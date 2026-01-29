Το συμπαγές μηχάνημα HD 6/15 G Classic είναι το ιδανικό μηχάνημα για να εισέλθετε στον κόσμο των βενζινοκίνητων, κινητών μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού από την Kärcher. Εξαιρετικά εύκολο στη μεταφορά σε αυτοκίνητο, μπορεί να ολοκληρώσει ακόμη και τις πιο απαιτητικές εργασίες καθαρισμού, για παράδειγμα σε εργοτάξια ή σε δήμους, με πίεση λειτουργίας έως 150 bar, ισχυρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα και όγκο νερού έως 600 λίτρα την ώρα. Ο ενσωματωμένος βενζινοκινητήρας (ΣΤΑΔΙΟ V ΤΗΣ ΕΕ) επιτρέπει την αυτονομία από εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας, οι τροχοί γεμάτοι αέρα εγγυώνται την απαιτούμενη κινητικότητα στον τόπο χρήσης του, και η εργονομική λαβή ώθησης και η πρακτική αποθήκευση εξαρτημάτων εξασφαλίζουν έναν φιλικό προς τον χρήστη χειρισμό. Τα εξαρτήματα, που προστατεύονται μέσω θερμικών βαλβίδων ασφαλείας, είναι εύκολα προσβάσιμα. Το σταθερό σωληνωτό χαλύβδινο πλαίσιο του μηχανήματος HD 6/15 G Classic παρέχει στη μηχανή αξιόπιστη προστασία από τη φθορά.