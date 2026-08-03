Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/15 MX Plus
Καθαριστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης HD 6/15 MX Plus με κινητήρα AC, μικρό μέγεθος, καρούλι εύκαμπτου σωλήνα για άνετο χειρισμό του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης, πίεση εργασίας 150 bar και αυτόματη εκτόνωση της πίεσης.
Κινητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/15 MX Plus, με κινητήρα AC με έλεγχο διακόπτη πίεσης, ενσωματωμένο καρότσι εύκαμπτου σωλήνα για βολικό χειρισμό του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης, καθώς και πολλές δυνατότητες αποθήκευσης εξαρτημάτων. Μια πρόσφατα σχεδιασμένη ανθεκτική αξονική αντλία 3 εμβόλων με μπρούτζινη κεφαλή κυλίνδρου εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής για τη συσκευή, η οποία είναι εύκολη στον χειρισμό και την αποθήκευση, μειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις και ταυτόχρονα βελτιώνει την απόδοση καθαρισμού κατά 20% περίπου. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, που αξιοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης, και οι συνδετήρες γρήγορης απελευθέρωσης EASY!Lock, για έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τους παραδοσιακούς συνδέσμους χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στην ανθεκτικότητα και τη στιβαρότητα, εγγυώνται ξεκούραστη εργασία και εξοικονόμηση χρόνου κατά τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. Η αυτόματη εκτόνωση της πίεσης παρέχει αποτελεσματική και αξιόπιστη προστασία των μερών υψηλής πίεσης από βλάβες σε κατάσταση αναμονής. Η αντλία υψηλής πίεσης και τα ηλεκτρονικά μέρη είναι εύκολα προσβάσιμα χάρη στη διάταξη τηςσυσκευής που διευκολύνει τη συντήρηση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξοπλισμός υψηλής ποιότηταςΑυτόματη εκτόνωση της πίεσης για την προστασία των μερών που επεκτείνει τη διάρκεια ζωής τους. Ισχυρός, διπολικός, αερόψυκτος ηλεκτρικός κινητήρας. Κυλινδρική κεφαλή υψηλής ποιότητας από ορείχαλκο
Ευέλικτη λειτουργίαΣχεδιάστηκε για όρθια και οριζόντια λειτουργία. Μέγιστη σταθερότητα σε οριζόντια λειτουργία καθώς οι τροχοί δεν αγγίζουν το έδαφος.
Κορυφαία κινητικότηταΗ λαβή ώθησης συμπτύσσεται με το πάτημα ενός κουμπιού και έτσι αυξάνεται το συμπαγές μέγεθος της συσκευής και μειώνεται ο χώρος που απαιτείται. Ξεκούραστη αποθήκευση σε οχήματα επισκευής. Ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης που μειώνουν τον χρόνο συναρμολόγησης.
Έξυπνος χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ
- Βραχίονας για τη στερέωση της κάνης αφρού.
- Το EASY!Lock TR20 επιτρέπει την αποθήκευση του ακροφυσίου ισχύος ή του εξαρτήματος καθαρισμού επιφανειών στη συσκευή.
- Πρακτικό μέρος ακροφυσίου για τη στήριξη του περιστρεφόμενου ακροφυσίου.
Εύκολη συντήρηση
- Εύκολη πρόσβαση στον κύλινδρο όταν το κάτω μέρος της συσκευής είναι ανοιχτό.
- Γρήγορη πρόσβαση στο ηλεκτρικό κιβώτιο με την απλή αφαίρεση του καλύμματος.
- Μεγάλο, εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από τους ρύπους του νερού.
Αποδοτικές λύσεις που εξοικονομούν χρόνο
- Ξεκούραστο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force.
- Ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock: ανθεκτικοί και ισχυροί. Και πέντε φορές πιο γρήγοροι σε σχέση με τους συμβατικούς.
Αυξημένη ενεργειακή απόδοση
- Νεοσχεδιασμένη αξονική αντλία 3 εμβόλων για σημαντικά μειωμένες απώλειες ροής και πίεσης.
- 20% αύξηση της απόδοσης καθαρισμού και της ενεργειακής απόδοσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|560
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|150 / 15
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Ισχύς παροχής (kW)
|3,1
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Παροχή νερού
|3/4″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|31,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|35,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Τούρμπο μπεκ
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 15 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Υψηλή ποιότητα
- Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- Διακοπή πίεσης
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικός για κατασκευαστικές, εμπορικές εταιρείες, παρόχους οικοδομικών υπηρεσιών και δήμους