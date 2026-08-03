Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/17 MXA Plus
Με πίεση λειτουργίας 170 bar, αξονική αντλία 3 εμβόλων και τυπικό καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, το κινητό μηχάνημα HD 7/17 MX εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του στην καθημερινή χρήση.
Χάρη στο ενσωματωμένο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, δεν θα μπορούσε να γίνει πιο εύκολος ο χειρισμός του λάστιχου υψηλής πίεσης του ισχυρού αυτού κινητού μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/17 MX. Παράλληλα, η πρόσβαση σε μέρη που αφορούν εργασίες τεχνικής συντήρησης είναι εξίσου εύκολη, ενώ εξαρτήματα, όπως το περιστροφικό ακροφύσιο, το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών ή η προαιρετική κάνη αφρού, αποθηκεύονται γρήγορα και απευθείας στη συσκευή για την ασφαλή μεταφορά τους. Ο τριφασικός κινητήρας με έλεγχο διακόπτη πίεσης και η πρόσφατα ανεπτυγμένη τεχνολογία αντλίας επιτρέπουν 20% μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και απόδοση καθαρισμού. Το χαρακτηριστικό της αυτόματης εκτόνωσης της πίεσης, το οποίο διατίθεται στον βασικό εξοπλισμό, διασφαλίζει την προστασία των εξαρτημάτων υψηλής πίεσης από φορτία που βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. Άλλα εξαρτήματα που διατίθενται στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνουν το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, το οποίο χρησιμοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που ασκεί ο χρήστης και τους ταχυσυνδέσμους EASY!Lock, οι οποίοι επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τις συμβατικές κοχλιωτές συνδέσεις χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την ανθεκτικότητα ή τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Το HD 7/17 MX έχει σχεδιαστεί για κάθετη και οριζόντια χρήση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόματο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα με μηχανισμό με ελατήριο
- Μέγιστη άνεση κατά τον χειρισμό του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης.
- Δυνατότητα για σύντομους χρόνους προετοιμασίας χάρη στη γρήγορη τύλιξη και εκτύλιξη.
- Αποτροπή κινδύνου να σκοντάψει κανείς, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια λειτουργίας.
Πρόσθετο στήριγμα
- Διεύρυνση της επιφάνειας στήριξης του μηχανήματος.
- Αύξηση της σταθερότητας της κλίσης κατά τη λειτουργία σε όρθια θέση.
Εξοπλισμός υψηλής ποιότητας
- Αυτόματη εκτόνωση της πίεσης για την προστασία των μερών που επεκτείνει τη διάρκεια ζωής τους.
- Ισχυρός, διπολικός, αερόψυκτος ηλεκτρικός κινητήρας.
- Κυλινδρική κεφαλή υψηλής ποιότητας από ορείχαλκο
Έξυπνος χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ
- Βραχίονας για τη στερέωση της κάνης αφρού.
- Το EASY!Lock TR20 επιτρέπει την αποθήκευση του ακροφυσίου ισχύος ή του εξαρτήματος καθαρισμού επιφανειών στη συσκευή.
- Πρακτικό μέρος ακροφυσίου για τη στήριξη του περιστρεφόμενου ακροφυσίου.
Κορυφαία κινητικότητα
- Η λαβή ώθησης συμπτύσσεται με το πάτημα ενός κουμπιού και έτσι αυξάνεται το συμπαγές μέγεθος της συσκευής και μειώνεται ο χώρος που απαιτείται.
- Ξεκούραστη αποθήκευση σε οχήματα επισκευής.
- Ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης που μειώνουν τον χρόνο συναρμολόγησης.
Ευέλικτη λειτουργία
- Σχεδιάστηκε για όρθια και οριζόντια λειτουργία.
- Μέγιστη σταθερότητα σε οριζόντια λειτουργία καθώς οι τροχοί δεν αγγίζουν το έδαφος.
Εύκολη συντήρηση
- Εύκολη πρόσβαση στον κύλινδρο όταν το κάτω μέρος της συσκευής είναι ανοιχτό.
- Γρήγορη πρόσβαση στο ηλεκτρικό κιβώτιο με την απλή αφαίρεση του καλύμματος.
- Μεγάλο, εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από τους ρύπους του νερού.
Αποδοτικές λύσεις που εξοικονομούν χρόνο
- Ξεκούραστο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force.
- Ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock: ανθεκτικοί και ισχυροί. Και πέντε φορές πιο γρήγοροι σε σχέση με τους συμβατικούς.
Αυξημένη ενεργειακή απόδοση
- Νεοσχεδιασμένη αξονική αντλία 3 εμβόλων για σημαντικά μειωμένες απώλειες ροής και πίεσης.
- 20% αύξηση της απόδοσης καθαρισμού και της ενεργειακής απόδοσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|700
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|170 / 17
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Ισχύς παροχής (kW)
|4,2
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Παροχή νερού
|3/4″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|37,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|41
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Τούρμπο μπεκ
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 15 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Flex
- Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- ANTI!Twist
- Διακοπή πίεσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση στον καθαρισμό οχημάτων, στους τομείς των κατασκευών και των μεταφορών, καθώς και στη βιομηχανία