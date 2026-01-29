Εργοτάξια, δημόσια πάρκα και άλλοι, συχνά απομακρυσμένοι, χώροι χρήσης: Όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας για τις απαιτητικές εργασίες καθαρισμού, το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 8/23 G Classic με βενζινοκινητήρα EU STAGE V είναι η ιδανική επιλογή. Με ωριαίο όγκο νερού 800 λίτρα, πίεση λειτουργίας 230 bar και τη στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα, το μηχάνημα εκτελεί με αξιοπιστία ακόμη και τις πιο δύσκολες εργασίες καθαρισμού. Το μηχάνημα HD 8/23 G Classic είναι εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη, κινητό και μεταφέρεται εύκολα με αυτοκίνητο, χάρη στην εργονομική λαβή ώθησης, την πρακτική αποθήκευση εξαρτημάτων, τις μικρές διαστάσεις και τους ανθεκτικούς σε διάτρηση τροχούς. Το μηχάνημα εντυπωσιάζει επίσης με τα εύκολα προσβάσιμα εξαρτήματα που προστατεύονται αποτελεσματικά από ένα μεγάλο φίλτρο νερού και μια θερμική βαλβίδα ασφαλείας. Για την αποφυγή ζημιών που προέρχονται από εξωτερικά ερεθίσματα, το μηχάνημα διαθέτει ένα εξαιρετικά στιβαρό σωληνωτό, χαλύβδινο πλαίσιο.