Κινητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/15 MX Plus, με κινητήρα AC με έλεγχο διακόπτη πίεσης, ενσωματωμένο καρότσι εύκαμπτου σωλήνα για βολικό χειρισμό του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης, καθώς και πολλές δυνατότητες αποθήκευσης εξαρτημάτων. Μια πρόσφατα σχεδιασμένη ανθεκτική αξονική αντλία 3 εμβόλων με μπρούτζινη κεφαλή κυλίνδρου εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής για τη συσκευή, η οποία είναι εύκολη στον χειρισμό και την αποθήκευση, μειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις και ταυτόχρονα βελτιώνει την απόδοση καθαρισμού κατά 20% περίπου. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, που αξιοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης, και οι συνδετήρες γρήγορης απελευθέρωσης EASY!Lock, για έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τους παραδοσιακούς συνδέσμους χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στην ανθεκτικότητα και τη στιβαρότητα, εγγυώνται ξεκούραστη εργασία και εξοικονόμηση χρόνου κατά τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. Η αυτόματη εκτόνωση της πίεσης παρέχει αποτελεσματική και αξιόπιστη προστασία των μερών υψηλής πίεσης από βλάβες σε κατάσταση αναμονής. Η αντλία υψηλής πίεσης και τα ηλεκτρονικά μέρη είναι εύκολα προσβάσιμα χάρη στη διάταξη τηςσυσκευής που διευκολύνει τη συντήρηση.