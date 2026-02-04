Χάρη στα πλούσια χαρακτηριστικά του, την ισχυρή μηχανή Yanmar και τον ανθεκτικό σωλήνα πλαισίου, το μηχάνημα υψηλής πίεσης HDS 1000 De μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που τα υπόλοιπα μηχανήματα δεν μπορούν. Επιμέρους εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, η αντλία υψηλής πίεσης η οποία είναι εξοπλισμένη με μία κεφαλή από ορείχαλκο, βαλβίδες από ανοξείδωτο ατσάλι και έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι με επικάλυψη χρωμίου και νικελίου, εξασφαλίζουν εξαιρετική διάρκεια ζωής, ακόμη και υπό συνθήκες συνεχούς και σκληρής χρήσης. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force και οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock περιλαμβάνονται στην standard έκδοση. Ενώ το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force κάνει χρήση της δύναμης ανάκρουσης, το σύστημα ταχυσυνδέσμων EASY!Lock επιτρέπει συνδέσεις οι οποίες είναι πέντε φορές πιο γρήγορες σε σχέση με τις συμβατικές, χωρίς να χάνει σε ευρωστία ή διάρκεια ζωής. Ο πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας,αποτελείται από έναν πλωτήρα και ενσωματωμένη προστασία ασβεστοποίησης (DGT), η οποία κάνει το διαχωρισμό από το δίκτυο πόσιμου νερού, διάφορες βαλβίδες ασφαλείας, καθώς και λάδι, νερό και προστασία έλλειψης νερού, εξασφαλίζοντας συνεχή διαθεσιμότητα του μηχανήματος.