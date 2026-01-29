Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 8/23 G Classic
Αυτονομία, ευελιξία, ανθεκτικότητα: Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 8/23 G Classic με ισχυρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα και βενζινοκινητήρα. Για απαιτητική εφαρμογή σε οικοδομές και από δήμους.
Εργοτάξια, δημόσια πάρκα και άλλοι, συχνά απομακρυσμένοι, χώροι χρήσης: Όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας για τις απαιτητικές εργασίες καθαρισμού, το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 8/23 G Classic με βενζινοκινητήρα EU STAGE V είναι η ιδανική επιλογή. Με ωριαίο όγκο νερού 800 λίτρα, πίεση λειτουργίας 230 bar και τη στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα, το μηχάνημα εκτελεί με αξιοπιστία ακόμη και τις πιο δύσκολες εργασίες καθαρισμού. Το μηχάνημα HD 8/23 G Classic είναι εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη, κινητό και μεταφέρεται εύκολα με αυτοκίνητο, χάρη στην εργονομική λαβή ώθησης, την πρακτική αποθήκευση εξαρτημάτων, τις μικρές διαστάσεις και τους ανθεκτικούς σε διάτρηση τροχούς. Το μηχάνημα εντυπωσιάζει επίσης με τα εύκολα προσβάσιμα εξαρτήματα που προστατεύονται αποτελεσματικά από ένα μεγάλο φίλτρο νερού και μια θερμική βαλβίδα ασφαλείας. Για την αποφυγή ζημιών που προέρχονται από εξωτερικά ερεθίσματα, το μηχάνημα διαθέτει ένα εξαιρετικά στιβαρό σωληνωτό, χαλύβδινο πλαίσιο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
ΑνεξαρτησίαΔυνατότητα αυτονομίας από εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εκπομπών καυσαερίων βάσει του προτύπου STAGE V της ΕΕ. Πρακτική χειροκίνητη εκκίνηση με έλξη.
Κορυφαία κινητικότηταΟι ανθεκτικοί σε διάτρηση τροχοί εγγυώνται μόνιμα εξαιρετική ευελιξία κίνησης. Επίσης, το μικρό και κομψό μηχάνημα ελίσσεται πολύ εύκολα σε περιορισμένους χώρους. Για εξαιρετική ευελιξία κίνησης, άνετη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση —ταιριάζει απόλυτα σε ένα κλασικό αυτοκίνητο.
Ανθεκτικά και στιβαράΈνα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές. Δοκιμασμένη τεχνολογία ασφαλείας, όπως θερμική βαλβίδα ασφαλείας και φίλτρο νερού. Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση
Δυνατότητα αποθήκευσης εξαρτημάτων
- Άγκιστρο εύκαμπτου σωλήνα και χώρος αποθήκευσης για ευκολία φύλαξης και μεταφοράς.
- Εργονομική λαβή και θέση αποθήκευσης εύκαμπτου σωλήνα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|800
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|230 / 23
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|280 / 28
|Παροχή νερού
|3/4″
|Τύπος κίνησης
|Βενζίνη
|Τύπος κινητήρα
|G300FA
|Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών
|1
|Δυνατότητα μεταφοράς
|High
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|50,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|59
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|878 x 538 x 702
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Standard
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Ακροφύσιο ισχύος
- Φίλτρο νερού
Εξοπλισμός
- Προστατευτικό πλαίσιο κλωβού
- Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση