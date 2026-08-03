Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS 13/20-4 S Classic
Αξιόπιστο, στιβαρό: το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού super class με σωληνωτό χαλύβδινο πλαίσιο και αντλία στροφαλοφόρου άξονα εντυπωσιάζει κατά την καθημερινή χρήση υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες.
Αναπτυγμένο για χρήση σε δύσκολες συνθήκες, όπως σε εργοτάξια, στη γεωργία ή στις επαγγελματικές ομάδες του αυτοκινήτου και των μεταφορών, το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ζεστό νερό HDS 13/20-4 S Classic ξεχωρίζει για την κορυφαία απόδοσή του, την απλή λειτουργία και την πολύ καλή σχέση τιμής/απόδοσης. Χάρη στον ανοιχτό σχεδιασμό με το στιβαρό χαλύβδινο πλαίσιο, όλα τα σχετικά εξαρτήματα είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμα και πολύ εύκολα συντηρήσιμα. Στην καρδιά του μηχανήματος της σούπερ κατηγορίας βρίσκεται η ισχυρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και έμβολο με κεραμικά χιτώνια, ενώ ο 4πολικός ηλεκτροκινητήρας χαμηλών στροφών εξασφαλίζει ασφαλή και μακροχρόνια λειτουργία. Η επιθυμητή πίεση λειτουργίας και η ροή του νερού μπορούν επίσης να ρυθμιστούν με ευκολία απευθείας στην αντλία, η οποία προστατεύεται από δοκιμασμένη τεχνολογία ασφαλείας. Ακόμη και πολύ μεγάλες εφαρμογές καθαρισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν με ευκολία χάρη στη δεξαμενή καυσίμου 30 λίτρων, ενώ το στάνταρ πιστόλι υψηλής πίεσης Classic εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Η λειτουργία eco!efficiency επιτρέπει επίσης την εκτέλεση εργασιών στην πολύ οικονομική περιοχή θερμοκρασιών 60°C με πλήρη ροή νερού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό και μακράς διάρκειαςΈνα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές. Καλή προσβασιμότητα για εύκολο σέρβις και συντήρηση.
ΑξιοπιστίαΔοκιμασμένη τεχνολογία ασφαλείας, όπως θερμική βαλβίδα ασφαλείας και φίλτρο νερού.
Αποτελεσματική μηχανική καυστήραΥψηλός βαθμός απόδοσης με χαμηλές εκπομπές και μεγάλη διάρκεια ζωής. Μακροχρόνιες εφαρμογές εργασίας χάρη στη δεξαμενή καυσίμου 30 λίτρων. Στη ρύθμιση Eco το μηχάνημα λειτουργεί στην πιο οικονομική γκάμα θερμοκρασιών (60°C) με πλήρη ροή νερού.
Κορυφαία κινητικότητα
- Αδιάβροχοι, μεγάλοι τροχοί για ασφαλή ελιγμό σε ανώμαλες επιφάνειες.
- Με γάντζο γερανού για απλή μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|600 - 1300
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C) (°C)
|max. 80
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο (kg/h)
|8,9
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, eco!efficiency (kg/h)
|7,2
|Ισχύς παροχής (kW)
|9,5
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Δεξαμενή καυσίμου (l)
|30
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|157
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|167
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1075 x 722 x 915
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Standard
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Διακοπή πίεσης
- Βύσμα με αναστρεφόμενους πόλους (τριφασικό)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός οχημάτων
- Καθαρισμός εξοπλισμού και μηχανημάτων
- Καθαρισμός εργαστηρίου
- Καθαρισμός εξωτερικών χώρων
- Καθαρισμός σημείου service
- Καθαρισμός προσόψεων
- Καθαρισμός πισίνας
- Καθαρισμός αθλητικών εγκαταστάσεων
- Καθαρισμός γραμμών παραγωγής
- Καθαρισμός συστημάτων παραγωγής