Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 10/21-4 SXA Plus
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/21-4 SXA Plus. Κατασκευασμένο με υλικά κορυφαίας ποιότητας και με αυτόματο καρούλι σωλήνα και περιστροφικό ακροφύσιο Vibrasoft για απόδοση και άνεση.
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/21-4 SXA Plus προσφέρει εντυπωσιακή εργονομία και κορυφαία ποιότητα. Εύκολη λειτουργία χάρη στο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force Advanced χωρίς δύναμη συγκράτησης. Η πίεση και ο όγκος νερού ρυθμίζονται μέσω του ελεγκτή Servo Control. Το περιστροφικό ακροφύσιο Vibrasoft μειώνει τους κραδασμούς και τον θόρυβο έως και 30 τοις εκατό. Τα συστήματα υποστήριξης και η ένδειξη κατάστασης LED παρέχουν σαφείς πληροφορίες. Η εξαιρετική κατασκευή και τα καλύτερα υλικά κάνουν αυτό το μηχάνημα Super Class να ξεχωρίζει από το πλήθος. Ο κατακόρυφα τοποθετημένος κινητήρας και μονάδα αντλίας, που αποτελείται από μια ανθεκτική ταλαντευόμενη αντλία με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και μια ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή, διατηρεί την κατασκευή συμπαγή για μέγιστη φορητότητα. Ολοκληρώθηκε με έναν ισχυρό 4-πολικό κινητήρα χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού. Οι φορείς πλαισίων αλουμινίου σχηματίζουν ένα ελαφρύ αλλά στιβαρό πλαίσιο, κατάλληλο για φόρτωση από γερανό. Περιλαμβάνει εξαιρετικά ανθεκτικό σωλήνα υψηλής πίεσης με στιβαρή επίστρωση Teflon® και αυτόματο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα με δυνατότητα περιέλιξης και ξετύλιξης ακόμη και υπό πίεση καιυπό γωνία έως και 45°, για έως και 50 τοις εκατό ταχύτερους χρόνους ρύθμισης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόματο καρούλι σωλήναΑυτόματο τύλιγμα και ξετύλιγμα μέχρι γωνία 45°, ακόμη και υπό πίεση. Ανθεκτικός στις γρατσουνιές και λείος σωλήνας Ultra Guard HD με επίστρωση Teflon®. Χρόνοι εγκατάστασης έως και δύο φορές πιο γρήγοροι.
Συμπαγής όρθια σχεδίαση που βασίζεται στην κατακόρυφη διάταξη του κινητήρα και της μονάδας αντλίαςΜικρό αποτύπωμα και αναλογίες που εξοικονομούν χώρο. Εύκολο στους ελιγμούς και στη μεταφορά. Η μέγιστη σταθερότητα εξασφαλίζει σταθερή βάση για το μηχάνημα.
4-πολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού, στιβαρή αντλία με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλήΜεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης. Υψηλή απόδοση και αποτελεσματικότητα. Με δυνατότητα αναρρόφησης και θερμοκρασία νερού έως 60 °C.
Εργονομικό Vibrasoft Dirt Blaster
- Μειώνει τους κραδασμούς έως και 30%.
- Μειώνει την ένταση και το επίπεδο θορύβου.
- Το περιστροφικό ακροφύσιο αφαιρεί τη σκληρή δουλειά από εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού.
Η έξυπνα σχεδιασμένη ιδέα υπηρεσιών διευκολύνει τις γρήγορες λειτουργίες επί τόπου
- Περιστρεφόμενη κεφαλή αντλίας.
- Βολική ένδειξη στάθμης πλήρωσης λαδιού και οπή αποστράγγισης λαδιού ενσωματωμένη στο πλαίσιο.
- Αρθρωτή κατασκευή, που περιλαμβάνει αντλία, κινητήρα και πίνακα ελέγχου.
Ευρεία γκάμα αξεσουάρ με EASY!Lock
- Η πίεση και ο όγκος του νερού μπορούν να ρυθμιστούν στον ελεγκτή Servo Control που βρίσκεται μεταξύ της λόγχης και του πιστολιού σκανδάλης.
- EASY!Force Προηγμένο πιστόλι υψηλής πίεσης για εργασία χωρίς κόπωση και χωρίς δύναμη συγκράτησης.
- Περιστρεφόμενη κάνη από ανοξείδωτο χάλυβα 1050 mm.
Πολλαπλοί χώροι αποθήκευσης αξεσουάρ ενσωματωμένοι στο μηχάνημα
- Αποθηκευτικός χώρος.
- Ρυθμιζόμενα άγκιστρα, π.χ. για την αποθήκευση δεύτερης κάνης ή ηλεκτρικού καλωδίου.
- Αποθήκευση για σωλήνα υψηλής πίεσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|376 - 424
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500 - 1000
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|50 - 210
|Μέγ. πίεση (bar)
|250
|Ισχύς παροχής (kW)
|8
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|050
|Παροχή νερού
|1″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|75,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|83,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Πιστόλι ψεκασμού με μαλακή επένδυση στη λαβή
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 20 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Ultra Guard
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Τούρμπο μπεκ
- Κάνη ψεκασμού υψηλής πίεσης
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Τετραπολικό τριφασικό μοτέρ με ψύξη νερού και αέρα
- Αξονική αντλία τριών εμβόλων: Με πιστόνια από ανοξείδωτο ατσάλι
- Διακοπή πίεσης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Παράθυρο επιθεώρησης λαδιού
- Εξάρτημα από ορείχαλκο για την είσοδο του νερού
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Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός τρακτέρ, μηχανημάτων και εργαλείων στη γεωργία
- Μηχανήματα και εξοπλισμός καθαρισμού στο εργοτάξιο, όπως αναμικτήρες τσιμέντου, σκαλωσιές, τροχοφόροι φορτωτές, εκσκαφείς ή αντλίες σκυροδέματος
- Καθαρισμός μηχανημάτων παραγωγής στη βιομηχανία, όπως σε χρωματοπωλεία, στην παραγωγή τροφίμων ή στον τομέα της μεταποίησης
- Καθαρισμός οχημάτων στον τομέα των μεταφορών, όπως φορτηγά, πλοία, αεροπλάνα ή λεωφορεία
- Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων όπως δημόσιες πλατείες, δρόμοι, σιντριβάνια ή χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων