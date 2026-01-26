Ιδανικό για δύσκολες εξωτερικές συνθήκες και απαιτητικές εργασίες καθαρισμού: το πετρελαιοκίνητο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 9/23 De λειτουργεί με κινητήρα Yamar. Εάν χρειαστεί, μπορεί να αναρροφήσει απευθείας από εναλλακτικές πηγές νερού, επιτρέποντας την εργασία σε περιοχές που δεν έχουν καλές υποδομές. Με πίεση 230 bar, το μηχάνημα μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε εργασία. Ο εργονομικός σκελετός και οι ρόδες που δεν τρυπούν εύκολα εγγυώνται μέγιστη ικανότητα μετακίνησης, ενώ ο στιβαρός σκελετός μπορεί να αντέξει βαριά χρήση. Με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, χρησιμοποιείται η δύναμη ανάκρουσης της κάνης υψηλής πίεσης και μειώνεται στο μηδέν η δύναμη συγκράτησης για το χειριστή, ενώ με τους ταχυσυνδέσμους EASY!Lock, η σύνδεση γίνεται πέντε φορές ταχύτερη σε σχέση με τις συμβατικές συνδέσεις και είναι πιο άνετη στη χρήση. Ένα μεγαλύτερο φίλτρο νερού και μία θερμοστατική βαλβίδα έχουν ενσωματωθεί για να προστατεύουν την αντλία. Το μηχάνημα διαθέτει επίσης extra ενισχύσεις, όπως κλωβό με άγκιστρα για μεταφορά με γερανό.