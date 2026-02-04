Χάρη στα δοκιμασμένα και ιδιαίτερα ισχυρά και αξιόπιστα εξαρτήματά του, το HDS 9/20-4 M Classic της Kärcher ξεχωρίζει με την απλούστερη λειτουργία, την ευκολία συντήρησης και τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Η στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα, που προστατεύεται από τους ρύπους με φίλτρο νερού, και ο 4πολικός ηλεκτροκινητήρας χαμηλών στροφών εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση και μακροχρόνια λειτουργία. Χάρη στον ανοιχτό σχεδιασμό, όλα τα βασικά εξαρτήματα είναι πολύ εύκολα προσβάσιμα, ενώ η μέγιστη προστασία εξασφαλίζεται από ένα στιβαρό σωληνωτό χαλύβδινο πλαίσιο. Αυτό καθιστά το HDS 9/20-4 M Classic κατάλληλο για τις πιο δύσκολες εφαρμογές υπό αντίξοες συνθήκες, όπως σε εργοτάξια ή στη γεωργία. Οι ενσωματωμένοι γάντζοι γερανού και οι μεγάλοι, ανθεκτικοί σε διάτρηση τροχοί διευκολύνουν τη μεταφορά από και προς το εργοτάξιο. Το μηχάνημα της μεσαίας κατηγορίας είναι επίσης στάνταρ εξοπλισμένο με το δοκιμασμένο πιστόλι υψηλής πίεσης Classic, μια δεξαμενή καυσίμου 30 λίτρων για εφαρμογές καθαρισμού πολύ μεγάλης διάρκειας και πρακτικές επιλογές για την αποθήκευση εξαρτημάτων.