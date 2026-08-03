Χάρη στο ενσωματωμένο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, δεν θα μπορούσε να γίνει πιο εύκολος ο χειρισμός του λάστιχου υψηλής πίεσης του ισχυρού αυτού κινητού μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/17 MX. Παράλληλα, η πρόσβαση σε μέρη που αφορούν εργασίες τεχνικής συντήρησης είναι εξίσου εύκολη, ενώ εξαρτήματα, όπως το περιστροφικό ακροφύσιο, το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών ή η προαιρετική κάνη αφρού, αποθηκεύονται γρήγορα και απευθείας στη συσκευή για την ασφαλή μεταφορά τους. Ο τριφασικός κινητήρας με έλεγχο διακόπτη πίεσης και η πρόσφατα ανεπτυγμένη τεχνολογία αντλίας επιτρέπουν 20% μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και απόδοση καθαρισμού. Το χαρακτηριστικό της αυτόματης εκτόνωσης της πίεσης, το οποίο διατίθεται στον βασικό εξοπλισμό, διασφαλίζει την προστασία των εξαρτημάτων υψηλής πίεσης από φορτία που βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. Άλλα εξαρτήματα που διατίθενται στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνουν το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, το οποίο χρησιμοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που ασκεί ο χρήστης και τους ταχυσυνδέσμους EASY!Lock, οι οποίοι επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τις συμβατικές κοχλιωτές συνδέσεις χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την ανθεκτικότητα ή τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Το HD 7/17 MX έχει σχεδιαστεί για κάθετη και οριζόντια χρήση.