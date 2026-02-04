Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS 13/20-4 S
Για μέγιστη απόδοση στις πιο δύσκολες συνθήκες: το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού της κατηγορίας super class με 4πολικό, υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα και στιβαρή αξονική αντλία 3 εμβόλων.
Ως ένα από τα πιο ισχυρά μηχανήματα της σούπερ κατηγορίας της Kärcher, το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ζεστό νερό HDS 13/20-4 S εντυπωσιάζει με τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, όπως ο 4πολικός, υδρόψυκτος ηλεκτροκινητήρας χαμηλών στροφών και η στιβαρή αξονική αντλία 3 εμβόλων με κεραμικό έμβολο, παρέχουν μέγιστη ποιότητα, ενώ η οικονομική λειτουργία eco!efficiency εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση. Πολύ εύκολο στη λειτουργία και τη συντήρηση, εργονομικά σχεδιασμένο και εύκολο στη μεταφορά, το HDS 13/20-4 S σημειώνει επίσης υψηλή βαθμολογία όσον αφορά τη φιλικότητα προς το χρήστη. Αυτό υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, από το πιστόλι σκανδάλης EASY!Force Advanced HP που εξοικονομεί ενέργεια με servo control και τη κάνη ψεκασμού μήκους 1050 χιλιοστών με πατενταρισμένη τεχνολογία ακροφυσίων. Η βελτιστοποιημένη μηχανική του καυστήρα, οι 2 δεξαμενές απορρυπαντικού, η εκτεταμένη τεχνολογία ασφαλείας, οι συνδετήρες ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock που εξοικονομούν χρόνο και οι εξελιγμένες επιλογές αποθήκευσης αξεσουάρ ολοκληρώνουν το πλούσιο πακέτο εξοπλισμού του μηχανήματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλή απόδοσηΣτη ρύθμιση Eco το μηχάνημα λειτουργεί στην πιο οικονομική γκάμα θερμοκρασιών (60°C) με πλήρη ροή νερού. Οι κύκλοι καύσης έχουν βελτιστοποιηθεί ώστε να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου μέχρι και 20% σε σύγκριση με την πλήρη λειτουργία.
Μέγιστη αποτελεσματικότηταΕξαιρετικά αποδοτική, δοκιμασμένη και πιστοποιημένη τεχνολογία καυστήρα «Made in Germany». Τετραπολικό ηλεκτρικό μοτέρ με αξιακή αντλία τριών εμβόλων Υδρόψυκτο μοτέρ για υψηλό επίπεδο απόδοσης και αντοχής
Πολλαπλοί χώροι αποθήκευσης αξεσουάρ ενσωματωμένοι στο μηχάνημαΕπί της συσκευής αποθήκευση για τα εξαρτήματα full range. Περιλαμβάνει 2 άγκιστρα για το σωλήνα αναρρόφησης και καλώδιοτροφοδοσίας Ευρύχωρο ντουλαπάκι για καθαριστικά, γάντια, εργαλεία, για παράδειγμα.
Λειτουργική αξιοπιστία
- Το εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία από σωματίδια ρύπων στο νερό.
- Οι βαλβίδες ασφαλείας, η προστασία από έλλειψη νερού και καυσίμου διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα του μηχανήματος.
- Το σύστημα ήπιας απόσβεσης (SDS) απορροφά τις δονήσεις και τις διακυμάνσεις της πίεσης στο σύστημα υψ. πίεσης.
Ευρεία γκάμα αξεσουάρ με EASY!Lock
- EASY!Force Advanced για εργασία χωρίς κόπωση χωρίς δύναμη συγκράτησης.
- Η πίεση και ο όγκος του νερού μπορούν να ρυθμιστούν στον ελεγκτή Servo Control που βρίσκεται μεταξύ της λόγχης και του πιστολιού σκανδάλης.
- Περιστρεφόμενη κάνη από ανοξείδωτο χάλυβα 1050 mm.
Δοσολογία καθαριστικού
- Εύκολη εναλλαγή χημικού καθαριστικού μεταξύ δεξαμενών 1 και 2.
- Ακριβής δοσολογία χημικού καθαριστικού με λειτουργία ξεβγάλματος με καθαρό νερό.
Μεγάλη κινητικότητα
- Σχεδιασμός "jogger" με μεγάλους ελαστικούς τροχούς και περιστρεφόμενους τροχίσκους.
- Ενσωματωμένο σύστημα κλίσης για αντιμετώπιση εμποδίων, όπως σκάλες και κράσπεδα
- Λαβές ώθησης για εύκολη μεταφορά και ευελιξία.
Εύχρηστα χειριστήρια
- Ένας διακόπτης για όλες τις λειτουργίες της μονάδας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|600 - 1300
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο (kg/h)
|9,5
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, eco!efficiency (kg/h)
|7,6
|Ισχύς παροχής (kW)
|9,5
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Δεξαμενή καυσίμου (l)
|25
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|206
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|215,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8,400 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Διακοπή πίεσης
- Προαιρετική λειτουργία για δύο κάνες ψεκασμού
- Βύσμα με αναστρεφόμενους πόλους (τριφασικό)
- Σύστημα SDS
- 2 κάδοι χημικού καθαριστικού
- Προστασία από ξηρή λειτουργία
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός οχημάτων
- Καθαρισμός εξοπλισμού και μηχανημάτων
- Καθαρισμός εργαστηρίου
- Καθαρισμός εξωτερικών χώρων
- Καθαρισμός σημείου service
- Καθαρισμός προσόψεων
- Καθαρισμός πισίνας
- Καθαρισμός αθλητικών εγκαταστάσεων
- Καθαρισμός γραμμών παραγωγής
- Καθαρισμός συστημάτων παραγωγής