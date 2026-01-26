Tο βενζινοκίνητο μηχάνημα καθαρισμού υψ. πίεσης κρύου νερού HD 9/23 G λειτουργεί με κινητήρα Honda. Με πίεση 230 bar και προστασία από ισχυρό μεταλλικό πλαίσιο, το μηχάνημα εντυπωσιάζει ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες και έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει τα καλύτερα καθαριστικά αποτελέσματα. Το εργονομικό πλαίσιο προσφέρει ικανότητα μετακίνησης ακόμη και σε ανώμαλες επιφάνειες. Οι τροχοί που δεν τρυπούν εύκολα, το επιτυχημένο concept λειτουργίας και μία σειρά επιλογών αποθήκευσης των εξαρτημάτων, κάνουν το μηχάνημα άνετο στη χρήση. Άλλα χαρακτηριστικά είναι το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, το οποίο χρησιμοποιεί τη δύναμη ανάκρουσης της κάνης υψηλής πίεσης και μειώνεται στο μηδέν η δύναμη συγκράτησης για το χειριστή, ενώ με τους ταχυσυνδέσμους EASY!Lock η σύνδεση και η αποσύνδεση του πιστολιού γίνεται πέντε φορές ταχύτερα σε σχέση με τις συμβατικές συνδέσεις. Λόγω της ισχυρής αντλίας είναι δυνατή η χρήση νερού από λίμνες, δεξαμενές...κτλ σε περίπτωση ανάγκης. Προστατεύεται από ένα μεγάλο φίλτρο νερού και από μία θερμοστατική βαλβίδα η οποία αποτρέπει την υπερθέρμανση στη λειτουργία ανακυκλοφορίας. Επιπλέον, διαθέσιμο για το HD 9/23 G είναι ένας κλωβός με άγκιστρα για εύκολη μεταφορά με γερανό, καθώς και ειδικό kit για ανέμη σωλήνα υψηλής πίεσης.