EASY!Lock TR20 επιτρέπει την αποθήκευση του ακροφυσίου ισχύος ή του εξαρτήματος καθαρισμού επιφανειών στη συσκευή.
- Πρακτικό μέρος ακροφυσίου για τη στήριξη του περιστρεφόμενου ακροφυσίου.
Κορυφαία κινητικότητα
- Η λαβή ώθησης συμπτύσσεται με το πάτημα ενός κουμπιού και έτσι αυξάνεται το συμπαγές μέγεθος της συσκευής και μειώνεται ο χώρος που απαιτείται.
- Ξεκούραστη αποθήκευση σε οχήματα επισκευής.
- Ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης που μειώνουν τον χρόνο συναρμολόγησης.
Ευέλικτη λειτουργία
- Σχεδιάστηκε για όρθια και οριζόντια λειτουργία.
- Μέγιστη σταθερότητα σε οριζόντια λειτουργία καθώς οι τροχοί δεν αγγίζουν το έδαφος.
Εύκολη συντήρηση
- Εύκολη πρόσβαση στον κύλινδρο όταν το κάτω μέρος της συσκευής είναι ανοιχτό.
- Γρήγορη πρόσβαση στο ηλεκτρικό κιβώτιο με την απλή αφαίρεση του καλύμματος.
- Μεγάλο, εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από τους ρύπους του νερού.
Αποδοτικές λύσεις που εξοικονομούν χρόνο
- Ξεκούραστο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force.
- Ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock: ανθεκτικοί και ισχυροί. Και πέντε φορές πιο γρήγοροι σε σχέση με τους συμβατικούς.
Αυξημένη ενεργειακή απόδοση
- Νεοσχεδιασμένη αξονική αντλία 3 εμβόλων για σημαντικά μειωμένες απώλειες ροής και πίεσης.
- 20% αύξηση της απόδοσης καθαρισμού και της ενεργειακής απόδοσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|560
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|150 / 15
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Ισχύς παροχής (kW)
|3,1
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Παροχή νερού
|3/4″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|35,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|39
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Τούρμπο μπεκ
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 15 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Flex
- Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- ANTI!Twist
- Διακοπή πίεσης
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικός για κατασκευαστικές, εμπορικές εταιρείες, παρόχους οικοδομικών υπηρεσιών και δήμους