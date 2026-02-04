Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS 9/20-4 M Classic
Αξιόπιστο, εύχρηστο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού, με εξαιρετική σχέση τιμής/απόδοσης και εξοπλισμένο με αντλία στροφαλοφόρου άξονα υψηλής ποιότητας, καθώς και με στιβαρό σωληνωτό χαλύβδινο πλαίσιο.
Χάρη στα δοκιμασμένα και ιδιαίτερα ισχυρά και αξιόπιστα εξαρτήματά του, το HDS 9/20-4 M Classic της Kärcher ξεχωρίζει με την απλούστερη λειτουργία, την ευκολία συντήρησης και τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Η στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα, που προστατεύεται από τους ρύπους με φίλτρο νερού, και ο 4πολικός ηλεκτροκινητήρας χαμηλών στροφών εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση και μακροχρόνια λειτουργία. Χάρη στον ανοιχτό σχεδιασμό, όλα τα βασικά εξαρτήματα είναι πολύ εύκολα προσβάσιμα, ενώ η μέγιστη προστασία εξασφαλίζεται από ένα στιβαρό σωληνωτό χαλύβδινο πλαίσιο. Αυτό καθιστά το HDS 9/20-4 M Classic κατάλληλο για τις πιο δύσκολες εφαρμογές υπό αντίξοες συνθήκες, όπως σε εργοτάξια ή στη γεωργία. Οι ενσωματωμένοι γάντζοι γερανού και οι μεγάλοι, ανθεκτικοί σε διάτρηση τροχοί διευκολύνουν τη μεταφορά από και προς το εργοτάξιο. Το μηχάνημα της μεσαίας κατηγορίας είναι επίσης στάνταρ εξοπλισμένο με το δοκιμασμένο πιστόλι υψηλής πίεσης Classic, μια δεξαμενή καυσίμου 30 λίτρων για εφαρμογές καθαρισμού πολύ μεγάλης διάρκειας και πρακτικές επιλογές για την αποθήκευση εξαρτημάτων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό και μακράς διάρκειαςΈνα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές. Καλή προσβασιμότητα για εύκολο σέρβις και συντήρηση.
ΑξιοπιστίαΣτιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα με αποδεδειγμένη ποιότητα Kärcher. Δοκιμασμένη τεχνολογία ασφαλείας, όπως θερμική βαλβίδα ασφαλείας και φίλτρο νερού.
Αποτελεσματική μηχανική καυστήραΥψηλός βαθμός απόδοσης με χαμηλές εκπομπές και μεγάλη διάρκεια ζωής. Μακροχρόνιες εφαρμογές εργασίας χάρη στη δεξαμενή καυσίμου 30 λίτρων. Στη ρύθμιση Eco το μηχάνημα λειτουργεί στην πιο οικονομική γκάμα θερμοκρασιών (60°C) με πλήρη ροή νερού.
Κορυφαία κινητικότητα
- Αδιάβροχοι, μεγάλοι τροχοί για ασφαλή ελιγμό σε ανώμαλες επιφάνειες.
- Με γάντζο γερανού για απλή μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|300 - 900
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C) (°C)
|max. 80
|Ισχύς παροχής (kW)
|7
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο (kg/h)
|5,8
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, eco!efficiency (kg/h)
|4,7
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Δεξαμενή καυσίμου (l)
|30
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|124
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|134
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1075 x 722 x 892
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Standard
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- ANTI!Twist
- Διακοπή πίεσης
- Βύσμα με αναστρεφόμενους πόλους (τριφασικό)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός οχημάτων
- Καθαρισμός εξοπλισμού και μηχανημάτων
- Καθαρισμός εργαστηρίου
- Καθαρισμός εξωτερικών χώρων
- Καθαρισμός σημείου service
- Καθαρισμός προσόψεων
- Καθαρισμός πισίνας
- Καθαρισμός αθλητικών εγκαταστάσεων
- Καθαρισμός γραμμών παραγωγής
- Καθαρισμός συστημάτων παραγωγής