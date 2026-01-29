Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/15 G Classic

Συμπαγές και κινητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 6/15 G Classic με βενζινοκινητήρα και ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα. Ιδανικά κατάλληλο για χρήση από τους δήμους, τις κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρείες.

Το συμπαγές μηχάνημα HD 6/15 G Classic είναι το ιδανικό μηχάνημα για να εισέλθετε στον κόσμο των βενζινοκίνητων, κινητών μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού από την Kärcher. Εξαιρετικά εύκολο στη μεταφορά σε αυτοκίνητο, μπορεί να ολοκληρώσει ακόμη και τις πιο απαιτητικές εργασίες καθαρισμού, για παράδειγμα σε εργοτάξια ή σε δήμους, με πίεση λειτουργίας έως 150 bar, ισχυρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα και όγκο νερού έως 600 λίτρα την ώρα. Ο ενσωματωμένος βενζινοκινητήρας (ΣΤΑΔΙΟ V ΤΗΣ ΕΕ) επιτρέπει την αυτονομία από εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας, οι τροχοί γεμάτοι αέρα εγγυώνται την απαιτούμενη κινητικότητα στον τόπο χρήσης του, και η εργονομική λαβή ώθησης και η πρακτική αποθήκευση εξαρτημάτων εξασφαλίζουν έναν φιλικό προς τον χρήστη χειρισμό. Τα εξαρτήματα, που προστατεύονται μέσω θερμικών βαλβίδων ασφαλείας, είναι εύκολα προσβάσιμα. Το σταθερό σωληνωτό χαλύβδινο πλαίσιο του μηχανήματος HD 6/15 G Classic παρέχει στη μηχανή αξιόπιστη προστασία από τη φθορά.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/15 G Classic: Ανεξαρτησία
Ανεξαρτησία
Δυνατότητα αυτονομίας από εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εκπομπών καυσαερίων βάσει του προτύπου STAGE V της ΕΕ. Πρακτική χειροκίνητη εκκίνηση με έλξη.
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/15 G Classic: Κορυφαία κινητικότητα
Κορυφαία κινητικότητα
Μεγάλοι τροχοί με πνευματικά ελαστικά, για ανώμαλες επιφάνειες. Επίσης, το μικρό και κομψό μηχάνημα ελίσσεται πολύ εύκολα σε περιορισμένους χώρους. Για εξαιρετική ευελιξία κίνησης, άνετη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση —ταιριάζει απόλυτα σε ένα κλασικό αυτοκίνητο.
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/15 G Classic: Ανθεκτικά και στιβαρά
Ανθεκτικά και στιβαρά
Ένα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές. Βαλβίδα θερμοστάτη για προστασία της αντλίας από υπερθέρμανση σε λειτουργία ανακυκλοφορίας. Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση
Δυνατότητα αποθήκευσης εξαρτημάτων
  • Άγκιστρο εύκαμπτου σωλήνα και χώρος αποθήκευσης για ευκολία φύλαξης και μεταφοράς.
  • Εργονομική λαβή και θέση αποθήκευσης εύκαμπτου σωλήνα.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Παροχή (l/h) 600
Πίεση λειτουργίας (bar/MPa) 150 / 15
Μέγ. πίεση (bar/MPa) 200 / 20
Παροχή νερού R 3/4″
Τύπος κίνησης Βενζίνη
Τύπος κινητήρα G200FA
Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών 1
Δυνατότητα μεταφοράς High
Χρώμα ανθρακί
Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg) 34,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 42,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 878 x 538 x 702

Πεδίο προμήθειας

  • Πιστόλι ψεκασμού: Standard
  • Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
  • Ακροφύσιο ισχύος

Εξοπλισμός

  • Προστατευτικό πλαίσιο κλωβού
  • Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/15 G Classic
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/15 G Classic
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/15 G Classic
Πεδία εφαρμογής
  • Κατασκευαστική βιομηχανία
  • Ιδανικός για κατασκευαστικές, εμπορικές εταιρείες, παρόχους οικοδομικών υπηρεσιών και δήμους
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού