Εξαιρετικά απλό στη λειτουργία, σχεδιασμένο για αντοχή και ιδανικό για σκληρή, σταθερή συνεχή χρήση: το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 13/18-4 S St. Classic της Kärcher. Η ισχύς του κινητήρα 8,8 kW του μηχανήματος παράγει πίεση λειτουργίας έως 180 bar και αποδίδει ωριαία παροχή 1300 λίτρων. Το πιστόλι, η κάνη, ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης 10 μέτρων και το ακροφύσιο ισχύος περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό - όλα με τον καινοτόμο σύνδεσμο ταχείας σύνδεσης EASY!Lock για ταχύτητα και ευκολία. Η ισχυρή, εύκολα ρυθμιζόμενη αντλία στροφαλοφόρου άξονα με την υψηλής ποιότητας ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και ο 4-πολικός κινητήρας χαμηλών στροφών με αυτόματη διακοπή λειτουργίας και ψύξη αέρα/νερού εξασφαλίζουν μέγιστη αξιοπιστία για συνεπή και μακροχρόνια λειτουργία. Ένα φίλτρο νερού που καθαρίζεται εύκολα παρέχει αποτελεσματική προστασία από την είσοδο φερτών σωματίων στην αντλία. Οι εργασίες ρουτίνας και συντήρησης του HD 13/18-4 S St Classic μπορούν να ολοκληρωθούν εξίσου γρήγορα με την τοποθέτηση του εξαιρετικά ανθεκτικού χαλύβδινου σκελετού του στον τοίχο ή στο δάπεδο.