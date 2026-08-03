Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/15 M St
Μικρού μεγέθους μονάδα κινητήρα/αντλίας HD 6/15 M St για σταθερή χρήση, με κινητήρα AC, δυνατότητα στερέωσης στον τοίχο, παροχή νερού 600 λίτρα/ώρα και αυτόματη εκτόνωση της πίεσης.
Η πρόσφατα σχεδιασμένη αξονική αντλία 3 εμβόλων με έμβολα από σκληρυμένο ανοξείδωτο χάλυβα αποτελεί την καρδιά της ισχυρής μονάδας κινητήρα/αντλίας HD 6/15 M St με κινητήρα AC. Προσφέρει έως και 20% περισσότερη ενεργειακή απόδοση και απόδοση καθαρισμού, εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής και εξασφαλίζει αβίαστα πίεση εργασίας 150 bar. Ένα ενσωματωμένο λεπτό φίλτρο νερού που απομακρύνει αξιόπιστα τα σωματίδια των ρύπων από το ανακυκλωμένο νερό προστατεύει την αντλία. Το αυτόματο σύστημα εκτόνωσης της πίεσης προστατεύει επίσης την αντλία και άλλα μέρη υψηλής πίεσης από πιθανές βλάβες σε κατάσταση αναμονής. Επιπλέον, χάρη στον σχεδιασμό της, η συσκευή της μεσαίας κατηγορίας συντηρείται εύκολα και είναι φιλική προς τον χρήστη, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα σημαντικά μέρη να είναι εύκολα προσβάσιμα. Δυνατότητα όρθιας και οριζόντιας λειτουργίας: στο πίσω μέρος της μονάδας υπάρχει ένα έξυπνο εξάρτημα 3 σημείων που διασφαλίζει την εύκολη κάθετη στερέωση σε τοίχους (ή οριζόντια ως ενσωματωμένη συσκευή).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξοπλισμός υψηλής ποιότηταςΑυτόματη εκτόνωση της πίεσης για την προστασία των μερών που επεκτείνει τη διάρκεια ζωής τους. Ισχυρός, διπολικός, αερόψυκτος ηλεκτρικός κινητήρας. Κυλινδρική κεφαλή υψηλής ποιότητας από ορείχαλκο
Ευέλικτη λειτουργίαΣχεδιάστηκε για όρθια και οριζόντια λειτουργία.
Σχεδιασμένη για στατική λειτουργίαΑπλό και ανθεκτικό εξάρτημα 3 σημείων για στερέωση στον τοίχο στο πίσω μέρος της μονάδας. Εξοικονόμηση χώρου, συμπαγής σχεδιασμός. Ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης που μειώνουν τον χρόνο συναρμολόγησης.
Εύκολη συντήρηση
- Εύκολη πρόσβαση στον κύλινδρο όταν το κάτω μέρος της συσκευής είναι ανοιχτό.
- Γρήγορη πρόσβαση στο ηλεκτρικό κιβώτιο με την απλή αφαίρεση του καλύμματος.
- Μεγάλο, εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από τους ρύπους του νερού.
Αυξημένη ενεργειακή απόδοση
- Νεοσχεδιασμένη αξονική αντλία 3 εμβόλων για σημαντικά μειωμένες απώλειες ροής και πίεσης.
- 20% αύξηση της απόδοσης καθαρισμού και της ενεργειακής απόδοσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|560
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|150 / 15
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Ισχύς παροχής (kW)
|3,1
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Παροχή νερού
|3/4″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|20,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|22,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|290 x 300 x 565
Εξοπλισμός
- Διακοπή πίεσης
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικός για κατασκευαστικές, εμπορικές εταιρείες, παρόχους οικοδομικών υπηρεσιών και δήμους