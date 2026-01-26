Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 9/23 G
Με το βενζινοκίνητο μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 9/23 G, το οποίο διαθέτει κινητήρα Honda, μπορείτε να εργαστείτε αυτόνομα χωρίς σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες.
Tο βενζινοκίνητο μηχάνημα καθαρισμού υψ. πίεσης κρύου νερού HD 9/23 G λειτουργεί με κινητήρα Honda. Με πίεση 230 bar και προστασία από ισχυρό μεταλλικό πλαίσιο, το μηχάνημα εντυπωσιάζει ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες και έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει τα καλύτερα καθαριστικά αποτελέσματα. Το εργονομικό πλαίσιο προσφέρει ικανότητα μετακίνησης ακόμη και σε ανώμαλες επιφάνειες. Οι τροχοί που δεν τρυπούν εύκολα, το επιτυχημένο concept λειτουργίας και μία σειρά επιλογών αποθήκευσης των εξαρτημάτων, κάνουν το μηχάνημα άνετο στη χρήση. Άλλα χαρακτηριστικά είναι το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, το οποίο χρησιμοποιεί τη δύναμη ανάκρουσης της κάνης υψηλής πίεσης και μειώνεται στο μηδέν η δύναμη συγκράτησης για το χειριστή, ενώ με τους ταχυσυνδέσμους EASY!Lock η σύνδεση και η αποσύνδεση του πιστολιού γίνεται πέντε φορές ταχύτερα σε σχέση με τις συμβατικές συνδέσεις. Λόγω της ισχυρής αντλίας είναι δυνατή η χρήση νερού από λίμνες, δεξαμενές...κτλ σε περίπτωση ανάγκης. Προστατεύεται από ένα μεγάλο φίλτρο νερού και από μία θερμοστατική βαλβίδα η οποία αποτρέπει την υπερθέρμανση στη λειτουργία ανακυκλοφορίας. Επιπλέον, διαθέσιμο για το HD 9/23 G είναι ένας κλωβός με άγκιστρα για εύκολη μεταφορά με γερανό, καθώς και ειδικό kit για ανέμη σωλήνα υψηλής πίεσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μέγιστη αυτονομία
Πολύ μεγάλη ευχρηστία
Εξαιρετικά ευέλικτο
Για σκληρές εργασίες
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|400 - 930
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|40 - έως και 230 / 4 - έως και 23
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|270 / 27
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Παροχή νερού
|1″
|Τύπος κίνησης
|Βενζίνη
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Honda
|Τύπος κινητήρα
|GX 390
|Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών
|1
|Δυνατότητα μεταφοράς
|καλάθι
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|75,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|82,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|866 x 722 x 1146
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 15 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Υψηλή ποιότητα
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Ακροφύσιο ισχύος
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Ρυθμιζόμενη πίεση και παροχή νερού
- Λειτουργία καθαριστικού μέσου: Αναρρόφηση
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Βιομηχανία κατασκευών (καθαρισμός προσόψεων, καθαρισμός κατασκευαστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού)
- Αγροτική οικονομία (καθαρισμός οχημάτων και εξοπλισμών ή για χρήση στη δασοκομία)
- Βιομηχανία (καθαρισμός εξοπλισμού)
- Πάροχοι υπηρεσιών (καθαρισμός σε εξωτερικές περιοχές, π.χ. πλατείες και πάρκινγκ αυτοκινήτων)