Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/21-4 SXA Plus προσφέρει εντυπωσιακή εργονομία και κορυφαία ποιότητα. Εύκολη λειτουργία χάρη στο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force Advanced χωρίς δύναμη συγκράτησης. Η πίεση και ο όγκος νερού ρυθμίζονται μέσω του ελεγκτή Servo Control. Το περιστροφικό ακροφύσιο Vibrasoft μειώνει τους κραδασμούς και τον θόρυβο έως και 30 τοις εκατό. Τα συστήματα υποστήριξης και η ένδειξη κατάστασης LED παρέχουν σαφείς πληροφορίες. Η εξαιρετική κατασκευή και τα καλύτερα υλικά κάνουν αυτό το μηχάνημα Super Class να ξεχωρίζει από το πλήθος. Ο κατακόρυφα τοποθετημένος κινητήρας και μονάδα αντλίας, που αποτελείται από μια ανθεκτική ταλαντευόμενη αντλία με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα και μια ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή, διατηρεί την κατασκευή συμπαγή για μέγιστη φορητότητα. Ολοκληρώθηκε με έναν ισχυρό 4-πολικό κινητήρα χαμηλής ταχύτητας με σύστημα ψύξης αέρα-νερού. Οι φορείς πλαισίων αλουμινίου σχηματίζουν ένα ελαφρύ αλλά στιβαρό πλαίσιο, κατάλληλο για φόρτωση από γερανό. Περιλαμβάνει εξαιρετικά ανθεκτικό σωλήνα υψηλής πίεσης με στιβαρή επίστρωση Teflon® και αυτόματο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα με δυνατότητα περιέλιξης και ξετύλιξης ακόμη και υπό πίεση καιυπό γωνία έως και 45°, για έως και 50 τοις εκατό ταχύτερους χρόνους ρύθμισης.