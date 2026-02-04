Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/25-4 SXA Plus έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την καλύτερη ποιότητα και εργονομία. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force Advanced εξαφανίζει τυχόν δυνάμεις συγκράτησης. Η πίεση και ο όγκος του νερού μπορούν να ρυθμιστούν στον ελεγκτή Servo Control που βρίσκεται μεταξύ της λόγχης και του πιστολιού σκανδάλης. Αυτό σημαίνει ότι η πίεση μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει σε ευαίσθητες επιφάνειες – χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε το ακροφύσιο ή να κάνετε ρυθμίσεις στο ίδιο το μηχάνημα. Το περιστροφικό ακροφύσιο Vibrasoft μειώνει τον θόρυβο και τους κραδασμούς. Τα συστήματα υποστήριξης και η ένδειξη κατάστασης LED παρέχουν σαφείς πληροφορίες. Το μηχάνημα Super Class ξεχωρίζει από το πλήθος για την εξαιρετική του κατασκευή και τα άριστα ποιοτικά υλικά του. Στην καρδιά του βρίσκεται μια ανθεκτική ταλαντευόμενη αντλία με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή. Ο 4-πολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού είναι ισχυρός και κατασκευασμένος για να διαρκεί. Οι ενσωματωμένοι φορείς πλαισίου αλουμινίου σχηματίζουν ένα ελαφρύ πλαίσιο, κατάλληλο για φόρτωση από γερανό. Το όρθιο στυλ κατασκευής με κάθετο κινητήρα και μονάδα αντλίας διατηρεί το μηχάνημα συμπαγές και φορητό. Διαθέτει επίσης σωλήνα υψηλής πίεσης Ultra Guard με επίστρωση Teflon® και άφθονο ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης για αξεσουάρ, καθώς και αυτόματο καρούλι σωλήνα για τύλιγμα και ξετύλιγμα έως και 45° – ακόμα και υπό πίεση.