Αναπτυγμένο για χρήση σε δύσκολες συνθήκες, όπως σε εργοτάξια, στη γεωργία ή στις επαγγελματικές ομάδες του αυτοκινήτου και των μεταφορών, το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ζεστό νερό HDS 13/20-4 S Classic ξεχωρίζει για την κορυφαία απόδοσή του, την απλή λειτουργία και την πολύ καλή σχέση τιμής/απόδοσης. Χάρη στον ανοιχτό σχεδιασμό με το στιβαρό χαλύβδινο πλαίσιο, όλα τα σχετικά εξαρτήματα είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμα και πολύ εύκολα συντηρήσιμα. Στην καρδιά του μηχανήματος της σούπερ κατηγορίας βρίσκεται η ισχυρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και έμβολο με κεραμικά χιτώνια, ενώ ο 4πολικός ηλεκτροκινητήρας χαμηλών στροφών εξασφαλίζει ασφαλή και μακροχρόνια λειτουργία. Η επιθυμητή πίεση λειτουργίας και η ροή του νερού μπορούν επίσης να ρυθμιστούν με ευκολία απευθείας στην αντλία, η οποία προστατεύεται από δοκιμασμένη τεχνολογία ασφαλείας. Ακόμη και πολύ μεγάλες εφαρμογές καθαρισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν με ευκολία χάρη στη δεξαμενή καυσίμου 30 λίτρων, ενώ το στάνταρ πιστόλι υψηλής πίεσης Classic εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Η λειτουργία eco!efficiency επιτρέπει επίσης την εκτέλεση εργασιών στην πολύ οικονομική περιοχή θερμοκρασιών 60°C με πλήρη ροή νερού.