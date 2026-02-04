Οι δυνητικά εκρηκτικές περιοχές, οι «ζώνες ATEX», θέτουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε εξαρτήματα και υλικά. Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 10/16-4 Cage Ex πληροί αυτές τις απαιτήσεις και συμμορφώνεται με όλους τους αυστηρούς κανονισμούς ασφάλειας με τον αντιεκρηκτικό σχεδιασμό του. Με πίεση λειτουργίας 160 bar και παροχή νερού περίπου 1.000 L/h, το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για διάφορες εργασίες καθαρισμού. Επιπλέον, ενσωματώνει εξαιρετικές τεχνικές καινοτομίες που καθιστούν τον καθαρισμό ξεκούραστο και μεταφέρουν τον χειρισμό σε νέο επίπεδο: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force και τους συνδέσμους ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force αξιοποιεί τη δύναμη επαναφοράς της δέσμης υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που ασκεί ο χρήστης, ενώ οι σύνδεσμοι ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τις συμβατικές κοχλιωτές συνδέσεις, χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την ανθεκτικότητα ή τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Το HD 10/16-4 Cage Ex συνδυάζει τη μέγιστη ασφάλεια με εξαιρετική απόδοση καθαρισμού και τεχνολογία υψηλής αντοχής.