Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 9/23 De
Για αυτόνομη χρήση σε χώρους που δεν διαθέτουν υποδομή: το πετρελαιοκίνητο μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 9/23 De είναι ένα κινητό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού με πίεση 230 bar.
Ιδανικό για δύσκολες εξωτερικές συνθήκες και απαιτητικές εργασίες καθαρισμού: το πετρελαιοκίνητο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 9/23 De λειτουργεί με κινητήρα Yamar. Εάν χρειαστεί, μπορεί να αναρροφήσει απευθείας από εναλλακτικές πηγές νερού, επιτρέποντας την εργασία σε περιοχές που δεν έχουν καλές υποδομές. Με πίεση 230 bar, το μηχάνημα μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε εργασία. Ο εργονομικός σκελετός και οι ρόδες που δεν τρυπούν εύκολα εγγυώνται μέγιστη ικανότητα μετακίνησης, ενώ ο στιβαρός σκελετός μπορεί να αντέξει βαριά χρήση. Με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, χρησιμοποιείται η δύναμη ανάκρουσης της κάνης υψηλής πίεσης και μειώνεται στο μηδέν η δύναμη συγκράτησης για το χειριστή, ενώ με τους ταχυσυνδέσμους EASY!Lock, η σύνδεση γίνεται πέντε φορές ταχύτερη σε σχέση με τις συμβατικές συνδέσεις και είναι πιο άνετη στη χρήση. Ένα μεγαλύτερο φίλτρο νερού και μία θερμοστατική βαλβίδα έχουν ενσωματωθεί για να προστατεύουν την αντλία. Το μηχάνημα διαθέτει επίσης extra ενισχύσεις, όπως κλωβό με άγκιστρα για μεταφορά με γερανό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μέγιστη αυτονομία
Πολύ μεγάλη ευχρηστία
Εξαιρετικά ευέλικτο
Για σκληρές εργασίες
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|400 - 930
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|40 - έως και 230 / 4 - έως και 23
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|270 / 27
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Παροχή νερού
|1″
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Yanmar
|Τύπος κινητήρα
|L 100 V
|Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών
|1
|Δυνατότητα μεταφοράς
|καλάθι
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|112,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|115,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|866 x 722 x 1146
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 15 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Υψηλή ποιότητα
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Ακροφύσιο ισχύος
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Ρυθμιζόμενη πίεση και παροχή νερού
- Ηλεκτροκίνηση
- Λειτουργία καθαριστικού μέσου: Αναρρόφηση
Πεδία εφαρμογής
- Βιομηχανία κατασκευών (καθαρισμός προσόψεων, καθαρισμός κατασκευαστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού)
- Αγροτική οικονομία (καθαρισμός οχημάτων και εξοπλισμών ή για χρήση στη δασοκομία)
- Βιομηχανία (καθαρισμός εξοπλισμού)
- Πάροχοι υπηρεσιών (καθαρισμός σε εξωτερικές περιοχές, π.χ. πλατείες και πάρκινγκ αυτοκινήτων)