Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/16-4 M
Μικρού μεγέθους, κινητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/16-4 M που δεν θερμαίνεται με τετραπολικό, μικρής ταχύτητας, τριφασικό κινητήρα και αυτόματη εκτόνωση της πίεσης.
Σχεδιασμένο για όρθια και οριζόντια λειτουργία, το κινητό και ισχυρό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/16-4M εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία κατά τη χρήση. Πρακτικές λεπτομέρειες, όπως ο σερβομηχανισμός ελέγχου, το σύστημά μας ελέγχου του όγκου του νερού και της πίεσης εργασίας κατευθείαν στο πιστόλι με σκανδάλη, ή ακόμα η απλή δυνατότητα ελιγμών και οι χαμηλές απαιτήσεις χώρου της αξιόπιστης συσκευής εγγυώνται μέγιστη άνεση. Με έναν τετραπολικό, μικρής ταχύτητας, τριφασικό κινητήρα με έλεγχο διακόπτη πίεσης, ο νέος σχεδιασμός της αντλίας εξασφαλίζει 20% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και ενεργειακή απόδοση. Η αυτόματη εκτόνωση της πίεσης προστατεύει τα μέρη υψηλής πίεσης από βλάβες σε κατάσταση αναμονής. Η ξεκούραστη εργασία και η εξοικονόμηση χρόνου κατά τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση είναι εγγυημένα χάρη στο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, που αξιοποιεί τη δύναμη επαναφοράςτου πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης, και τους συνδετήρες γρήγορης απελευθέρωσης EASY!Lock, για έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τους παραδοσιακούς συνδέσμους, χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στην ανθεκτικότητα και τη στιβαρότητα. Υπάρχουν αρκετές επιλογές για την ασφαλή αποθήκευση των εξαρτημάτων πάνω στη συσκευή κατά τη μεταφορά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξοπλισμός υψηλής ποιότηταςΑυτόματη εκτόνωση της πίεσης για την προστασία των μερών που επεκτείνει τη διάρκεια ζωής τους. Ισχυρός τετραπολικός ηλεκτρικός κινητήρας ομαλής εκκίνησης. Κυλινδρική κεφαλή υψηλής ποιότητας από ορείχαλκο
Ευέλικτη λειτουργίαΣχεδιάστηκε για όρθια και οριζόντια λειτουργία. Μέγιστη σταθερότητα σε οριζόντια λειτουργία καθώς οι τροχοί δεν αγγίζουν το έδαφος.
Κορυφαία κινητικότηταΗ λαβή ώθησης συμπτύσσεται με το πάτημα ενός κουμπιού και έτσι αυξάνεται το συμπαγές μέγεθος της συσκευής και μειώνεται ο χώρος που απαιτείται. Ξεκούραστη αποθήκευση σε οχήματα επισκευής. Ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης που μειώνουν τον χρόνο συναρμολόγησης.
Έξυπνος χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ
- Βραχίονας για τη στερέωση της κάνης αφρού.
- Το EASY!Lock TR20 επιτρέπει την αποθήκευση του ακροφυσίου ισχύος ή του εξαρτήματος καθαρισμού επιφανειών στη συσκευή.
- Πρακτικό μέρος ακροφυσίου για τη στήριξη του περιστρεφόμενου ακροφυσίου.
Εύκολη συντήρηση
- Εύκολη πρόσβαση στον κύλινδρο όταν το κάτω μέρος της συσκευής είναι ανοιχτό.
- Γρήγορη πρόσβαση στο ηλεκτρικό κιβώτιο με την απλή αφαίρεση του καλύμματος.
- Μεγάλο, εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από τους ρύπους του νερού.
Αποδοτικές λύσεις που εξοικονομούν χρόνο
- Ξεκούραστο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force.
- Ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock: ανθεκτικοί και ισχυροί. Και πέντε φορές πιο γρήγοροι σε σχέση με τους συμβατικούς.
Αυξημένη ενεργειακή απόδοση
- Νεοσχεδιασμένη αξονική αντλία 3 εμβόλων για σημαντικά μειωμένες απώλειες ροής και πίεσης.
- 20% αύξηση της απόδοσης καθαρισμού και της ενεργειακής απόδοσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|350 - 700
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|240 / 24
|Ισχύς παροχής (kW)
|4,2
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|38,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|41,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|400 x 455 x 700
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Υψηλή ποιότητα
- Διακοπή πίεσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση στον καθαρισμό οχημάτων, στους τομείς των κατασκευών και των μεταφορών, καθώς και στη βιομηχανία