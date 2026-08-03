Η πρόσφατα σχεδιασμένη αξονική αντλία 3 εμβόλων με έμβολα από σκληρυμένο ανοξείδωτο χάλυβα αποτελεί την καρδιά της ισχυρής μονάδας κινητήρα/αντλίας HD 6/15 M St με κινητήρα AC. Προσφέρει έως και 20% περισσότερη ενεργειακή απόδοση και απόδοση καθαρισμού, εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής και εξασφαλίζει αβίαστα πίεση εργασίας 150 bar. Ένα ενσωματωμένο λεπτό φίλτρο νερού που απομακρύνει αξιόπιστα τα σωματίδια των ρύπων από το ανακυκλωμένο νερό προστατεύει την αντλία. Το αυτόματο σύστημα εκτόνωσης της πίεσης προστατεύει επίσης την αντλία και άλλα μέρη υψηλής πίεσης από πιθανές βλάβες σε κατάσταση αναμονής. Επιπλέον, χάρη στον σχεδιασμό της, η συσκευή της μεσαίας κατηγορίας συντηρείται εύκολα και είναι φιλική προς τον χρήστη, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα σημαντικά μέρη να είναι εύκολα προσβάσιμα. Δυνατότητα όρθιας και οριζόντιας λειτουργίας: στο πίσω μέρος της μονάδας υπάρχει ένα έξυπνο εξάρτημα 3 σημείων που διασφαλίζει την εύκολη κάθετη στερέωση σε τοίχους (ή οριζόντια ως ενσωματωμένη συσκευή).