Με πίεση λειτουργίας τα 140 bar και με ρυθμό ροής έως τα 600 λίτρα ανά ώρα, το φορητό HD 6/16-4 Μ Cage ανήκει στην μεσαία κατηγορία των μη θερμαινόμενων μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης. Χάρη στη βέλτιστη προστασία που παρέχει το ανθεκτικό σωληνωτό πλαίσιο από επιχρισμένο χάλυβα με σκόνη από τις εξωτερικές επιδράσεις, το μηχάνημα εντυπωσιάζει σε όλους τους τομείς σε πολύ δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Σε αυτό συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και η προσφάτως σχεδιασμένη αξονική αντλία 3 εμβόλων με κεφαλή κυλίνδρου από ορείχαλκο δίνοντας τη δυνατότητα για αύξηση έως και 20% όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και την απόδοση καθαρισμού. Το HD 6/16-4 M Cage λειτουργεί με έναν τετράπολο κινητήρα AC ομαλής εκκίνησης με έλεγχο του διακόπτη πίεσης, είναι εύκολο στη συντήρηση και ιδανικά κατάλληλο τόσο για οριζόντια όσο και κάθετη χρήση. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, το οποίο χρησιμοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χρήστης, και οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock, οι οποίοι επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τις συμβατικές κοχλιωτές συνδέσεις χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την ανθεκτικότητα ή τη μεγάλη διάρκεια ζωής, διασφαλίζουν άνεση στην εργασία χωρίς καταπόνηση. Το χαρακτηριστικό της αυτόματης εκτόνωσης της πίεσης εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων υψηλής πίεσης.