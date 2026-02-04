Ως ένα από τα πιο ισχυρά μηχανήματα της σούπερ κατηγορίας της Kärcher, το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ζεστό νερό HDS 13/20-4 S εντυπωσιάζει με τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, όπως ο 4πολικός, υδρόψυκτος ηλεκτροκινητήρας χαμηλών στροφών και η στιβαρή αξονική αντλία 3 εμβόλων με κεραμικό έμβολο, παρέχουν μέγιστη ποιότητα, ενώ η οικονομική λειτουργία eco!efficiency εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση. Πολύ εύκολο στη λειτουργία και τη συντήρηση, εργονομικά σχεδιασμένο και εύκολο στη μεταφορά, το HDS 13/20-4 S σημειώνει επίσης υψηλή βαθμολογία όσον αφορά τη φιλικότητα προς το χρήστη. Αυτό υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, από το πιστόλι σκανδάλης EASY!Force Advanced HP που εξοικονομεί ενέργεια με servo control και τη κάνη ψεκασμού μήκους 1050 χιλιοστών με πατενταρισμένη τεχνολογία ακροφυσίων. Η βελτιστοποιημένη μηχανική του καυστήρα, οι 2 δεξαμενές απορρυπαντικού, η εκτεταμένη τεχνολογία ασφαλείας, οι συνδετήρες ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock που εξοικονομούν χρόνο και οι εξελιγμένες επιλογές αποθήκευσης αξεσουάρ ολοκληρώνουν το πλούσιο πακέτο εξοπλισμού του μηχανήματος.