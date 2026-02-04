Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 10/25-4 SXA Plus
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/25-4 SXA Plus είναι κατασκευασμένο από υλικά εξαιρετικής ποιότητας για μέγιστη απόδοση. Με συστήματα υποβοήθησης, αυτόματο καρούλι σωλήνα και περιστροφικό ακροφύσιο Vibrasoft.
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/25-4 SXA Plus έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την καλύτερη ποιότητα και εργονομία. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force Advanced εξαφανίζει τυχόν δυνάμεις συγκράτησης. Η πίεση και ο όγκος του νερού μπορούν να ρυθμιστούν στον ελεγκτή Servo Control που βρίσκεται μεταξύ της λόγχης και του πιστολιού σκανδάλης. Αυτό σημαίνει ότι η πίεση μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει σε ευαίσθητες επιφάνειες – χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε το ακροφύσιο ή να κάνετε ρυθμίσεις στο ίδιο το μηχάνημα. Το περιστροφικό ακροφύσιο Vibrasoft μειώνει τον θόρυβο και τους κραδασμούς. Τα συστήματα υποστήριξης και η ένδειξη κατάστασης LED παρέχουν σαφείς πληροφορίες. Το μηχάνημα Super Class ξεχωρίζει από το πλήθος για την εξαιρετική του κατασκευή και τα άριστα ποιοτικά υλικά του. Στην καρδιά του βρίσκεται μια ανθεκτική ταλαντευόμενη αντλία με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή. Ο 4-πολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού είναι ισχυρός και κατασκευασμένος για να διαρκεί. Οι ενσωματωμένοι φορείς πλαισίου αλουμινίου σχηματίζουν ένα ελαφρύ πλαίσιο, κατάλληλο για φόρτωση από γερανό. Το όρθιο στυλ κατασκευής με κάθετο κινητήρα και μονάδα αντλίας διατηρεί το μηχάνημα συμπαγές και φορητό. Διαθέτει επίσης σωλήνα υψηλής πίεσης Ultra Guard με επίστρωση Teflon® και άφθονο ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης για αξεσουάρ, καθώς και αυτόματο καρούλι σωλήνα για τύλιγμα και ξετύλιγμα έως και 45° – ακόμα και υπό πίεση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόματο καρούλι σωλήνα
Συμπαγής όρθια σχεδίαση που βασίζεται στην κατακόρυφη διάταξη του κινητήρα και της μονάδας αντλίας
4-πολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού, στιβαρή αντλία με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή
Εργονομικό Vibrasoft Dirt Blaster
Η έξυπνα σχεδιασμένη ιδέα υπηρεσιών διευκολύνει τις γρήγορες λειτουργίες επί τόπου
Συστήματα υποβοήθησης και ένδειξη κατάστασης LED
Ευρεία γκάμα αξεσουάρ με EASY!Lock
Πολλαπλοί χώροι αποθήκευσης αξεσουάρ ενσωματωμένοι στο μηχάνημα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|376 / 424
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500 - 1000
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|80 - 250
|Μέγ. πίεση (bar)
|280
|Ισχύς παροχής (kW)
|8,8
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|047
|Παροχή νερού
|1″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|81,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|90,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 20 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Ultra Guard
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Τούρμπο μπεκ
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Τετραπολικό τριφασικό μοτέρ με ψύξη νερού και αέρα
- Αξονική αντλία τριών εμβόλων: Με πιστόνια από ανοξείδωτο ατσάλι
- Διακοπή πίεσης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας του μοτέρ με ενδεικτικές λυχνίες
- Παράθυρο επιθεώρησης λαδιού
- Εξάρτημα από ορείχαλκο για την είσοδο του νερού
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός τρακτέρ, μηχανημάτων και εργαλείων στη γεωργία
- Μηχανήματα και εξοπλισμός καθαρισμού στο εργοτάξιο, όπως αναμικτήρες τσιμέντου, σκαλωσιές, τροχοφόροι φορτωτές, εκσκαφείς ή αντλίες σκυροδέματος
- Καθαρισμός μηχανημάτων παραγωγής στη βιομηχανία, όπως σε χρωματοπωλεία, στην παραγωγή τροφίμων ή στον τομέα της μεταποίησης
- Καθαρισμός οχημάτων στον τομέα των μεταφορών, όπως φορτηγά, πλοία, αεροπλάνα ή λεωφορεία
- Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων όπως δημόσιες πλατείες, δρόμοι, σιντριβάνια ή χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων