Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/15 C
Η νέα σειρά Compact των HD είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη όσον αφορά την ευκολία στη μετακίνηση, ευελιξία στη χρήση, αποθήκευση και αξιοπιστία
Το συμπαγές, ελαφρύ και ευέλικτο HD 5/15 C είναι ένα μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού που εντυπωσιάζει με την ευελιξία και είναι κατάλληλο για χρήση σε κάθετη και οριζόντια θέση. Το μηχάνημα διαθέτει θήκη εξαρτημάτων και είναι σχεδιασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στη μπρούτζινη κεφαλή και το αυτόματο σύστημα τερματισμού λειτουργίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξοικονομείστε ενέργεια και χρόνο: πιέστε τη σκανδάλη EASY! υψηλής πίεσης και απελευθερώστε τους ιμάντες EASY!Lock quick-release
Δυνατότητα μεταφοράς
Ευελιξία
Ποιότητα
Αποθήκευση εξαρτημάτων
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|150 / 15
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|200 / 20
|Ισχύς παροχής (kW)
|2,8
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου (mm)
|32
|Παροχή νερού
|3/4″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|25,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|27,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 360 x 930
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 6, 200 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
Εξοπλισμός
- Λειτουργία καθαριστικού μέσου: Αναρρόφηση
- Διακοπή πίεσης