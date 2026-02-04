Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 10/16-4 Cage Ex
Το αντιεκρηκτικό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 10/16-4 Cage Ex αναπτύχθηκε ειδικά για χρήση σε ζώνες ATEX. Πίεση λειτουργίας 160 bar που αντιστοιχεί σε παροχή νερού 1.000 L/h.
Οι δυνητικά εκρηκτικές περιοχές, οι «ζώνες ATEX», θέτουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε εξαρτήματα και υλικά. Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 10/16-4 Cage Ex πληροί αυτές τις απαιτήσεις και συμμορφώνεται με όλους τους αυστηρούς κανονισμούς ασφάλειας με τον αντιεκρηκτικό σχεδιασμό του. Με πίεση λειτουργίας 160 bar και παροχή νερού περίπου 1.000 L/h, το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για διάφορες εργασίες καθαρισμού. Επιπλέον, ενσωματώνει εξαιρετικές τεχνικές καινοτομίες που καθιστούν τον καθαρισμό ξεκούραστο και μεταφέρουν τον χειρισμό σε νέο επίπεδο: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force και τους συνδέσμους ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force αξιοποιεί τη δύναμη επαναφοράς της δέσμης υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που ασκεί ο χρήστης, ενώ οι σύνδεσμοι ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τις συμβατικές κοχλιωτές συνδέσεις, χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την ανθεκτικότητα ή τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Το HD 10/16-4 Cage Ex συνδυάζει τη μέγιστη ασφάλεια με εξαιρετική απόδοση καθαρισμού και τεχνολογία υψηλής αντοχής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλαίσιο τύπου κλωβού, ηλεκτρικά αγώγιμο
Αντιεκρηκτικός εξοπλισμός
Ισχυρό και ανθεκτικό
Λειτουργική αξιοπιστία
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|1000
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|50
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|160 / 16
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|220 / 22
|Ισχύς παροχής (kW)
|5,5
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|122,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|131,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|980 x 720 x 1100
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Προστασία EASY!Force Ex
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8,400 bar
- Κάνη ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι: 1050 mm
- Edelstahl-Strahlrohr, leitfähig: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Κάνη ψεκασμού υψηλής πίεσης
Εξοπλισμός
- Διακοπή πίεσης
- Ζώνη επικινδυνότητας Atex (προστασία από εκρήξεις)