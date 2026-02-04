Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS 1000 DE
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού με ντιζελοκινητήρα για την μεγαλύτερη απόδοση με τη μέγιστη άνεση χειρισμού.
Χάρη στα πλούσια χαρακτηριστικά του, την ισχυρή μηχανή Yanmar και τον ανθεκτικό σωλήνα πλαισίου, το μηχάνημα υψηλής πίεσης HDS 1000 De μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που τα υπόλοιπα μηχανήματα δεν μπορούν. Επιμέρους εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, η αντλία υψηλής πίεσης η οποία είναι εξοπλισμένη με μία κεφαλή από ορείχαλκο, βαλβίδες από ανοξείδωτο ατσάλι και έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι με επικάλυψη χρωμίου και νικελίου, εξασφαλίζουν εξαιρετική διάρκεια ζωής, ακόμη και υπό συνθήκες συνεχούς και σκληρής χρήσης. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force και οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock περιλαμβάνονται στην standard έκδοση. Ενώ το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force κάνει χρήση της δύναμης ανάκρουσης, το σύστημα ταχυσυνδέσμων EASY!Lock επιτρέπει συνδέσεις οι οποίες είναι πέντε φορές πιο γρήγορες σε σχέση με τις συμβατικές, χωρίς να χάνει σε ευρωστία ή διάρκεια ζωής. Ο πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας,αποτελείται από έναν πλωτήρα και ενσωματωμένη προστασία ασβεστοποίησης (DGT), η οποία κάνει το διαχωρισμό από το δίκτυο πόσιμου νερού, διάφορες βαλβίδες ασφαλείας, καθώς και λάδι, νερό και προστασία έλλειψης νερού, εξασφαλίζοντας συνεχή διαθεσιμότητα του μηχανήματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πολύ μεγάλη ευχρηστίαΑυτόματη διακοπή λειτουργίας καυστήρα σε περίπτωση έλλειψης νερού, προστασία από υπερθέρμανση. Εργονομικά σχεδιασμένη σκανδάλη Easy Press για εύκολο χειρισμό.
Μέγιστη απόδοσηΚαυστήρας υψηλής απόδοσης με θερμαντικό δακτύλιο όρθιου τύπου και συνεχή ανάφλεξη χωρίς κατάκαυση. Για την αφαίρεση επίμονων επικαθήσεων. Δύο ενσωματωμένες δεξαμενές πετρελαίου και βενζίνης επιτρέπουν πιο μακροχρόνια χρήση
Ντιζελοκίνητος κινητήρας εσωτερικής καύσης με μείωση κατανάλωσηςΣυμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εκπομπών καυσαερίων βάσει του προτύπου STAGE V της ΕΕ. Ηλεκτρική εκκίνηση για χειρισμό χωρίς κόπο.
Φιλική στο χρήστη λειτουργία
- Η ταχύτητα μειώνεται αυτόματα σε λειτουργία αναμονής. Έτσι προστατεύεται ο κινητήρας και εξοικονομείται ενέργεια.
- Δυνατότητα φόρτωσης με γερανό χάρη στο ανθεκτικό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|450 - 900
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο (kg/h)
|5,6
|Μέγεθος ακροφύσιου
|048
|Δεξαμενή καυσίμου (l)
|34
|Καύσιμα
|Ελαφρύ έλαιο / Πετρελαίου
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Yanmar
|Τύπος κινητήρα
|L 100 V
|Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών
|1
|Δυνατότητα μεταφοράς
|Σταθερά συστήματα
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|188,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|194,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1100 x 750 x 785
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Ακροφύσιο ισχύος
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 15 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Υψηλή ποιότητα
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Προστατευτικό πλαίσιο κλωβού
- Ηλεκτροκίνηση
- Ανθεκτικό κυλινδρικό ατσάλινο πλαίσιο για τη μεταφορά με γερανό