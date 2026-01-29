Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/15 G Classic
Συμπαγές και κινητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 6/15 G Classic με βενζινοκινητήρα και ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα. Ιδανικά κατάλληλο για χρήση από τους δήμους, τις κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρείες.
Το συμπαγές μηχάνημα HD 6/15 G Classic είναι το ιδανικό μηχάνημα για να εισέλθετε στον κόσμο των βενζινοκίνητων, κινητών μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού από την Kärcher. Εξαιρετικά εύκολο στη μεταφορά σε αυτοκίνητο, μπορεί να ολοκληρώσει ακόμη και τις πιο απαιτητικές εργασίες καθαρισμού, για παράδειγμα σε εργοτάξια ή σε δήμους, με πίεση λειτουργίας έως 150 bar, ισχυρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα και όγκο νερού έως 600 λίτρα την ώρα. Ο ενσωματωμένος βενζινοκινητήρας (ΣΤΑΔΙΟ V ΤΗΣ ΕΕ) επιτρέπει την αυτονομία από εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας, οι τροχοί γεμάτοι αέρα εγγυώνται την απαιτούμενη κινητικότητα στον τόπο χρήσης του, και η εργονομική λαβή ώθησης και η πρακτική αποθήκευση εξαρτημάτων εξασφαλίζουν έναν φιλικό προς τον χρήστη χειρισμό. Τα εξαρτήματα, που προστατεύονται μέσω θερμικών βαλβίδων ασφαλείας, είναι εύκολα προσβάσιμα. Το σταθερό σωληνωτό χαλύβδινο πλαίσιο του μηχανήματος HD 6/15 G Classic παρέχει στη μηχανή αξιόπιστη προστασία από τη φθορά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
ΑνεξαρτησίαΔυνατότητα αυτονομίας από εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εκπομπών καυσαερίων βάσει του προτύπου STAGE V της ΕΕ. Πρακτική χειροκίνητη εκκίνηση με έλξη.
Κορυφαία κινητικότηταΜεγάλοι τροχοί με πνευματικά ελαστικά, για ανώμαλες επιφάνειες. Επίσης, το μικρό και κομψό μηχάνημα ελίσσεται πολύ εύκολα σε περιορισμένους χώρους. Για εξαιρετική ευελιξία κίνησης, άνετη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση —ταιριάζει απόλυτα σε ένα κλασικό αυτοκίνητο.
Ανθεκτικά και στιβαράΈνα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές. Βαλβίδα θερμοστάτη για προστασία της αντλίας από υπερθέρμανση σε λειτουργία ανακυκλοφορίας. Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση
Δυνατότητα αποθήκευσης εξαρτημάτων
- Άγκιστρο εύκαμπτου σωλήνα και χώρος αποθήκευσης για ευκολία φύλαξης και μεταφοράς.
- Εργονομική λαβή και θέση αποθήκευσης εύκαμπτου σωλήνα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|600
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|150 / 15
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|200 / 20
|Παροχή νερού
|R 3/4″
|Τύπος κίνησης
|Βενζίνη
|Τύπος κινητήρα
|G200FA
|Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών
|1
|Δυνατότητα μεταφοράς
|High
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|34,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|42,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|878 x 538 x 702
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Standard
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Προστατευτικό πλαίσιο κλωβού
- Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση
Πεδία εφαρμογής
- Κατασκευαστική βιομηχανία
- Ιδανικός για κατασκευαστικές, εμπορικές εταιρείες, παρόχους οικοδομικών υπηρεσιών και δήμους