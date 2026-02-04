Σχεδιασμένο για όρθια και οριζόντια λειτουργία, το κινητό και ισχυρό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/16-4M εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία κατά τη χρήση. Πρακτικές λεπτομέρειες, όπως ο σερβομηχανισμός ελέγχου, το σύστημά μας ελέγχου του όγκου του νερού και της πίεσης εργασίας κατευθείαν στο πιστόλι με σκανδάλη, ή ακόμα η απλή δυνατότητα ελιγμών και οι χαμηλές απαιτήσεις χώρου της αξιόπιστης συσκευής εγγυώνται μέγιστη άνεση. Με έναν τετραπολικό, μικρής ταχύτητας, τριφασικό κινητήρα με έλεγχο διακόπτη πίεσης, ο νέος σχεδιασμός της αντλίας εξασφαλίζει 20% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και ενεργειακή απόδοση. Η αυτόματη εκτόνωση της πίεσης προστατεύει τα μέρη υψηλής πίεσης από βλάβες σε κατάσταση αναμονής. Η ξεκούραστη εργασία και η εξοικονόμηση χρόνου κατά τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση είναι εγγυημένα χάρη στο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, που αξιοποιεί τη δύναμη επαναφοράςτου πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης, και τους συνδετήρες γρήγορης απελευθέρωσης EASY!Lock, για έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τους παραδοσιακούς συνδέσμους, χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στην ανθεκτικότητα και τη στιβαρότητα. Υπάρχουν αρκετές επιλογές για την ασφαλή αποθήκευση των εξαρτημάτων πάνω στη συσκευή κατά τη μεταφορά.