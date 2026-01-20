Το συμπαγές, ελαφρύ και ευέλικτο HD 5/15 C είναι ένα μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού που εντυπωσιάζει με την ευελιξία και είναι κατάλληλο για χρήση σε κάθετη και οριζόντια θέση. Το μηχάνημα διαθέτει θήκη εξαρτημάτων και είναι σχεδιασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στη μπρούτζινη κεφαλή και το αυτόματο σύστημα τερματισμού λειτουργίας.